Принципы безиндикаторных торговых систем. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, типа чебурашки или как она там называется))
Конечно работает на везде..но по крайней мере дает стабильный доход. стабильный это значит что средняя просадка около 15% а максимальная не превышает 30%.
Но самое интересное , это то что даже такую казалось бы вещь сделать было крайне трудно...то есть сделать именно полностью контролируемыми такие процессы как контроль рисков, контроль вероятности заработка прибыли в зависимости от рыночной ситуации и еще знать что брать от рынка чтобы ставить в зависимость от этого...и еще чтобы это все работало как часы.
Я уже не говорю то, что тут люди пытаются сделать.... это же просто нереально когда реальные движения цен на 60-70% перекрываются шумом, а взять прибыль за последние 30% движения почти нереально если уж каким-нибудь магическим способом не знать об этом заранее. Как мне кажется...
Да, сделать устойчиво работающий советник на длительном временном интервале по данной стратегии довольно трудно, у меня как-то всегда легче получались мартины с использованием усреднения. А коэфф. наращивания лота какой используете?
Да, сделать устойчиво работающий советник на длительном временном интервале по данной стратегии довольно трудно, у меня как-то всегда легче получались мартины с использованием усреднения. А коэфф. наращивания лота какой используете?
Предлагаю вкратце поделиться типами торговых систем для торговли без индикаторов и примерным расчетом Макс посадка/прибыль торговли по ним.
Все ТС без индикаторов :) (какая разница где делать расчёты?)
Просто, чтобы лошкам было удобно (красиво) сливать, придумали индикаторы.
Добавлено
Единственная польза от индикатора это то, при разработке новой ТС лучше видны (или не видны) закономерности.
Все ТС без индикаторов :) (какая разница где делать расчёты?)
Просто, чтобы лошкам было удобно (красиво) сливать, придумали индикаторы.
Добавлено
Единственная польза от индикатора это то, при разработке новой ТС лучше видны (или не видны) закономерности.
Все ТС без индикаторов :) (какая разница где делать расчёты?)
Просто, чтобы лошкам было удобно (красиво) сливать, придумали индикаторы.
Добавлено
Единственная польза от индикатора это то, при разработке новой ТС лучше видны (или не видны) закономерности.
Еще раз спрашиваю - свечной индикатор цены - его придумали, чтобы было лучше сливать ?
Любой индикатор - к сливу никакого отношения не имеет. Индикатор - это, как верно отмечено - просто выделение некоторых особенностей хода цены. Все. Слив тут - никаким боком.
Еще раз спрашиваю - свечной индикатор цены - его придумали, чтобы было лучше сливать ?
Любой индикатор - к сливу никакого отношения не имеет. Индикатор - это, как верно отмечено - просто выделение некоторых особенностей хода цены. Все. Слив тут - никаким боком.
Думайте как хотите. Ваше право.
Все со мной согласятся что спорить об индикаторах можно вечно)
индикаторы теории вероятности реально работают. Да беда все равно в отношении полезного движения цены по отношению к шуму остается . поэтому какие бы там индикаторы не придумывали, для выявления чего-либо нужна информация, достаточная для действия. В рынках как правило критическое значение количества информации которое нужно для точного анализа гораздо больше чем может предоставить рынок. Вот и все.пожтому используя безиндикаторные стратегии в основном мы как бы "заранее открываем сделки как будто знаем, что будет движение", и это позволяет зарабатывать почти во всех случаях так как цена постоянно в движении (конечно зависит от многих факторов но в основном так).
Думайте как хотите. Ваше право.
Во-во. Вместо того, чтобы показать "безиндикаторную торговлю" - ты говоришь о каких-то "правах".
Безындикаторный эксперт - это эксперт, который не использует индикаторы. То есть, ничего не знает о графике цен и о производных от него. Например, новостной. Момент выхода новости - читаем из календаря, перед новостью - выставляем отложку по текущей цене с фиксированными ТП-СЛ. Все. Вот это - безындикаторный бот. Других я не знаю (ну, если исключить случайное открытие-закрытие сделок)
Всем практикующим трейдерам известно, что форекс децентрализован и цена которую нам транслируют ДЦ и есть индикатор. Я так думаю, что топик стартер имел в виду, что в торговой системе не используются производные от цены индикаторы, а используется только один индикатор - сама цена.
Предлагаю вкратце поделиться типами торговых систем для торговли без индикаторов и примерным расчетом Макс посадка/прибыль торговли по ним.
Импульсы торговать на пробовали?
Тоже не нужны никакие индикаторы кроме самой цены. Ждем сильный импульс (быстрое изменение цены в одном направлении. Размер бара в разы больше среднего значения.) Сделки открываются в сторону импульса.
Но тут есть сложности:
Импульсы бывают в моменты ложных прорывов какого либо ключевого уровня, потом как правило движение развивается в обратном от импульса направлении.
Развитие движение цены после импульса бывает по разному: Сразу после импульса следует коррекция либо цена сразу двигается в сторону импульса, а коррекция происходит на следующий день или на 2-3 дня позже.
На историческом графике можно найти много примеров. На картинке одна из "мутных" ситуаций: после импульса, на следующий день коррекция практически поглощающая импульс потом продолжение движения флет 2 дня и опять продолжение движения.