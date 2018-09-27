подхватил какую-то заразу... - страница 4

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Fast528:

бессмысленный спор)

ну как обычно

 
Maxim Dmitrievsky:

ну как обычно

с тобой сложно что-то обсудить) интересно как у вас в совместной работе по лесам идет

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Fast528:

с тобой сложно что-то обсудить) интересно как у вас в совместной работе по лесам идет

со мной нереально то-то обсудить. По лесам у меня нет коллектива, делаю все сам, т.к. никто ни в чем не шарит, как обычно

любое сотрудничество в данных вопросах сводится всегда к тому, что кому-то что-то объясняю за жизнь
 
Maxim Dmitrievsky:

со мной нереально то-то обсудить. По лесам у меня нет коллектива, я делаю все сам, т.к. никто ни в чем не шарит, как обычно

любое сотрудничество в данных вопросах сводится всегда к тому, что я кому-то что-то объясняю за жизнь

в точку)

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Fast528:

в точку)

когда запасешься нормальными аргументами - сможешь попытать счастье

 
Maxim Dmitrievsky:

когда запасешься нормальными аргументами - сможешь попытать счастье

это бесполезно

 
Алексей Тарабанов:

Это - типа: "не надо было..."? 

avast установите и все. Легально и достаточно. 

Я вполне серьезно. Если не работать под администратором то вирусу просто не хватит прав что бы заразить ваш компьютер и совершить на нем какие либо деструктивные функции.

 
 ios  и нет проблем)
 
Vitalii Ananev:

Я вполне серьезно. Если не работать под администратором то вирусу просто не хватит прав что бы заразить ваш компьютер и совершить на нем какие либо деструктивные функции.

Согласен на 100%.
Вирус прежде всего программа, которой требуются права чтоб запуститься и испортить системные файлы. А под обычным пользователем максимум что он может, это похозяйничать на территории этого пользователя. Что довольно легко лечиться. Удалением самого вируса из под того-же админа, или радикально и быстро, удалением этого пользователя и созданием по новой.
Люди просто по своей лени не могут перестроиться на работу под обычным пользователем. Им лень иногда вводить пароль. Такое ощущение что они постоянно что-то устанавливают/удаляют. И не могут работать без прав администратора.
По большому счету, антивирусы, обычная выкачка денег и ни чего более. Ведь что делают большинство если антивир ругается, но очень нужна программа. Просто его отключают и ставят прогу. Вот и возникает вопрос к таким пользователям. А зачем вам вообще антивир

P.S. К вам похоже отношения не имеет, но может хоть кого-то заставит задуматься, и начать более правильно пользоваться своим железом.

 
Три бронетанковых вещи:  KVRT Касперского, Malwarebytes Anti-Malware и AVZ. Все обновленными базами. В безопасном режиме сначала по нескольку раз по-очереди запускаем, с внимательным чтением логов результатов проверки. Потом, по мере вычищения, в обычном режиме. Обязательно смотреть итоги проверок. Тщательно. Смотреть, где антивирусники об заразу спотыкаются.  Где вручную удалать заразу. Некоторые Малвари(вирусы и трояны) назначают себя главными и переправляют права Администратору и не дают себя удалять. Надо регулировать права. И потом Wise Registry Cleaner вдумчиво и аккруатно почистить реестр.
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