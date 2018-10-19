Подскажите похожий индикатор - страница 2

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Как я вижу по сообщениям у каждого свой вариант определения тренда...

У меня ситуация, в принципе то, стандартная.

Есть индикатор, который хорош во флете и плох не тренде. Вот надо сказать ему чтоб на тренде шел по тренду. Но как это сделать чтоб торговлю на флете не испортить?

Например, наложить что-то типа такого, и сказать, типа против сиреневой и желтой линий не торгуй, но тогда он флет перестанет видеть....


 
Vitaly Muzichenko:

Тренд можно определить на тайме не ниже Н4

Это - как определять. Можно и на минутках, но параметры чаще меняться будут, хотя суть не изменится. Работать будет не хуже, чем на Н4. 

 
Vitaly Muzichenko:

Тренд можно определить на тайме не ниже Н4

Можно, если нечего делать, или время и деньги некуда девать.

 
Roman Kutemov:
Привет. Покажи картинки с зигзагом и как ты его смотришь? 

Привет. При ручной "торговле" картинки обычные, с индикатором Зигзаг, с наиболее доходных валютных пар,

с обязательным показом в пипсах размеров предыдущего, текущего и нарождающегося трендов.

Открытие следующего ордера по закрытию предыдущего, установка "защитного" ордера - выборочно, по обстановке.    

 

Просили в первом посте похожий (как в первом посте) - вот еще три степа запостили сегодня в КодаБазу:

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Step average - std based - indicator for MetaTrader 5

Step average (atr based) - indicator for MetaTrader 5

Step average - indicator for MetaTrader 5
 
Всем спасибо!
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