Подскажите, как приготовить мартина, чтобы не сливать... - страница 4
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хотя с таким подгоном можно и на 40 замартинить...))) небольшая разница...
и даже еще больше...00)))))
хотя с таким подгоном можно и на 40 замартинить...))) небольшая разница...
и даже еще больше
Еще раз повторяю, это - не мартин...
Но если Вы выложите полный отчет с Вашими сделками, то ситуация будет полностью прозрачна.
Кстати, Вы знаете отличие мартина от пирамидинга?...
Хорошо когда МАркет у дома, хотя там тоже дай боже... уже и Базу наверно переплюнули... продукты, так сказать, не первой свежести и без всякой гарантии от слива и надо тоже долго копать, чтобы что-то нарыть подходящее к употреблению...)))
Вот теперь идет работа по созданию советника
Раньше было ожидание ответа на вопрос - что же дальше?
Норм!Гоняй на реальных тиках
Еще раз повторяю, это - не мартин...
Но если Вы выложите полный отчет с Вашими сделками, то ситуация будет полностью прозрачна.
Кстати, Вы знаете отличие мартина от пирамидинга?...
Не знаю как-то вроде пирамидинг добавляет в геометрической прогрессии, а мартин просто умножает отрицательные сделки чтобы вырваться в профите
Вот теперь идет работа по созданию советника
Раньше было ожидание ответа на вопрос - что же дальше?
Норм!Гоняй на реальных тиках
Да, спасибо, может что и получится, если долго мучиться...у меня этих находок уже было перебыло, да все как то не то, хотя тоже хорошо ходили, надо как-то куда-то выложить на форуме или в болге хоть что ли, все равно без толку пропадают, а так может кому терпеливому и пользу придадут...
Не знаю как-то вроде пирамидинг добавляет в геометрической прогрессии, а мартин просто умножает отрицательные сделки чтобы вырваться в профите
Да, это так... Но главное, что пирамидинг работает только в тренде, а мартин на тренд никаким боком не завязан...
Ваши картинки с отчетов дают полную уверенность, что сделки ТОЛЬКО по тренду... Да и кол-во Ваших сделок в одном направлении ( а это более 96% ) подтверждает это..., что говорит о том, что у Вас - не мартин...
Просто в Ваших отчетах по времени четко показан ОДИН длительный участок тренда...
Не уверен, что при смене тренда Ваша стратегия не сольется...
Пример ДЛИТЕЛЬНОГО тренда:
Восемь месяцев при тестировании стратегии со сделками ТОЛЬКО вниз можно легко получить красивую картинку...
Да, это так... Но главное, что пирамидинг работает только в тренде, а мартин на тренд никаким боком не завязан...
Ваши картинки с отчетов дают полную уверенность, что сделки ТОЛЬКО по тренду... Да и кол-во Ваших сделок в одном направлении ( а это более 96% ) подтверждает это..., что говорит о том, что у Вас - не мартин...
Просто в Ваших отчетах по времени четко показан ОДИН длительный участок тренда...
Не уверен, что при смене тренда Ваша стратегия не сольется...
Пример ДЛИТЕЛЬНОГО тренда:
Восемь месяцев при тестировании стратегии со сделками ТОЛЬКО вниз можно легко получить красивую картинку...
Нет там какая-то оособенная стратегия, совсем если приглядеться на большой тренд не похожая...может только если на промежутке из Channel баров за М15
как не сливать мартином - легко
ставишь его на счет и не торгуешь
как не сливать мартином - легко
ставишь его на счет и не торгуешь
Да, всё гениальное просто...как бы вот только от этой напасти избавиться - не торговать, это же как наркотик, тем более если видишь результат каждый день, как плохой так и хороший, американские горки своего рода, это же крепче всякого чего там есть еще - игромания короче...
Да, всё гениальное просто...как бы вот только от этой напасти избавиться - не торговать, это же как наркотик, тем более если видишь результат каждый день, как плохой так и хороший, американские горки своего рода, это же крепче всякого чего там есть еще - игромания короче...