Подскажите похожий индикатор - страница 2
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Как я вижу по сообщениям у каждого свой вариант определения тренда...
У меня ситуация, в принципе то, стандартная.
Есть индикатор, который хорош во флете и плох не тренде. Вот надо сказать ему чтоб на тренде шел по тренду. Но как это сделать чтоб торговлю на флете не испортить?
Например, наложить что-то типа такого, и сказать, типа против сиреневой и желтой линий не торгуй, но тогда он флет перестанет видеть....
Тренд можно определить на тайме не ниже Н4
Это - как определять. Можно и на минутках, но параметры чаще меняться будут, хотя суть не изменится. Работать будет не хуже, чем на Н4.
Тренд можно определить на тайме не ниже Н4
Можно, если нечего делать, или время и деньги некуда девать.
Привет. Покажи картинки с зигзагом и как ты его смотришь?
Привет. При ручной "торговле" картинки обычные, с индикатором Зигзаг, с наиболее доходных валютных пар,
с обязательным показом в пипсах размеров предыдущего, текущего и нарождающегося трендов.
Открытие следующего ордера по закрытию предыдущего, установка "защитного" ордера - выборочно, по обстановке.
Просили в первом посте похожий (как в первом посте) - вот еще три степа запостили сегодня в КодаБазу:
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Step average - std based - indicator for MetaTrader 5
Step average (atr based) - indicator for MetaTrader 5Step average - indicator for MetaTrader 5