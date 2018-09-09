Оцените результаты робота из тестера - страница 2
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цена ваш главный индикатор, победить рынок чисто математикой не выйдет, так или иначе нужно учитывать то что делает цена - да тот же простейший ИланДинамик учитывает цену, а вообще не обращать внимание на график плохая идея, даже если ваши расчёты вам показали, что ваш советник с этим с лёгкостью справится
Не могли бы вы привести пример логического рассуждения для чтения цены как индикатора? Вот тут не понятно. Можно учитывать "прогноз цены", но как учитывать саму текущую цену, я не понимаю. Цена это просто факт, а не прогноз... Надо будет глянуть, этот Илан, если он с открытым кодом.
У меня за всё время программирования никогда не было результатов даже 50/50, не говоря уже о 51/49
Не могли бы вы привести пример логического рассуждения для чтения цены как индикатора? Вот тут не понятно. Можно учитывать "прогноз цены", но как учитывать саму текущую цену, я не понимаю. Цена это просто факт, а не прогноз... Надо будет глянуть, этот Илан, если он с открытым кодом.
то есть самый известный и легендарный мартингейл-советник прошёл мимо вас, ну добро пожаловать на форекс - тут люди с помощью этого илана умудрялись делать и 100% и 200% в неделю, но не долго
то есть самый известный и легендарный мартингейл-советник прошёл мимо вас, ну добро пожаловать на форекс - тут люди с помощью этого илана умудрялись делать и 100% и 200% в неделю, но не долго
Самый известный? Самый легендарный? Не, не знаю ...
Я к тому, что если я должен следить за трендом, то этот тренд должен что-то гарантировать мне, иначе зачем он вообще сдался, зачем его следить? Проблема в том, что "некоторое время ожидания гарантированного обратного тренда или отката" может занять сотни пунктов (для EURUSD). Пересиживать такие вещи - дорого, долго. Иметь большую упущенную выгоду в виде пипсов движения - неприятно. Рад бы использовать индикаторы, но все равно вероятность успеха сделки совершенной в надежде на индикатор(ы) равна 50/50. Но я очень хотел бы увидеть чей-нибудь отчет/стат. и заверения автора стратегии, опровергающий все мои расчеты! Я допускаю, что существует что-то иное что работает, но чтобы начать копаться в этом, желательны чьи-то подтверждения.
Дело хозяйское, каждый собирает по дороге свои колдобины, и подтверждения и оправдания тоже
Увеличение объема само по себе это же не плохо? Я смотрю на соотношение чистой прибыли к максимальной просадке (2751 / 1058), из этого следует, что прибыльность 260% за четыре месяца, или 65% в месяц. Вроде не плохо. Я, конечно, не знаю какие тут на форуме проценты демонстрируют, мне не с чем сравнить.
Прибыльность у вас согласно отчёта = 1.34, а прирост депозита в месяц= 100%*((2571.79/50000)/4) = 1.286%
В банк положите 50000, немного меньше получите, зато без всякой мороки.)
Хороший результат, очень похоже на лавину.
Уменьшите риск в 2 раза и можно реалить
Чтобы понять как сливает, увеличьте период тестирования.
Попробуйте уменьшить риск слива и не надейтесь что его не будет никогда.
Удачи!
Период тестирования - последние четыре месяца 2018 года.
Пара EURUSD.
Спред взят 10 (пятизначная котировка) - как у одного реального брокера.
Взят минимальный объем лота для робота, но можно увеличивать.
Какие показатели хорошие, какие плохие? Стоит ли с таким на реал? Спасибо.
Учитывайте что качество моделирования у Вас всего 25%.
И что для тестирования Вы взяли всего 4 месяца. Для начала протестируйте своего эксперта с этими же настройками на более длительном периоде (хотя бы последний год). Увеличьте качество моделирования хотя бы до 90%. И тогда увидите более реальные результаты торговли. А уже после этого можете попробовать эксперта на демо-счете.
Посмотрел следующие советники:
Лавина 6.2
Как я понял, суть в ловле пробоя виртуального канала. Пересиживание флэта.
Торговля наружу от краев с увеличением объема.
