Оцените результаты робота из тестера - страница 3
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Да, у меня есть достаточного перспективный трендследящий советник нового типа высокой доходности, "нечаянно" сделанный на основе принципов Объектно-Ориентированного Проектирования и Программирования. И это не какая-то "угадалка", а конкретная "доглядалка" за предыдущими и текущим трендами валютных пар, "открывалка" и "закрывалка" в основном прибыльных сделок. И я могу продемонстрировать его нынешние возможности со своего компа, с помощью скайпа, без всякого подлога и приукрашивания.
Не хотите называть угадывалкой, как хотите, суть от этого не меняется. Но я рад, что вы нашли НЕЧТО.
Навело на мысль, ведь в принципе число приб/убыт сделок можно сделать и 80/20, например, поставив TP в десять раз меньше размера SL, или как-то так. Т.е. не зная подробностей реализации, давать оценку этому соотношению бестолку.
Если у вас TP и SL соразмеримы (приблизительно равны) и при этом соотношение числа приб/убыт. сделок равно 51/49% и выше, вот только тогда можно признать, что вы НАШЛИ то самое, и что такое ВОЗМОЖНО. Если вы это подтвердите словесно (здесь не суд и не требуется вещественных доказательств), буду признателен. А если еще скажете, какое именно среднее соотношение, то получите отдельное спасибо.
Прибыльность в тестере определяется как отношение общей прибыли к общему убытку. А как считать прирост депозита в процентах в месяц я вам показал на числовом примере ранее. В последнем выложенном скрине максимальная просадка выше начального депозита. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы торговать таким советником. Лотерея в чистом виде. Лично я бы постеснялся выкладывать такой отчёт тестера.
Спасибо за определение прибыльности в тестере! Тогда говоря о "прибыльности", я имел в виду "доходность". Новый тест я вам привожу, потому что вы стали формалистски занижать доходность. Теперь по вашей же формуле доходность в месяц будет более 60%, что совпадаете с моими первоначальными расчетами. Я только для этого, чтобы наглядо показать и ответить на претензию.
Спасибо за определение прибыльности в тестере! Тогда говоря о "прибыльности", я имел в виду "доходность". Новый тест я вам привожу, потому что вы стали формалистски занижать доходность. Теперь по вашей же формуле доходность в месяц будет более 60%, что совпадаете с моими первоначальными расчетами. Я только для этого, чтобы наглядо показать и ответить на претензию.
Кому нужна такая доходность, если просадка больше начального депозита. Нужно при тестировании задавать такие величины начального депозита и начального лота, чтобы максимальная просадка была приемлемая. Считаю, психологически ещё можно переносить максимальную просадку порядка 25-30%, но больше это уже для любителей казино.) Вот здесь посмотрите, какие тесты не стыдно показывать.
Кому нужна такая доходность, если просадка больше начального депозита. Нужно при тестировании задавать такие величины начального депозита и начального лота, чтобы максимальная просадка была приемлемая. Считаю, психологически ещё можно переносить максимальную просадку порядка 25-30%, но больше это уже для любителей казино.) Вот здесь посмотрите, какие тесты не стыдно показывать.
Спасибо за ссылку! Вот я все и жду, чтобы мне подобных ссылок наскидывали. Сами понимаете, найти такие ссылки без наводки крайне сложно. Буду изучать, позже прокомментирую! А объемы вы специально скрыли?
Спасибо за ссылку! Вот я все и жду, чтобы мне подобных ссылок наскидывали. Сами понимаете, найти такие ссылки без наводки крайне сложно. Буду изучать, позже прокомментирую! А объемы вы специально скрыли?
Там используется усреднение постоянным лотом.
Не хотите называть угадывалкой, как хотите, суть от этого не меняется. Но я рад, что вы нашли НЕЧТО.
Навело на мысль, ведь в принципе число приб/убыт сделок можно сделать и 80/20, например, поставив TP в десять раз меньше размера SL, или как-то так. Т.е. не зная подробностей реализации, давать оценку этому соотношению бестолку.
Если у вас TP и SL соразмеримы (приблизительно равны) и при этом соотношение числа приб/убыт. сделок равно 51/49% и выше, вот только тогда можно признать, что вы НАШЛИ то самое, и что такое ВОЗМОЖНО. Если вы это подтвердите словесно (здесь не суд и не требуется вещественных доказательств), буду признателен. А если еще скажете, какое именно среднее соотношение, то получите отдельное спасибо.
TP - плавающий (некое подобие трейлинг-стопа) от 1 спреда и до подтверждённого конца Тренда. SL защитный не более 3-х спредов.
Там используется усреднение постоянным лотом.
Вы не против, если я открыто порассуждаю об обратном инжиниринге вашей стратегии? Спрашиваю, потому что в процессе могут случайно раскрыться некоторые принципы, которые, возможно, вы хотели бы не раскрывать.
Всё что я мог раскрыть я уже в той ветке написал. А вы можете порассуждать, как вам угодно, комментировать я не буду.
Набросал грубый вариант советника по принципу "усреднения постоянным лотом" (EURUSD, за 4 месяца). За стабильность не отвечаю :)
TP - плавающий (некое подобие трейлинг-стопа) от 1 спреда и до подтверждённого конца Тренда. SL защитный не более 3-х спредов.
Набросал грубый вариант советника по принципу "усреднения постоянным лотом" (EURUSD, за 4 месяца):
Ну вот, уже гораздо лучше.