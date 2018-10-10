Сохранение прибыли - страница 3
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Это что если я открыл сделку..при среде 20 а потом через час спред стал 0 ..я все равно заплачу 10 пунктов спреда?
Получается фикс. Спред лучше для торговли ночью..?
Ночью спред расширяется буквально на 1-1.5 часа после ролловера, вот в это время можно воздержаться от торговли.
Фикс.спред, это вообще не выгодная торговля.
Вот у меня фикс.спред 1 на 4 знака...думаю это нормально
У меня 0.6пп на евро/долл, ночью ~1.1пп, поэтому условия выгоднее
У меня 0.6пп на евро/долл, ночью ~1.1пп, поэтому условия выгоднее
Если не в лом,напишите что за брокер в личку...
Честно даже с 1 пунктом на 4 знаках,да есче и фиксированный,чето не вериться
я вот пока рибейтом пользуюсь на спред
знаю где есть 1 пункт спред + 2 пункта комиссия. но там от 50 000.
Если не в лом,напишите что за брокер в личку...
Честно даже с 1 пунктом на 4 знаках,да есче и фиксированный,чето не вериться
я вот пока рибейтом пользуюсь на спред
На фикс.счёте спред по евро/долл. менее 2 пунктов не встречал.
Вот у меня прям сейчас 0.7 пункта, но уже вечер, и он ухудшился, днём - ниже
ДЦ которые дают такой спред и без комиссии - полно.
Мидмаркет не дергается. Ответил?