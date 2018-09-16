Какой самый большой советник вы встречали? - страница 2

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Очередной глупый вопрос...

Что изменится от того, что кто-то скажет, что у него советник весит сто мегабайт ?

Ведь напихать в советника можно чего угодно, хоть видео !

 

Надо четко писать, что под объемом понимается чистый код.

А то ведь можно звуков оповещения разных торговых ситуаций там понаставить, картинок разных, комментарии к тексту там сделать по типу "Войны и мир" Толстого и получится много мег.

 
Georgiy Merts:

Очередной глупый вопрос...

Что изменится от того, что кто-то скажет, что у него советник весит сто мегабайт ?

Ведь напихать в советника можно чего угодно, хоть видео !

Мы одновременно один и тот же по смыслу текст набирали.
[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Надо четко писать, что под объемом понимается чистый код.

Я просто думал так по-умолчанию должно пониматься D)
[Удален]  
Alexandr Saprykin:
Около 5,5-6 мегабайт
Это логика советника или как писали выше: оповещения, тома толстого)))
 
9500 строчек кода и это без графической библиотеки, только алгоритм+ звуки. 2044 кб.
 
Justice for All:
Это логика советника или как писали выше: оповещения, тома толстого)))
Ничего лишнего там нет. Ни оповещений, ни строчек из Анны Каренины, только алгоритмы работы советника 
 

4800 строк, это универсальный шаблон для написания ботов, работает как в МТ4, так и в МТ5, то есть мультиплатформенный, в нём есть всё, ну или почти всё, заложена графика, частично на канвасе. Полная обработка всех торговых ошибок, что очень важно для работы на реале. Код максимально сжат, но если пройти стилизатором, то строк получается 6100, и стиль написания выглядит глупо, и работать с ним сложнее, потому что сильно растянут.


 
Justice for All:
Знаю советник под 100 килобайт, даже не знаю, что в нем

А какие самые большие знаете вы? И сколько они весят?

Вы очень интимный вопрос задаете. 

 

Краткость - сестра таланта

Все гениальное просто

и т.д.

Напрашивается логичный вопрос:

с какой целью интересуетесь?

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