Подскажите похожий индикатор

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Всем привет!

Подскажите похожий индикатор, хочу понять принцип его работы, а mq5 файла нету....


 
Nexxtor:

Всем привет!

Подскажите похожий индикатор, хочу понять принцип его работы, а mq5 файла нету....


Таких индюков ну очень много. Вот, к примеру: https://www.mql5.com/ru/code/15735

ColorJFatl_Digit
ColorJFatl_Digit
  • www.mql5.com
ColorX2MA_Cloud_HTF Индикатор ColorX2MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах. ColorJFatl_Cloud Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном. ColorJFatl_Cloud_HTF Индикатор ColorJFatl_Cloud с...
 

Похоже на StepMA или какая-то вариация от Step'а - например:

StepMA_Line - indicator for MetaTrader 5
 
Это - скользящая медиана.
 

это МАшка с нормализацией, вопрос чем и относительно чего нормализована, я просто один знак убирал в цене, т.е. был 5-ти знак, делал 4-х знак

https://www.mql5.com/ru/forum/127093

Может быть эти индикаторы надо в Code Base ?
Может быть эти индикаторы надо в Code Base ?
  • 2010.07.04
  • www.mql5.com
Вот сотворил первые свои индикаторы,  и собственно сабж - может их стоит положить в Code Base...
 
Похожа на адаптивную среднюю.
 

Спасибо большое!

Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет. 

Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....

 
Nexxtor:

Спасибо большое!

Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет. 

Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....

Вот есть стандартный индикатор:

Adaptive Moving Average - Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ

Только одноцветный.

Adaptive Moving Average

 
Nexxtor:

Спасибо большое!

Хочу решить извечную проблему всех трейдеров: вовремя определять тренд и флет. 

Но пока выходит не очень....., вот решил с такими индикаторами поиграться....

Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .

 
aleger:

Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .

Привет. Покажи картинки с зигзагом и как ты его смотришь? 
 
aleger:

Более точный и наиболее доходный вариант определения конца текущего тренда (и отслеживания начала следующего) это индикатор Зигзаг с ExtDepth=1 на М5 .

Тренд можно определить на тайме не ниже Н4

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