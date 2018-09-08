Индикаторы - страница 6
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Так ТС же сразу писал:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы
Михаил Билан, 2018.09.06 16:38Как написать индикатор самому? Есть стратегия. Рабочая. Тестировал 3 года. Хочу написать индикатор что б он автоматом просчитывал и давал команду трейдеру на открытие ордера. цена если индикатор напишу 5000$ ( дорого потому что он работает) Работает только для валюты. Кто поможет советом ли чем то больше????? Буду рад если не проигнорируете. Спасибо.***
И вот:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы
Михаил Билан, 2018.09.06 16:59
Реальная торговля ведётся на счёте и сейчас. На скринах прочерчено всё и неглупый человек поймёт суть. Я не прошу глагольствовать и рассуждать! На счёте на данный момент 28544$. Сумма заработана с 2341$. Слива не было. Подумаю выслать скрины и отчёт на почту если поступит нормальное предложение. Общий оборот составил на вчерашний день 725025,25$ Поступит путнее предложение на почту которую указал. То я подумаю. А так нужно ток узнать эту здесь можно обучиться..??
Может ТС частично основана на интуиции и ее нельзя автоматизировать
Автоматизировать можно всё что угодно. В том числе и интуицию.
Загоняешь стейт в НС. Ежели кто то принимал решения на основе интуиции, а не рандомом, НС выцепит эти закономерности.
Корейцы тоже смеялись над попыткой Гугла выставить машину против их чемпиона. Говорили что Го интуитивная игра, просчитать все варианты невозможно.
Однако АльфаГо сделала их чемпиона, после чего он сильно пересмотрел свои взгляды на Нейросети.
Не, там индюк с офигенно высоким сверхдоходом. Грааль стоит минимум 4990$.
Автоматизировать можно всё что угодно. В том числе и интуицию.
Загоняешь стейт в НС. Ежели кто то принимал решения на основе интуиции, а не рандомом, НС выцепит эти закономерности.
Рандомность от интуиции не отличишь. Нейросеть закономерности тоже не на 100% зацепит. Всегда есть процент ошибки в расчетах нейросети. Поэтому и нет до сих пор ГРААЛЯ.
Рандомность от интуиции не отличишь. Нейросеть закономерности тоже не на 100% зацепит. Всегда есть процент ошибки в расчетах нейросети. Поэтому и нет до сих пор ГРААЛЯ.
Нс закономерности зацепит, но если закономерности отсутствуют- будет оптимизация.))
Так же как и в случае с любым индикатором. Оптимизация помогает найти закономерности на определённом промежутке времени.
Чего-то все на понижение играют, дна то по минималке в 30$ уже достигли, пора работать на повышение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы
Михаил Билан, 2018.09.06 16:59
Реальная торговля ведётся на счёте и сейчас. На скринах прочерчено всё и неглупый человек поймёт суть. Я не прошу глагольствовать и рассуждать! На счёте на данный момент 28544$. Сумма заработана с 2341$. Слива не было. Подумаю выслать скрины и отчёт на почту если поступит нормальное предложение. Общий оборот составил на вчерашний день 725025,25$ Поступит путнее предложение на почту которую указал. То я подумаю. А так нужно ток узнать эту здесь можно обучиться..??
По Вашему перечню реальных сделок по Вашей истории символов(время gmt +/- у дц/брокеров разное) создается автоматизированная торговая система. Скрины, графити, а также просто указания пальцем "вот, вот тут" и стейт (желательно заверен брокером) необходимы только для справки (как в бородатом анекдоте: "....подъезд не нужен"). Сделки по АТС в интервале +/- 15 минут от указанных, и/или в лучшем входе. Результат в формате исполняемого файла ex5.
Сопровождение в течении года.
Стоимость работ 30000$ + налоги/сборы/комиссии.
Чего-то все на понижение играют, дна то по минималке в 30$ уже достигли, пора работать на повышение.
По Вашему перечню реальных сделок по Вашей истории символов(время gmt +/- у дц/брокеров разное) создается автоматизированная торговая система. Скрины, графити, а также просто указания пальцем "вот, вот тут" и стейт (желательно заверен брокером) необходимы только для справки (как в бородатом анекдоте: "....подъезд не нужен"). Сделки по АТС в интервале +/- 15 минут от указанных, и/или в лучшем входе. Результат в формате исполняемого файла ex5.
Сопровождение в течении года.
Стоимость работ 30000$ + налоги/сборы/комиссии.
А че вам его стейт? Да хоть ноль или минус. Говорит +, значит +, нам-то че? Мы людям верим.
Чтоб исключить личные фантазии не связанные с произошедшей реальностью ). Можно добавить плюсом, что любая желаемая сделка вне представленного стейта(забыл,хотел,болел,не смог) для включения в АТС 1000$+ налоги/сборы/комиссии. И вообще все равно как описывает для себя эту сделку заказчик, хоть львами, хоть покемонами.
Чтоб исключить личные фантазии не связанные с произошедшей реальностью ). Можно добавить плюсом, что любая желаемая сделка вне представленного стейта(забыл,хотел,болел,не смог) для включения в АТС 1000$+ налоги/сборы/комиссии. И вообще все равно как описывает для себя эту сделку заказчик, хоть львами, хоть покемонами.