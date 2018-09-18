Как увеличить размер Wingdings-символа? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле, switch, который я привёл рисиует на всех стандартных ТФ чётко и примерно на одинаковом расстоянии. Вопрос в другом. Это как-бы не очень удобно и громоздко.
Кстати, по поводу параметра double pr. Полагаю, Вы переусердствовали. Здесь int'а более чем достаточно. А так весьма интересное решение.
В точку! Что-то я сразу об этом не подумал.
На самом деле был когда-то int, потом сделал double, довольно часто нужно именно дробное значение, чтоб выглядело красиво на графике.
Оказалось, что всё это годится для одной стороны. Если взять 2 стороны, то всё-равно кака***
На скрине выведены в журнал данные:
Здесь всё очевидно. barHighPrice() и barLowPrice() это хай и лоу бара, на индексе, котором рисуется кружочек, relativeDistance() относительное расстояние,рассчитанное есс-но так:
По цифрам видно, что всё чётко. Кружочки, если верить цифрам находятся выше и ниже на одинаковом расстояние от хай и лоу бара соответственно. Но на графике видим совсем иное. Дичь какая-то. Хотя, расстояние не фиксированное, а относительно экрана рассчитанное. Делаю вывод, что придётся подбирать процент как ни крути..По ходу терминал гонит.
нужно задавать разный угол привязки - OBJPROP_ANCHOR
нужно задавать разный угол привязки - OBJPROP_ANCHOR
Угол привязки то причём здесь? Ведь я создаю объект на основании цены и времени открытия бара. Т.е. угол привязки графика вообще не участвует в этом процессе. Всё верно, оказывается нужно было задать способ привязки.
Думал всё в порядке, оказалось, что не работает такой вариант:
Хотя, как я понял, OBJPROP_ANCHOR задаёт именно то место, координату которой я задаю. Но на выходе всё-равно не одинаковое расстояние от хая до объекта и от лоя до объекта. Привязку задал, координаты задал.. Что ещё нужно?
Кстати, вызываю функцию так:
ENUM_ARROW_ANCHOR (для OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (для OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_TEXT)
ENUM_ARROW_ANCHOR
Идентификатор
Описание
ANCHOR_TOP
Точка привязки для стрелки находится сверху
ANCHOR_BOTTOM
Точка привязки для стрелки находится внизу
Каким с какого переполоха все wingdings-символы стали вдруг срелками, а не объектами...
Все смешалось в доме Облонских...
Стрелки - это и есть объекты. В коде, который Вы показываете, объекты создаются типа "стрелка" (OBJ_ARROW). Но ведь можно создать объект типа OBJ_TEXT и назначить ему имя шрифта Wingdings. Тогда вариантов размеров такого объекта будет намного больше, чем 6.