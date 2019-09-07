Как программно сделать другой график активным?
Как программно сделать другой график активным?
Графики можно перебирать, добавлять в них индикаторы и т.д. а как программно переключится то на него?
все необходимые для этого функции описаны здесь Операции с графиками
Я мануал прочитал, прежде чем написать...
Что-то не обнаружил там этой функции
Я мануал прочитал, прежде чем написать...
Что-то не обнаружил там этой функции
Есть большой обзорный индикатор по множеству валют и множеству ТФ, к примеру:
При щелчке на валюте мне нужно что бы открывался другой график с уже другим индикатором, шаблоном и т.д.
Соответственно и обратная связь...
Задача не из простых но решаемая.
Для генерации события нажатия на символ воспользоваться функцией EventChartCustom
Для того что бы открыть новый график нужно воспользоваться функцией ChartOpen
Что бы загрузить в него индикатор ChartIndicatorAdd
В общем практически весь необходимый функционал есть.
1. через ChartOpen
2. через хендл и отправка сообщения
1. Откроется новый... нужно активировать старый
2. По подробнее - какое именно сообщение отправить?
Задача не из простых но решаемая.
Для генерации события нажатия на символ воспользоваться функцией EventChartCustom
Для того что бы открыть новый график нужно воспользоваться функцией ChartOpen
Что бы загрузить в него индикатор ChartIndicatorAdd
В общем практически весь необходимый функционал есть.
С генерацией всё понятно, у меня сейчас всё в активном окне происходит...
ChartOpen каждый раз открывает новый чарт... нужен уже открытый (к примеру что бы назад вернутся к первоначальному)
2. По подробнее - какое именно сообщение отправить?
С генерацией всё понятно, у меня сейчас всё в активном окне происходит...
ChartOpen каждый раз открывает новый чарт... нужен уже открытый (к примеру что бы назад вернутся к первоначальному)
есть еще функция ChartClose
Открыли новый чарт с новыми настройками закрыли старый чарт. Открыли новый чарт со старыми настройками закрыли чарт с новыми ну и так далее
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как программно сделать другой график активным?
Графики можно перебирать, добавлять в них индикаторы и т.д. а как программно переключится то на него?