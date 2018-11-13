Прочерк в рейтинге . - страница 2

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Шикарно! Не копейки там какие то!!!
 
marimap:
Шикарно! Не копейки там какие то!!!
Я вообще не понимаю, зачем Алимжану нужны подписчики (если, конечно, статистика по сигналам корректна). На одном счёте прибыль 44 килобакса за 2 с половиной месяца, на другом

92 килобакса за 3 месяца. Чтобы выйти на сравнимую прибыль от подписки, надо набрать не меньше 300 инвесторов, готовых платить по 100$ в месяц за подписку и рисковать как минимум тысячей долларов, чтобы инвестиции отбивались. Мне это представляется чем-то из разряда фантастики: опыт показывает, что такая массовая подписка возможна только на сигналы за 30$ с прибылью от 200% в месяц. Неважно, что они сольются за каких-нибудь 1-2-3 месяца - все надеются, что слив наступит не сразу, поэтому можно будет успеть вывести хотя бы стартовый депозит ))

 

Всё объяснено на первой страничке:


 
Andrey Karachev:
Я вообще не понимаю, зачем Алимжану нужны подписчики (если, конечно, статистика по сигналам корректна). На одном счёте прибыль 44 килобакса за 2 с половиной месяца, на другом

92 килобакса за 3 месяца. Чтобы выйти на сравнимую прибыль от подписки, надо набрать не меньше 300 инвесторов, готовых платить по 100$ в месяц за подписку и рисковать как минимум тысячей долларов, чтобы инвестиции отбивались. Мне это представляется чем-то из разряда фантастики: опыт показывает, что такая массовая подписка возможна только на сигналы за 30$ с прибылью от 200% в месяц. Неважно, что они сольются за каких-нибудь 1-2-3 месяца - все надеются, что слив наступит не сразу, поэтому можно будет успеть вывести хотя бы стартовый депозит ))

Какие килобаксы читайте внимательнее, счет центовый....

Файлы:
ecn.jpg  4 kb
 
Vasiliy Vilkov:

Какие килобаксы читайте внимательнее, счет центовый....


ECN - это не центовый, а ецеентовый.
 
Igor Zakharov:

Всё объяснено на первой страничке:


Посмотрел внимательно историю сделок. По этому сигналу действительно основной прирост пришёлся на 2 дня - 22 и 29 августа, до регистрации сигнала на mql. При этом значительная часть вложенных средств была выведена со счёта перед открытием слишком рискованных сделок. При этом в каждой сделке присутствовал стоп-лосс, который передвигался в профит по мере движения цены. У меня нет оснований считать историю счёта фейковой, хотя риск и чрезмерен.

По второму же сигналу вообще всё хорошо - трейдер не обязан открывать прибыльные сделки каждый день, поэтому совершение 80% сделок за 11 дней из 64 не настораживает.

 
Alexandr Murzin:


ECN - это не центовый, а ецеентовый.

)))

Я бы мог так подумать, если бы у меня не был открыт счёт такого же типа у этого брокера. Счета ECN.Pro и ECN1 в Alpari могут быть только в долларах и евро.
Центовые счета у альпов называются Nano, и на них довольно большой спред.

 
Мне конечно реально не нужны подписчики . Спросите зачем мне это нужно ,  был счет довольно таки известной компании с 10к  сделал больше ляма .  Выплатили конечно только  частично и закрыли мне счет.  Тут как бы все онлайн , если и этот брокер полезет на **лупу , то хоть народ будет очевидцем .  
 
Andrey Karachev:

Посмотрел внимательно историю сделок. По этому сигналу действительно основной прирост пришёлся на 2 дня - 22 и 29 августа, до регистрации сигнала на mql. При этом значительная часть вложенных средств была выведена со счёта перед открытием слишком рискованных сделок. При этом в каждой сделке присутствовал стоп-лосс, который передвигался в профит по мере движения цены. У меня нет оснований считать историю счёта фейковой, хотя риск и чрезмерен.

По второму же сигналу вообще всё хорошо - трейдер не обязан открывать прибыльные сделки каждый день, поэтому совершение 80% сделок за 11 дней из 64 не настораживает.

Да вы правы , все было до регистрации .  И дело все в двух сделках.   100 лотов с коротким стопом -28к  и 50 лотов  + 55к

 
Спасибо, Алимжан, теперь всё стало ясно. Действительно, брокеры не любят слишком успешных трейдеров, а небольшие кухни и вовсе стараются от таких избавляться. Хорошо ещё, что частично выплатили - в инете полно историй о том, как трейдеры после большой прибыли даже свои деньги не могут у брокера забрать.
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