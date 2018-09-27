подхватил какую-то заразу... - страница 5

Новый комментарий
 
Denis Sartakov:

друзья, посоветуйте что-нибудь реально эффективное лекарство,

Microsoft Security Essentials - бесплатный, для всех версий Windows (с ХР и выше, для 32 и 64 bit), с автообновлением, достаточно эффективный и практически не грузит ПК (лэптоп).

Вот его скриншоты:

1

2

 
Maxim Romanov:
у меня вообще касперский фри стоит так чисто для душевного равновесия).

Лет 7 уже пользуюсь только Avast Free. Ещё ни разу он меня не подвёл. 

 
Топор
Самый опасный вирус сидит перед монитором...
 
Пользуюсь Norton Antivirus уже более 5 лет . Советую 
[Удален]  
Пользуюсь виндоус 7, никаких вирусней уже года 2
 
Denis Sartakov:

вот не пользуюсь никакими антивирусами,

но вот сегодня подхватил явную заразу...

надо полечится !

друзья, посоветуйте что-нибудь реально эффективное лекарство,

я в украине...

https://ru.malwarebytes.com/

Бесплатная программа для обеспечения кибербезопасности и противодействия вредоносному ПО
Бесплатная программа для обеспечения кибербезопасности и противодействия вредоносному ПО
  • ru.malwarebytes.com
Технология Malwarebytes Chameleon помогает осуществить установку и запустить Malwarebytes for Windows, когда этому препятствуют вредоносные программы. Узнать больше Приступайте к работе
 

Самый эффективный способ борьбы с вирусами - это регулярное восстановление операционной системы из бэкапа, в котором лежит стерильная, самым совершенным образом отстроенная операционная система со всеми программами и настройками. В противном случае рано или поздно на компьютере всё равно заведётся какая-нибудь мерзкая тварь, которую вывести весьма и весьма проблематично и интеллектуальные затраты на восстановление исходного комфортного работоспособного интерфейса будут соизмеримы с таковыми, как после стихийного бедствия.

 
Nikolay Kositsin:

Самый эффективный способ борьбы с вирусами - это регулярное восстановление операционной системы из бэкапа, в котором лежит стерильная, самым совершенным образом отстроенная операционная система со всеми программами и настройками.

А зачем регулярно восстановление, если можно просто регулярно делать бэкапы.
 
Alexey Navoykov:
А зачем регулярно восстановление, если можно просто регулярно делать бэкапы.
У меня всего один бэкап и мне его за глаза хватает, зачем регулярно делать бэкапы и что в них складировать - мне абсолютно неведомо. За всю историю использования компьютеров реальных вирусов не видел ни разу.
12345
Новый комментарий