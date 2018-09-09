Оцените результаты робота из тестера - страница 3

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aleger:

Да, у меня есть достаточного перспективный трендследящий советник нового типа высокой доходности, "нечаянно" сделанный на основе принципов Объектно-Ориентированного Проектирования и Программирования. И это не какая-то "угадалка", а конкретная "доглядалка" за предыдущими и текущим трендами валютных пар, "открывалка" и "закрывалка" в основном прибыльных сделок. И я могу продемонстрировать его нынешние возможности со своего компа, с помощью скайпа, без всякого подлога и приукрашивания. 

Не хотите называть угадывалкой, как хотите, суть от этого не меняется. Но я рад, что вы нашли НЕЧТО.

Навело на мысль, ведь в принципе число приб/убыт сделок можно сделать и 80/20, например, поставив TP в десять раз меньше размера SL, или как-то так. Т.е. не зная подробностей реализации, давать оценку этому соотношению бестолку.

Если у вас TP и SL соразмеримы (приблизительно равны) и при этом соотношение числа приб/убыт. сделок равно 51/49% и выше, вот только тогда можно признать, что вы НАШЛИ то самое, и что такое ВОЗМОЖНО. Если вы это подтвердите словесно (здесь не суд и не требуется вещественных доказательств), буду признателен. А если еще скажете, какое именно среднее соотношение, то получите отдельное спасибо.


khorosh:

Прибыльность в тестере определяется как отношение общей прибыли к общему убытку. А как считать прирост депозита в процентах в месяц я вам показал на числовом примере ранее. В последнем выложенном скрине максимальная просадка выше начального депозита. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы торговать таким советником. Лотерея в чистом виде. Лично я бы постеснялся выкладывать такой отчёт тестера.

Спасибо за определение прибыльности в тестере! Тогда говоря о "прибыльности", я имел в виду "доходность". Новый тест я вам привожу, потому что вы стали формалистски занижать доходность. Теперь по вашей же формуле доходность в месяц будет более 60%, что совпадаете с моими первоначальными расчетами. Я только для этого, чтобы наглядо показать и ответить на претензию.

 
smart_man:

Спасибо за определение прибыльности в тестере! Тогда говоря о "прибыльности", я имел в виду "доходность". Новый тест я вам привожу, потому что вы стали формалистски занижать доходность. Теперь по вашей же формуле доходность в месяц будет более 60%, что совпадаете с моими первоначальными расчетами. Я только для этого, чтобы наглядо показать и ответить на претензию.

Кому нужна такая доходность, если просадка больше начального депозита. Нужно при тестировании задавать такие величины начального депозита и начального лота, чтобы максимальная просадка была приемлемая. Считаю, психологически ещё можно переносить максимальную просадку порядка 25-30%, но больше это уже для любителей казино.) Вот здесь посмотрите, какие тесты не стыдно показывать.

 
khorosh:

Кому нужна такая доходность, если просадка больше начального депозита. Нужно при тестировании задавать такие величины начального депозита и начального лота, чтобы максимальная просадка была приемлемая. Считаю, психологически ещё можно переносить максимальную просадку порядка 25-30%, но больше это уже для любителей казино.) Вот здесь посмотрите, какие тесты не стыдно показывать.

Спасибо за ссылку! Вот я все и жду, чтобы мне подобных ссылок наскидывали. Сами понимаете, найти такие ссылки без наводки крайне сложно. Буду изучать, позже прокомментирую! А объемы вы специально скрыли?

 
smart_man:

Спасибо за ссылку! Вот я все и жду, чтобы мне подобных ссылок наскидывали. Сами понимаете, найти такие ссылки без наводки крайне сложно. Буду изучать, позже прокомментирую! А объемы вы специально скрыли?

Там используется усреднение постоянным лотом.

 
smart_man:

Не хотите называть угадывалкой, как хотите, суть от этого не меняется. Но я рад, что вы нашли НЕЧТО.

Навело на мысль, ведь в принципе число приб/убыт сделок можно сделать и 80/20, например, поставив TP в десять раз меньше размера SL, или как-то так. Т.е. не зная подробностей реализации, давать оценку этому соотношению бестолку.

Если у вас TP и SL соразмеримы (приблизительно равны) и при этом соотношение числа приб/убыт. сделок равно 51/49% и выше, вот только тогда можно признать, что вы НАШЛИ то самое, и что такое ВОЗМОЖНО. Если вы это подтвердите словесно (здесь не суд и не требуется вещественных доказательств), буду признателен. А если еще скажете, какое именно среднее соотношение, то получите отдельное спасибо.


TP - плавающий (некое подобие трейлинг-стопа) от 1 спреда и до подтверждённого конца Тренда. SL защитный не более 3-х спредов.

 
khorosh:

Там используется усреднение постоянным лотом.

Вы не против, если я открыто порассуждаю об обратном инжиниринге вашей стратегии? Спрашиваю, потому что в процессе могут случайно раскрыться некоторые принципы, которые, возможно, вы хотели бы не раскрывать.
 
smart_man:
Вы не против, если я открыто порассуждаю об обратном инжиниринге вашей стратегии? Спрашиваю, потому что в процессе могут случайно раскрыться некоторые принципы, которые, возможно, вы хотели бы не раскрывать.

Всё что я мог раскрыть я уже в той ветке написал. А вы можете порассуждать, как вам угодно, комментировать я не буду.

 

Набросал грубый вариант советника по принципу "усреднения постоянным лотом" (EURUSD, за 4 месяца). За стабильность не отвечаю :)


 
aleger:

TP - плавающий (некое подобие трейлинг-стопа) от 1 спреда и до подтверждённого конца Тренда. SL защитный не более 3-х спредов.

Отдельное вам спасибо!
 
smart_man:

Набросал грубый вариант советника по принципу "усреднения постоянным лотом" (EURUSD, за 4 месяца):


Ну вот, уже гораздо лучше. 

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