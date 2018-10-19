Подскажите похожий индикатор
Всем привет!
Подскажите похожий индикатор, хочу понять принцип его работы, а mq5 файла нету....
Таких индюков ну очень много. Вот, к примеру: https://www.mql5.com/ru/code/15735
- www.mql5.com
Похоже на StepMA или какая-то вариация от Step'а - например:StepMA_Line - indicator for MetaTrader 5
это МАшка с нормализацией, вопрос чем и относительно чего нормализована, я просто один знак убирал в цене, т.е. был 5-ти знак, делал 4-х знак
- 2010.07.04
- www.mql5.com
Спасибо большое!
Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет.
Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....
Спасибо большое!
Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет.
Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....
Вот есть стандартный индикатор:
Adaptive Moving Average - Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ
Только одноцветный.
Спасибо большое!
Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет.
Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....
Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .
Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .
Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .
Тренд можно определить на тайме не ниже Н4
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Всем привет!
Подскажите похожий индикатор, хочу понять принцип его работы, а mq5 файла нету....