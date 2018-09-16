Какой самый большой советник вы встречали? - страница 3
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Знаю советник под 100 килобайт, даже не знаю, что в нем
Интересно, а кто нибудь натыкался на ограничение размера программ в MQL5?
Мучился с одним советником, который весит под 16 МБ, ну или по крайней мере, пришлось урезать под этот размер. Конечно, файлы с исходниками весят скромнее, около 8 МБ.
Код писался долго, несколько лет. Но не суть.
Как ни странно это прозвучит, самым большим челенджем было пройти проверку в маркете - пришлось тупо упереться в ограничение на максимальный размер программ в 16 МБ. Ни когда не мог бы подумать, что можно упереться в подобное ограничение, но было весело...
Интересно, а кто нибудь натыкался на ограничение размера программ в MQL5?
Мучился с одним советником, который весит под 16 МБ, ну или по крайней мере, пришлось урезать под этот размер. Конечно, файлы с исходниками весят скромнее, около 8 МБ.
Код писался долго, несколько лет. Но не суть.
Как ни странно это прозвучит, самым большим челенджем было пройти проверку в маркете - пришлось тупо упереться в ограничение на максимальный размер программ в 16 МБ. Ни когда не мог бы подумать, что можно упереться в подобное ограничение, но было весело...
Самый большой, что у себя нашел, это 107 КБ. Есть еще несколько полуавтоматических советников в которых используется стандартная библиотека для создания панелек и кнопочек, они в среднем весят 230 КБ. Самый маленький советник размером 20 КБ.
Непонятно от куда вы берете такие советники размером более мегабайта.
Насчет размера в КБ советника - это бред. Я могу напихать туда кучу картинок и будет он весить кучу мегабайт.
Интереснее размер в строчках кода. Я пару лет назад писал советника 10+ к строчке кода. Сейчас проверил, весит он 829 кб (там нет картинок)
Насчет размера в КБ советника - это бред. Я могу напихать туда кучу картинок и будет он весить кучу мегабайт.
Интереснее размер в строчках кода. Я пару лет назад писал советника 10+ к строчке кода. Сейчас проверил, весит он 829 кб (там нет картинок)
Строчки это не показатель. Можно хоть в одну строчку весь сов написать на 2 МБ объемом исходных кодов.
Собрались мужики помериться советниками...
Как говорит моя соседка: "Размер не имеет значения" :)
Отсюда вопрос. Почему именно 16 мб... а не 20 или хотя бы 15.... Что то метаквотовцы знают и молчат =)
Ага, похоже, финансовый рынок проще, чем может показаться. Чтобы написать грааль придется уложиться в 16 МБ! :)
А если серьезно. То насколько я понял, дело обстояло(ит) в комфорте конечных пользователей, то бишь более 16 МБ качать юзерам может вызвать дискомфорт. Правда я не знаю, как дела обстоят на сегодняшний день, но суть думаю понятна.
Если говорить про размер программ для фин.рынка, то тут дело обстоит намного сложнее, на самом деле. Так, например, если точно знать как будет двигаться рынок, можно написать код программы, и тем более, размер программы, сделать очень маленьким. А если не знать?
Человеческий мозг сознательно зрелого человека имеет примерно 100 млрд. нейронов, и связей в 10 тысяч на нейрон, т.е. это много мегабайт. Ну и много это ему дает в фин.рынке, обладая такой мощной программой?
А крупные хедж фонды? Я очень сомневаюсь, что у них алгоритмы измеряются в сотнях КБ, скорее речь идет в сотнях МБ, если не в ГБ, что звучит куда правдоподобнее. Самый очевидны пример это Renaissance Technologies, результаты которых трудно переоценить.
Можно пойти еще дальше. Например сжатие. Грубо говоря, мы написали код, в котором алгоритм весит 1 МБ. Но применив простейший алгоритм сжатия, например zip, мы смогли сжать алгоритм под 100 КБ. Далее применив более серъезный, например LZMA, нам удалось сжать под 20 КБ. Да мы же можем пойти еще дальше и применить, например всякие алгоритмы типа paq или его модификации на нейронных сетях, и получить 10 КБ. Даже это не мешает уменьшать размер еще больше.
Что мы в итоге получаем? Минимальный размер? Да. Но за все нужно платить. Например за меленький размер, скорее всего придется платить вычислительными ресурсами, что сложнее и дороже.
Совсем другое дело, как измерить энтропию алгоритма...
prostotrader:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какой самый большой советник вы встречали?
prostotrader, 2018.09.14 01:28
Давно хотел спросить но стеснялся ))
Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?
Обычно наоборот.
Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода?