подхватил какую-то заразу... - страница 5
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друзья, посоветуйте что-нибудь реально эффективное лекарство,
Microsoft Security Essentials - бесплатный, для всех версий Windows (с ХР и выше, для 32 и 64 bit), с автообновлением, достаточно эффективный и практически не грузит ПК (лэптоп).
Вот его скриншоты:
у меня вообще касперский фри стоит так чисто для душевного равновесия).
Лет 7 уже пользуюсь только Avast Free. Ещё ни разу он меня не подвёл.
вот не пользуюсь никакими антивирусами,
но вот сегодня подхватил явную заразу...
надо полечится !
друзья, посоветуйте что-нибудь реально эффективное лекарство,
я в украине...
https://ru.malwarebytes.com/
Самый эффективный способ борьбы с вирусами - это регулярное восстановление операционной системы из бэкапа, в котором лежит стерильная, самым совершенным образом отстроенная операционная система со всеми программами и настройками. В противном случае рано или поздно на компьютере всё равно заведётся какая-нибудь мерзкая тварь, которую вывести весьма и весьма проблематично и интеллектуальные затраты на восстановление исходного комфортного работоспособного интерфейса будут соизмеримы с таковыми, как после стихийного бедствия.
Самый эффективный способ борьбы с вирусами - это регулярное восстановление операционной системы из бэкапа, в котором лежит стерильная, самым совершенным образом отстроенная операционная система со всеми программами и настройками.
А зачем регулярно восстановление, если можно просто регулярно делать бэкапы.