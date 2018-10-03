Подскажите, как приготовить мартина, чтобы не сливать... - страница 4

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хотя с таким подгоном можно и на 40 замартинить...))) небольшая разница...

и даже еще больше...00)))))


 
Сергей Криушин:

хотя с таким подгоном можно и на 40 замартинить...))) небольшая разница...

и даже еще больше


Еще раз повторяю, это - не мартин...

Но если Вы выложите полный отчет с Вашими сделками, то ситуация будет полностью прозрачна.

Кстати, Вы знаете отличие мартина от пирамидинга?...

 
Сергей Криушин:

Хорошо когда МАркет у дома, хотя там тоже дай боже... уже и Базу наверно переплюнули... продукты, так сказать,  не первой свежести и без всякой гарантии от слива и надо тоже долго копать, чтобы что-то нарыть подходящее к употреблению...))) 

Вот теперь идет работа по созданию советника

Раньше было ожидание ответа на вопрос - что же дальше?

Норм!

Гоняй на реальных тиках
 
Serqey Nikitin:

Еще раз повторяю, это - не мартин...

Но если Вы выложите полный отчет с Вашими сделками, то ситуация будет полностью прозрачна.

Кстати, Вы знаете отличие мартина от пирамидинга?...

Не знаю как-то вроде пирамидинг добавляет в геометрической прогрессии, а мартин просто умножает отрицательные сделки чтобы вырваться в профите

 
Renat Akhtyamov:

Вот теперь идет работа по созданию советника

Раньше было ожидание ответа на вопрос - что же дальше?

Норм!

Гоняй на реальных тиках

Да, спасибо, может что и получится, если долго мучиться...у меня этих находок уже было перебыло, да все как то не то, хотя тоже хорошо ходили, надо как-то куда-то  выложить на форуме или в болге хоть что ли, все равно без толку пропадают, а так может кому терпеливому и пользу придадут...

 
Сергей Криушин:

Не знаю как-то вроде пирамидинг добавляет в геометрической прогрессии, а мартин просто умножает отрицательные сделки чтобы вырваться в профите

Да, это так...  Но главное, что пирамидинг работает только в тренде, а мартин на тренд никаким боком не завязан...

Ваши картинки с отчетов дают полную уверенность, что сделки ТОЛЬКО по тренду...  Да и кол-во Ваших сделок в одном направлении ( а это более 96% ) подтверждает это..., что говорит о том, что у Вас - не мартин...

Просто в Ваших отчетах по времени  четко показан ОДИН длительный участок тренда...

Не уверен, что при смене тренда Ваша стратегия не сольется...

Пример ДЛИТЕЛЬНОГО тренда:


Восемь месяцев при тестировании стратегии со сделками ТОЛЬКО вниз можно легко получить красивую картинку...

 
Serqey Nikitin:

Да, это так...  Но главное, что пирамидинг работает только в тренде, а мартин на тренд никаким боком не завязан...

Ваши картинки с отчетов дают полную уверенность, что сделки ТОЛЬКО по тренду...  Да и кол-во Ваших сделок в одном направлении ( а это более 96% ) подтверждает это..., что говорит о том, что у Вас - не мартин...

Просто в Ваших отчетах по времени  четко показан ОДИН длительный участок тренда...

Не уверен, что при смене тренда Ваша стратегия не сольется...

Пример ДЛИТЕЛЬНОГО тренда:


Восемь месяцев при тестировании стратегии со сделками ТОЛЬКО вниз можно легко получить красивую картинку...

Нет там какая-то оособенная стратегия,  совсем если приглядеться на большой тренд не похожая...может только если на промежутке из Channel баров за М15


 

как не сливать мартином - легко

ставишь его на счет и не торгуешь

 
Mickey Moose:

как не сливать мартином - легко

ставишь его на счет и не торгуешь

Да, всё гениальное просто...как бы вот только от этой напасти избавиться - не торговать, это же как наркотик, тем более если видишь результат каждый день, как плохой так и хороший, американские горки своего рода, это же крепче всякого чего там есть еще - игромания короче...

 
Сергей Криушин:

Да, всё гениальное просто...как бы вот только от этой напасти избавиться - не торговать, это же как наркотик, тем более если видишь результат каждый день, как плохой так и хороший, американские горки своего рода, это же крепче всякого чего там есть еще - игромания короче...



А хочешь избавлю?
Но сначала подумай сколько готов за это отдать.
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