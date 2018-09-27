подхватил какую-то заразу... - страница 4
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бессмысленный спор)
ну как обычно
ну как обычно
с тобой сложно что-то обсудить) интересно как у вас в совместной работе по лесам идет
с тобой сложно что-то обсудить) интересно как у вас в совместной работе по лесам идет
со мной нереально то-то обсудить. По лесам у меня нет коллектива, делаю все сам, т.к. никто ни в чем не шарит, как обычнолюбое сотрудничество в данных вопросах сводится всегда к тому, что кому-то что-то объясняю за жизнь
со мной нереально то-то обсудить. По лесам у меня нет коллектива, я делаю все сам, т.к. никто ни в чем не шарит, как обычнолюбое сотрудничество в данных вопросах сводится всегда к тому, что я кому-то что-то объясняю за жизнь
в точку)
в точку)
когда запасешься нормальными аргументами - сможешь попытать счастье
когда запасешься нормальными аргументами - сможешь попытать счастье
это бесполезно
Это - типа: "не надо было..."?
avast установите и все. Легально и достаточно.
Я вполне серьезно. Если не работать под администратором то вирусу просто не хватит прав что бы заразить ваш компьютер и совершить на нем какие либо деструктивные функции.
Я вполне серьезно. Если не работать под администратором то вирусу просто не хватит прав что бы заразить ваш компьютер и совершить на нем какие либо деструктивные функции.
Согласен на 100%.
Вирус прежде всего программа, которой требуются права чтоб запуститься и испортить системные файлы. А под обычным пользователем максимум что он может, это похозяйничать на территории этого пользователя. Что довольно легко лечиться. Удалением самого вируса из под того-же админа, или радикально и быстро, удалением этого пользователя и созданием по новой.
Люди просто по своей лени не могут перестроиться на работу под обычным пользователем. Им лень иногда вводить пароль. Такое ощущение что они постоянно что-то устанавливают/удаляют. И не могут работать без прав администратора.
По большому счету, антивирусы, обычная выкачка денег и ни чего более. Ведь что делают большинство если антивир ругается, но очень нужна программа. Просто его отключают и ставят прогу. Вот и возникает вопрос к таким пользователям. А зачем вам вообще антивир
P.S. К вам похоже отношения не имеет, но может хоть кого-то заставит задуматься, и начать более правильно пользоваться своим железом.