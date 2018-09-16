Какой самый большой советник вы встречали? - страница 4

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Mikhail Mitin:

Насчет размера в КБ советника - это бред. Я могу напихать туда кучу картинок и будет он весить кучу мегабайт.

Интереснее размер в строчках кода. Я пару лет назад писал советника 10+ к строчке кода. Сейчас проверил, весит он 829 кб (там нет картинок)

Строчки - это ерунда. В разных строчках может быть написано разное количество знаков,букв и символов. Тогда уж  размер мерить в количестве знаков-символов-букв  в коде.
 

не может быть такого большого кода

разве что без функций
 
Sergey Chalyshev:

Давно хотел спросить но стеснялся ))

Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?

Обычно наоборот.

Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода? 

Тем более, что это исполняется в собственной среде и соответственно поддержка среды исполнения в советнике в большом объёме не нужна.
 
Vitaly Muzichenko:

Как говорит моя соседка: "Размер не имеет значения" :)

это они так успокаивают)


Sergey Chalyshev:

Давно хотел спросить но стеснялся ))

Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?

Обычно наоборот.

Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода? 

пасхалки))

 
Sergey Chalyshev:

Давно хотел спросить но стеснялся ))

Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?

Обычно наоборот.

Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода? 

:)

Потому что в основном файле есть:

#include   "forts_trader\Gui.mqh"
#include   "forts_trader\Functions.mqh"
#include   "forts_trader\Initialization.mqh"
#include   "Variables.mqh"
#include   "Orders.mqh"
#include   "AutoMagic.mqh"
#include   <Controls\Dialog.mqh>
#include   <Controls\CheckBox.mqh>
#include   <Controls\Edit.mqh>
#include   <Controls\Label.mqh>
#include   <Controls\Button.mqh>
 

Продам советник весом 5 мегабайт, по цене 10$ за килобайт. Прибыль не гарантирую. )

 
Очень актуальная для трейдера тема. Здесь есть что обсудить с умным видом. )
 
Sergey Chalyshev:

Давно хотел спросить но стеснялся ))

Почему исходник (не компилированный код) весит в 5 раз меньше компилированного (машинного)?

Обычно наоборот.

Что вставляют туда MQ для увеличения размера компилированного кода? 

У меня, как я уже не раз говорил, исходный модуль состоит из трех строк.  Подключаем библиотеку, объявляем объект нужной ТС, подключаем основной шаблон обработки стандартных событий. Все.

Исполняемый релиз-модуль 0,7-1,3 Мб, дебаг-модуль 2-3 Мб

 
Fast528:

это они так успокаивают)

То есть, размером кода пытаются скомпенсировать недостаток?


 
Vitaly Muzichenko:

То есть, размером кода пытаются скомпенсировать недостаток?


не, женщины успокаивают)

не успел ты, модераторы почистили уже, нельзя тут женщин обсуждать, а так хотелось независимую консультацию тут получить

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