Не создаётся сигнал. Уже транслируется - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ушёл в архив по той же причине второй тестовый счёт. Какая активность считается запредельной в данной системе?
Сейчас открыто 105 сделок, закрыто 67. Не пипсовый скальпер, а среднесрок. Средняя прибыль 535 пунктов (пятизначных). Средняя продолжительность - 1 день. Но советник ведёт сразу много пар, поэтому столько сделок. Раньше бывало и больше, но счета в архив не падали из-за нагрузки.