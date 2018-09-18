Давайте обсудим алгоритм построения уровней.. - страница 2
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Если вас это не интересует, тогда зачем предлагать обсудить алгоритм построения уровней. Нужно было назвать ветку Давайте обсудим мой алгоритм построения уровней.
Ну так Taras Slobodyanik меня сразу понял.Мы же не стратегии торговли обсуждаем, а как оптимально написать код. Я высказал своём мнение, что проторгованные уровни не резон мониторить. Чем Вас мой ответ не устраивает? Скажем так, не то что бы не резон, а смотря от того сколько времени он пробит.Опять-таки, если всё сразу прикинуть.. это будет слишком сложно. Поэтому я решил писать по частям.
Валяется где-то и индикатор по аналогичному алгоритму, что и у скрипта. Но мне скрипт показался более удобным. Если торговля на множестве символов, то не проблема сделать исполнение скрипта на всех открытых графиках по однократному нажатию кнопки.
Ну так это понятно. Но речь идёт не о том, что графики будут открыты. Если, допустим, у ДЦ есть 500 инструментов разных.. Как я все графики открою? Предполагается, что торговля будет по всем инструментах. Ну или практически по всем.. Это всё в теории. Как будет на практике скоро узнаю.. Но, если так как я думаю, то буду заряжать на любом графике бот. Тока вот ещё не решил некоторые момент, в плане условий некоторых.
Гляньте индикатор для разнообразия "Shved supply and Demand" https://www.mql5.com/ru/code/14545, идея и как строит уровни.
Это для 4-ки. На данный момент, 4-ка вообще не интересует. Я уже заколебался прыгать туда и обратно. На 4-ку забил. очень редко туда заглядываю. Если есть крайняя необходимость. Идея.. не новаторская. По фракталам, как я понял, у него строятся уровни. Я решил, что этот индюк будет написан мной. А то как-то странно получается. Роботов написано много, а индикаторов ровно ноль (0). Вот уже дописываю..
как вариант... уровни строятся от волны с объёмом
как вариант... уровни строятся от волны с объёмом
Если не секрет, как именно (как команда или выражение) выполнена верхняя(синяя) и нижняя(красная) привязка чисел-"объемов"?
Если не секрет, как именно (как команда или выражение) выполнена верхняя(синяя) и нижняя(красная) привязка чисел-"объемов"?
Так там же видно, что уровень рисуется по самым максимальным значения красных и синих показателям вертикальной гистограммы объёмов. В принципе, логично. А касательно самих значений.. это можно узать лишь накинуть индюк на график и прикинув что к чему.
Я занимался чутка другой разработкой. Вот, добрался до индикатора объёмов снова. Есть ещё один интересный момент, который хочется обсудить.
Заводится 1 буфер, кроме все остальных рассчётных буферов, на базе которых будут рассчитываться уровни и в этот буфет можно писать, как я придумал лишь значение уровня к которому приблизилась цена с зазором в N-пунктов. Всё это необходимо, как я вижу, что бы не обременять торговый бот этой задачей. Ведь буфер может возвратить на каком-то баре лишь 1 значение.. Верно? Так вот, я потому и решил, что на определённом баре. а точнее на самом последнем обычно будет.. мы пробегаемся по массиву имеющихся уровней, и, если цена подошла к какому-нить из них с заданным зазором пунктов, тогда цена, на которой расположен этот уровень возвращается в буфер. Логично?
Таким образом, будет схема простая. Торговый бот опрашивает индикатор на наличие уровня сейчас, и, если получает не нулевое значение, значит мы у уровня и нужно принять какие-то решения, иначе.. если там пустое значение, значит уровня вблизи рыночной цены - нет.
Так там же видно, что уровень рисуется по самым максимальным значения красных и синих показателям вертикальной гистограммы объёмов. В принципе, логично. А касательно самих значений.. это можно узать лишь накинуть индюк на график и прикинув что к чему.
Меня интересует, как ПРОГРАММНО выполнена привязка объекта ОБЪЁМ (верхнее число и нижнее число) к выводимому графику.
Меня интересует, как ПРОГРАММНО выполнена привязка объекта ОБЪЁМ (верхнее число и нижнее число) к выводимому графику.
Легко. Это же всего-навсего другой индикатор. Читаешь данные с него в индикаторе уровневом и рисуешь что хочешь на базе прочитанного..
Легко. Это же всего-навсего другой индикатор. Читаешь данные с него в индикаторе уровневом и рисуешь что хочешь на базе прочитанного..
Кажется, мы просто не понимаем друг-друга. Какой-нибудь исходный текст индикатора имеется?