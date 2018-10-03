Подскажите, как приготовить мартина, чтобы не сливать... - страница 3
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Нет, я понял как: нужен такой экс, который должен будет срабатывать сигналить после разворота, то есть нужно отсекать все скоростные ложные сигналы, которые часто срабатывают на малыхТФ именно в момент разворота, нужна задержка срабатывания а это происходит только на больших ТФ, Т.К там сигнал идет, когда уже наступает середина тренда... или следующий разворот уже близко, но зато надежно...как то так наверно...Опять же вопрос где найти такой надежно робастый экс...круг замкнулся...)))
я так понял что убыточный=ложный
Работа Мартина - высший класс...главное чтоб не в убыток, а только в прибыль...эксперт в Содо Вазе... https://www.mql5.com/ru/code/22021 ГРААЛЬ на халяву, главное очень продуктивный и Мартин попадает в тему....и зачем тогда Маркет, если такие граали раздают бесплатно...
Работа Мартина - высший класс...главное чтоб не в убыток, а только в прибыль...эксперт в Содо Вазе... https://www.mql5.com/ru/code/22021 ГРААЛЬ на халяву, главное очень продуктивный и Мартин попадает в тему....и зачем тогда Маркет, если такие граали раздают бесплатно...
А на свежих данных результат такой-же?
Работа Мартина - высший класс...главное чтоб не в убыток, а только в прибыль...эксперт в Содо Вазе... https://www.mql5.com/ru/code/22021 ГРААЛЬ на халяву, главное очень продуктивный и Мартин попадает в тему....и зачем тогда Маркет, если такие граали раздают бесплатно...
Маркет для тех, кто любит ходить в магазин, который располагается максимально близко к выходу из дома.
А кодобаза для тех кто не ходит в магазин, а питается с мусорки, она как правило ближе к дому? )))
А кодобаза для тех кто не ходит в магазин, а питается с мусорки, она как правило ближе к дому? )))
НУ ЗАЧЕМ ТАК ГРУБО - мусорка главуное, это или от зависти,или от злости, что бесплатно учат людей, идеи свои раздают...раньше да была свалка, но как примеры для обучения очень даже ничего...много там конечно, негодного было, но если маленько фильтровать, да комбинировать, а иные идеи напрячься и доработать, то некоторые очень даже неплохо выглядят и работают, особенно коды Cmilliona na MT4 а на МТ5 последние коды Барабашки и Скриптора, очень даже весьма неплохие идеи и находки выходят из под их пера, просто поэты творцы хороших экспертов... и спасибо им большое за это - за их вдохновенный труд...многому у них научился и применяю на практике.
Маркет для тех, кто любит ходить в магазин, который располагается максимально близко к выходу из дома.
Хорошо когда МАркет у дома, хотя там тоже дай боже... уже и Базу наверно переплюнули... продукты, так сказать, не первой свежести и без всякой гарантии от слива и надо тоже долго копать, чтобы что-то нарыть подходящее к употреблению...)))
А на свежих данных результат такой-же?
Вот без оптимизации даже мартину не пришлось поработать, но если еще код подшаманить, - добавить убрать... нагрузить мартина, то я думаю пойдет...
Добавил: ХМ можно же антимартина припаять, как я сразу не сообразил...))
Вот без оптимизации даже мартину не пришлось поработать, но если еще код подшаманить, - добавить убрать... нагрузить мартина, то я думаю пойдет...
Мой анализ приведенных отчетов:
1. Эти отчеты по паре EURUSD ( автор может подтвердить своими сделками - полным отчетом, а не картинками )...
2. При этом, здесь не мартин, а пирамидинг... Это две разные вещи, которые не надо смешивать в одну кучу...
Если нужны более полные пояснения по моему анализу, могу дать...
Мой анализ приведенных отчетов:
1. Эти отчеты по паре EURUSD ( автор может подтвердить своими сделками - полным отчетом, а не картинками )...
2. При этом, здесь не мартин, а пирамидинг... Это две разные вещи, которые не надо смешивать в одну кучу...
Если нужны более полные пояснения по моему анализу, могу дать...
Нет у меня мартин умножает на 10...вот доказательство на графике... переоптимизировал и понял, что только Мартин