Феноменально простые и эффективные индикаторы
Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию:
Исходник будет?
Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию:
Что за индикаторы такие? Есть код?
P.S. сам лично тож смотрю на продажи по этой паре, но буду продавать от 112.05-112.15. Возможно туда еще вырастем на этой неделе...
Что за индикаторы такие? Есть код?
Я их так нашел на каком -то сайте, уже не помню
Я их так нашел на каком -то сайте, уже не помню
Код индикаторов где?
Прикрепите индикаторы к первому сообщению.
Мало мало поторопился и не туда открылся, естественно Buy, ибо MA(24) на 4-х часовом графике , пересекла МА на дневном графике снизу вверх, отсюда Вывод- разжатие будет уверх!
Как прикрепить файл к сообщению:
В редакторе MetaTrader правый клик на вкладке, в которой открыт код и выбрать "Скопировать полный путь":
Путь к файлу окажется скопирован в память компьютера.
Остаётся в сообщении нажать на "Прикрепить файл":
Как прикрепить файл к сообщению:
В редакторе MetaTrader правый клик на вкладке, в которой открыт код и выбрать "Скопировать полный путь":
Путь к файлу окажется скопирован в память компьютера.
Остаётся в сообщении нажать на "Прикрепить файл":
У меня сейчас крепить нечего, и не знал о такой возможности! Спасибо, обязательно попробую таким способом.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию: