Сохранение прибыли - страница 3

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Gugant:
Это что если я открыл сделку..при среде 20 а потом через час спред стал 0 ..я все равно заплачу  10 пунктов спреда?
если воспринимать цену как среднее между бидом и аском, то да.

 
Получается фикс. Спред лучше для торговли ночью..?
 
Gugant:
Получается фикс. Спред лучше для торговли ночью..?

Ночью спред расширяется буквально на 1-1.5 часа после ролловера, вот в это время можно воздержаться от торговли.

Фикс.спред, это вообще не выгодная торговля.

 
Вот у меня фикс.спред 1 на 4 знака...думаю это нормально
 
Gugant:
Вот у меня фикс.спред 1 на 4 знака...думаю это нормально

У меня 0.6пп на евро/долл, ночью ~1.1пп, поэтому условия выгоднее

 
Отнеситесь к спреду... Так.,что его нет. Есть тоько цены бид и аск. При покупке нас абсолютно не интересует бид. А при закрытии бай совсем не интерсует аск. 
 
Vitaly Muzichenko:

У меня 0.6пп на евро/долл, ночью ~1.1пп, поэтому условия выгоднее

Если не в лом,напишите что за брокер в личку...

Честно даже с 1 пунктом на 4 знаках,да есче и фиксированный,чето не вериться

я вот пока рибейтом пользуюсь на спред

 
у меня 1 пункт спред + 4 пункта комиссия. (пятизнак)
знаю где есть 1 пункт спред + 2 пункта комиссия. но там от 50 000.
 
MakanMosted:

Если не в лом,напишите что за брокер в личку...

Честно даже с 1 пунктом на 4 знаках,да есче и фиксированный,чето не вериться

я вот пока рибейтом пользуюсь на спред

На фикс.счёте спред по евро/долл. менее 2 пунктов не встречал.

Вот у меня прям сейчас 0.7 пункта, но уже вечер, и он ухудшился, днём - ниже

ДЦ которые дают такой спред и без комиссии - полно.

 
Алексей Тарабанов:
Мидмаркет не дергается. Ответил? 
Да, но не на мой вопрос. Мой вопрос был об основаниях для того, чтобы считать, что "Мидмаркет не дергается", или "прежде всего сдвигается  Bid". Я думаю также, как Вы, но вот основания, которые есть у меня, слабоваты и косвенны. Хотел увидеть другие. Собственно, речь идет о частоте применения опции "Сдвинуть спред" на рабочем месте дилера ДЦ.  
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