Какой самый большой советник вы встречали? - страница 4
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Насчет размера в КБ советника - это бред. Я могу напихать туда кучу картинок и будет он весить кучу мегабайт.
Интереснее размер в строчках кода. Я пару лет назад писал советника 10+ к строчке кода. Сейчас проверил, весит он 829 кб (там нет картинок)
не может быть такого большого кодаразве что без функций
Давно хотел спросить но стеснялся ))
Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?
Обычно наоборот.
Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода?
Как говорит моя соседка: "Размер не имеет значения" :)
это они так успокаивают)
Давно хотел спросить но стеснялся ))
Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?
Обычно наоборот.
Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода?
пасхалки))
Давно хотел спросить но стеснялся ))
Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?
Обычно наоборот.
Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода?
:)
Потому что в основном файле есть:
Продам советник весом 5 мегабайт, по цене 10$ за килобайт. Прибыль не гарантирую. )
Давно хотел спросить но стеснялся ))
Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?
Обычно наоборот.
Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода?
У меня, как я уже не раз говорил, исходный модуль состоит из трех строк. Подключаем библиотеку, объявляем объект нужной ТС, подключаем основной шаблон обработки стандартных событий. Все.
Исполняемый релиз-модуль 0,7-1,3 Мб, дебаг-модуль 2-3 Мб
это они так успокаивают)
То есть, размером кода пытаются скомпенсировать недостаток?
То есть, размером кода пытаются скомпенсировать недостаток?
не, женщины успокаивают)
не успел ты, модераторы почистили уже, нельзя тут женщин обсуждать, а так хотелось независимую консультацию тут получить