Увеличение лота тупо умножением на фикс. коэффициент это беда с головой. Я таким не балуюсь. Соотношение чист.прибыли к макс.просадке 2668/8152$, т.е. прибыльность +32% в мес. (без учета плавающих прибыли/убытка и макс.размера маржи по всем открытым ордерам). Советник держит плавающий убыток/прибыль, поэтому просадка в результатах теста не имеет отношения к реальной просадке (в реальности будет в разы больше)! Ее надо считать внутри советника во время торгов. Интересно, что там используется функция OrderCloseBy. Теоретически можно сэкономить на спреде, но вероятно брокер будет против. Также за счет локированных позиций снижается маржа, а с учетом огромных объемов это плюс.
Ilan1.6Dynamic
Тут суть в ловле флэта. Пересиживание тренда.
Соотношение чист.прибыли к макс.просадке 2218/7138$, т.е. прибыльность +31% в мес. (без учета плавающих прибыли/убытка и макс.размера маржи по всем открытым ордерам).
И опять просадка в реальности будет в разы больше!
Выводы:
Могу ошибаться, досконально работу советников не изучал. Идеи этих стратегий ясны. В чистом виде я бы их никогда не стал использовать - "математика" в них очень слабая, на мой взгляд.
Дело хозяйское, каждый собирает по дороге свои колдобины, и подтверждения и оправдания тоже
Я о другом. Например, у вас есть личное подтверждение, что советник-угадывалка в принципе возможен? Не на словах, а в виде результата теста и графика сделок? Покажите их и все. Я о большем то не прошу. И устно заверьте, что эти результаты сгенерированы реально существующим советником, что все без подлога. Конечно, если вы располагаете подобными вещами.
Прибыльность у вас согласно отчёта = 1.34, а прирост депозита в месяц= 100%*((2571.79/50000)/4) = 1.286%
В банк положите 50000, немного меньше получите, зато без всякой мороки.)
Честно говоря, я так и не понял, как рассчитывается значение прибыльности в тестере. Я просто игнорирую этот показатель, как не отражающий действительность. Вот отчет при старте с 1000$:
Хороший результат, очень похоже на лавину.
Уменьшите риск в 2 раза и можно реалить
Чтобы понять как сливает, увеличьте период тестирования.
Попробуйте уменьшить риск слива и не надейтесь что его не будет никогда.
Удачи!
Спасибо! Уже стало ясно, что у меня и не лавина и не илан, но при этом математический советник :)
Учитывайте что качество моделирования у Вас всего 25%.
И что для тестирования Вы взяли всего 4 месяца. Для начала протестируйте своего эксперта с этими же настройками на более длительном периоде (хотя бы последний год). Увеличьте качество моделирования хотя бы до 90%. И тогда увидите более реальные результаты торговли. А уже после этого можете попробовать эксперта на демо-счете.
А как его повысить? Это нужно вручную импортировать архив котировок? Где его можно скачать?
Я о другом. Например, у вас есть личное подтверждение, что советник-угадывалка в принципе возможен? Не на словах, а в виде результата теста и графика сделок? Покажите их и все. Я о большем то не прошу. И устно заверьте, что эти результаты сгенерированы реально существующим советником, что все без подлога. Конечно, если вы располагаете подобными вещами.
Да, у меня есть достаточного перспективный трендследящий советник нового типа высокой доходности, "нечаянно" сделанный на основе принципов Объектно-Ориентированного Проектирования и Программирования. И это не какая-то "угадалка", а конкретная "доглядалка" за предыдущими и текущим трендами валютных пар, "открывалка" и "закрывалка" в основном прибыльных сделок. И я могу продемонстрировать его нынешние возможности со своего компа, с помощью скайпа, без всякого подлога и приукрашивания.
Честно говоря, я так и не понял, как рассчитывается значение прибыльности в тестере. Я просто игнорирую этот показатель, как не отражающий действительность. Вот отчет при старте с 1000$:
Прибыльность в тестере определяется как отношение общей прибыли к общему убытку. А как считать прирост депозита в процентах в месяц я вам показал на числовом примере ранее. В последнем выложенном скрине максимальная просадка выше начального депозита. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы торговать таким советником. Лотерея в чистом виде. Лично я бы постеснялся выкладывать такой отчёт тестера.