Какой самый большой советник вы встречали? - страница 2
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Очередной глупый вопрос...
Что изменится от того, что кто-то скажет, что у него советник весит сто мегабайт ?
Ведь напихать в советника можно чего угодно, хоть видео !
Надо четко писать, что под объемом понимается чистый код.
А то ведь можно звуков оповещения разных торговых ситуаций там понаставить, картинок разных, комментарии к тексту там сделать по типу "Войны и мир" Толстого и получится много мег.
Очередной глупый вопрос...
Что изменится от того, что кто-то скажет, что у него советник весит сто мегабайт ?
Ведь напихать в советника можно чего угодно, хоть видео !
Надо четко писать, что под объемом понимается чистый код.
Около 5,5-6 мегабайт
Это логика советника или как писали выше: оповещения, тома толстого)))
4800 строк, это универсальный шаблон для написания ботов, работает как в МТ4, так и в МТ5, то есть мультиплатформенный, в нём есть всё, ну или почти всё, заложена графика, частично на канвасе. Полная обработка всех торговых ошибок, что очень важно для работы на реале. Код максимально сжат, но если пройти стилизатором, то строк получается 6100, и стиль написания выглядит глупо, и работать с ним сложнее, потому что сильно растянут.
Знаю советник под 100 килобайт, даже не знаю, что в нем
Вы очень интимный вопрос задаете.
Краткость - сестра таланта
Все гениальное просто
и т.д.
Напрашивается логичный вопрос:
с какой целью интересуетесь?