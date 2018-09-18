Не создаётся сигнал. Уже транслируется - страница 2
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Какая высокочастотная торговля?????? Какой скальпинг??? Чистый интрадей
Это был ответ мне и по озвученной теме.
Среднее время удержания — 2 ЧАСА!
Среднее количество одновременно открытых сделок 2-3 ордера!
Средний Тейк-профит – 200 пипсов!
Средний Стоп-Лосс – 200 пипсов!
Какая высокочастотная торговля?????? Какой скальпинг??? Чистый интрадей
Это я отвечал Дмитрию. Контекст нужно понимать - пока я писал ему, влезли вы со своим постом, и теперь опять начинаете меня троллить.
Плохо кончится
Это был ответ мне и по озвученной теме.
Прошу прощения, на эмоциях.
Это я отвечал Дмитрию. Контекст нужно понимать - пока я писал ему, влезли вы со своим постом, и теперь опять начинаете меня троллить.
Плохо кончится
Прошу прощения, на эмоциях. Вопросов нет, спасибо за ответ.
Добрый день!
Рашид, у меня вопрос по моему сигналу: DurkSlide V7
Суть проблемы:
с первого числа весь прирост по сигналу- показывается только статистика за сентябрь, вся история сделок за предыдущий месяц не учитывается!!!
Те при общем приросте по сигналу 68% он пишет, что прирост минус 13%.
Спасибо!
Что же вы скромно не показываете нужные цифры? Такие космические цифры выбрасываются из расчетов.
Что же вы скромно не показываете нужные цифры? Такие космические цифры выбрасываются из расчетов.
Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))
Второй: как я понимаю по вашему ответу установлен фильтр на "космические цифры", вопрос весьма очевидный, какое ограничение на прирост установлено??
Спасибо!
Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))
Можете - через 3 месяца. Но я думаю, что вы гораздо раньше стыдливо забудете свой вопрос.
Второй вопрос также отпадет сам.
Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))
Второй: как я понимаю по вашему ответу установлен фильтр на "космические цифры", вопрос весьма очевидный, какое ограничение на прирост установлено??
Спасибо!
100 лотов сразу, Это чтобы цифры были огромные?
Можете - через 3 месяца. Но я думаю, что вы гораздо раньше стыдливо забудете свой вопрос.
Второй вопрос также отпадет сам.
Рашид,
ответ на первый вопрос я услышал.
Не совсем понятно почему вы не ответили на второй вопрос, он весьма корректен. Я не думаю что кто то сидит и на свое усмотрение решает какой прирост "большой", однозначно есть фильтр, а значит есть цифра?? Значимость его очевидна, нужно понимать: 20% много, а 100%, а 300%, а 450%??
Спасибо!