Прочерк в рейтинге . - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шикарно! Не копейки там какие то!!!
92 килобакса за 3 месяца. Чтобы выйти на сравнимую прибыль от подписки, надо набрать не меньше 300 инвесторов, готовых платить по 100$ в месяц за подписку и рисковать как минимум тысячей долларов, чтобы инвестиции отбивались. Мне это представляется чем-то из разряда фантастики: опыт показывает, что такая массовая подписка возможна только на сигналы за 30$ с прибылью от 200% в месяц. Неважно, что они сольются за каких-нибудь 1-2-3 месяца - все надеются, что слив наступит не сразу, поэтому можно будет успеть вывести хотя бы стартовый депозит ))
Всё объяснено на первой страничке:
Я вообще не понимаю, зачем Алимжану нужны подписчики (если, конечно, статистика по сигналам корректна). На одном счёте прибыль 44 килобакса за 2 с половиной месяца, на другом
92 килобакса за 3 месяца. Чтобы выйти на сравнимую прибыль от подписки, надо набрать не меньше 300 инвесторов, готовых платить по 100$ в месяц за подписку и рисковать как минимум тысячей долларов, чтобы инвестиции отбивались. Мне это представляется чем-то из разряда фантастики: опыт показывает, что такая массовая подписка возможна только на сигналы за 30$ с прибылью от 200% в месяц. Неважно, что они сольются за каких-нибудь 1-2-3 месяца - все надеются, что слив наступит не сразу, поэтому можно будет успеть вывести хотя бы стартовый депозит ))
Какие килобаксы читайте внимательнее, счет центовый....
Какие килобаксы читайте внимательнее, счет центовый....
Всё объяснено на первой страничке:
Посмотрел внимательно историю сделок. По этому сигналу действительно основной прирост пришёлся на 2 дня - 22 и 29 августа, до регистрации сигнала на mql. При этом значительная часть вложенных средств была выведена со счёта перед открытием слишком рискованных сделок. При этом в каждой сделке присутствовал стоп-лосс, который передвигался в профит по мере движения цены. У меня нет оснований считать историю счёта фейковой, хотя риск и чрезмерен.
По второму же сигналу вообще всё хорошо - трейдер не обязан открывать прибыльные сделки каждый день, поэтому совершение 80% сделок за 11 дней из 64 не настораживает.
)))
Я бы мог так подумать, если бы у меня не был открыт счёт такого же типа у этого брокера. Счета ECN.Pro и ECN1 в Alpari могут быть только в долларах и евро.
Центовые счета у альпов называются Nano, и на них довольно большой спред.
Посмотрел внимательно историю сделок. По этому сигналу действительно основной прирост пришёлся на 2 дня - 22 и 29 августа, до регистрации сигнала на mql. При этом значительная часть вложенных средств была выведена со счёта перед открытием слишком рискованных сделок. При этом в каждой сделке присутствовал стоп-лосс, который передвигался в профит по мере движения цены. У меня нет оснований считать историю счёта фейковой, хотя риск и чрезмерен.
По второму же сигналу вообще всё хорошо - трейдер не обязан открывать прибыльные сделки каждый день, поэтому совершение 80% сделок за 11 дней из 64 не настораживает.
Да вы правы , все было до регистрации . И дело все в двух сделках. 100 лотов с коротким стопом -28к и 50 лотов + 55к