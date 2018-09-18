Не создаётся сигнал. Уже транслируется - страница 4

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Ушёл в архив по той же причине второй тестовый счёт. Какая активность считается запредельной в данной системе?

Сейчас открыто 105 сделок, закрыто 67. Не пипсовый скальпер, а среднесрок. Средняя прибыль 535 пунктов (пятизначных). Средняя продолжительность - 1 день. Но советник ведёт сразу много пар, поэтому столько сделок. Раньше бывало и больше, но счета в архив не падали из-за нагрузки.


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