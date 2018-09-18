Не создаётся сигнал. Уже транслируется - страница 2

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Какая высокочастотная торговля?????? Какой скальпинг??? Чистый интрадей

Это был ответ мне и по озвученной теме.

 
Ivan Butko:

Среднее время удержания — 2 ЧАСА!

Среднее количество одновременно открытых сделок 2-3 ордера!

Средний Тейк-профит – 200 пипсов! 

Средний Стоп-Лосс  – 200 пипсов! 

Трейдов в неделю:
53


Какая высокочастотная торговля?????? Какой скальпинг??? Чистый интрадей

Это я отвечал Дмитрию. Контекст нужно понимать - пока я писал ему, влезли вы со своим постом, и теперь опять начинаете меня троллить.

Плохо кончится

 
Dmitriy Falkov:

Это был ответ мне и по озвученной теме.

Прошу прощения, на эмоциях. 

 
Rashid Umarov:

Это я отвечал Дмитрию. Контекст нужно понимать - пока я писал ему, влезли вы со своим постом, и теперь опять начинаете меня троллить.

Плохо кончится

Прошу прощения, на эмоциях. Вопросов нет, спасибо за ответ. 

 

Добрый день!
Рашид, у меня вопрос по моему сигналу: DurkSlide V7
Суть проблемы:
с первого числа весь прирост по сигналу- показывается только статистика за сентябрь, вся история сделок за предыдущий месяц не учитывается!!!
Те при общем приросте  по сигналу 68% он пишет, что прирост минус 13%.

Спасибо!

 

Что же вы скромно не показываете нужные цифры? Такие космические цифры выбрасываются из расчетов.


 
Rashid Umarov:

Что же вы скромно не показываете нужные цифры? Такие космические цифры выбрасываются из расчетов.


Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))

Второй: как я понимаю по вашему ответу установлен фильтр на "космические цифры", вопрос весьма очевидный, какое ограничение на прирост установлено??
Спасибо!

 
Nicko:

Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))

Можете - через 3 месяца. Но я думаю, что вы гораздо раньше стыдливо забудете свой вопрос.

Второй вопрос также отпадет сам.

 
Nicko:

Два вопроса:
Первый: могу ли я в описание сигнала вставить скриншот вашего официального ответа, в целях пояснить- почему не корректно отражается статистика по сигналу, с припиской, что результаты настолько хороши, что программное обеспечение сайта MQL5 считает их КОСМИЧЕСКИМИ и выбрасывает из расчетов??))

Второй: как я понимаю по вашему ответу установлен фильтр на "космические цифры", вопрос весьма очевидный, какое ограничение на прирост установлено??
Спасибо!

100 лотов сразу, Это чтобы цифры были огромные? 

 
Rashid Umarov:

Можете - через 3 месяца. Но я думаю, что вы гораздо раньше стыдливо забудете свой вопрос.

Второй вопрос также отпадет сам.

Рашид,
ответ на первый вопрос я услышал.
Не совсем понятно почему вы не ответили на второй вопрос, он весьма корректен. Я не думаю что кто то сидит и на свое усмотрение решает какой прирост "большой", однозначно есть фильтр, а значит есть цифра?? Значимость его очевидна, нужно понимать: 20% много, а 100%, а 300%, а 450%??

Спасибо! 

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