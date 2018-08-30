Феноменально простые и эффективные индикаторы

Новый комментарий
[Удален]  

Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию:

Usd/Jpy - Sell

Файлы:
Volatility_v3.mq4  5 kb
iPeriod_v4.mq4  14 kb
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию:

Исходник будет?

 
Чем этот "феноменально простой и эффективный" индикатор лучше еще более простого PriceChannel'a ? Из твоего же скрина видно, что канал работает ничуть не хуже.  Так зачем плодить сущности сверх необходимого ?
 
Vladimir Baskakov:

Два индикатора Volatility_v3 и iPeriod_v4 потрясающе понятны. Они показывают сжатие рынка. Зеленые прямоугольники как раз такой случай, а раз есть сжатие , то и разжатие близко - надо действовать. Вот сейчас для примера открыл позицию:

Что за индикаторы такие? Есть код?

 
Так а почему вход до выхода их сжатия? Как определяете направление?

P.S. сам лично тож смотрю на продажи по этой паре, но буду продавать от 112.05-112.15. Возможно туда еще вырастем на этой неделе...
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Что за индикаторы такие? Есть код?

Я их так нашел на каком -то сайте, уже не помню

 
Vladimir Baskakov:

Я их так нашел на каком -то сайте, уже не помню

Код индикаторов где?

Прикрепите индикаторы к первому сообщению.

[Удален]  

Vol

Мало мало поторопился и не туда открылся, естественно Buy, ибо MA(24) на 4-х часовом графике , пересекла МА на дневном графике снизу вверх, отсюда Вывод- разжатие будет уверх!

 
Пожалуйста ПРИКРЕПИТЕ индикаторы в первое сообщение. НЕ ВСТАВЬТЕ В ВИДЕ ПОРТЯНКИ из текста, а ПРИКРЕПИТЕ к сообщению.
 

Как прикрепить файл к сообщению:

В редакторе MetaTrader правый клик на вкладке, в которой открыт код и выбрать "Скопировать полный путь":


Путь к файлу окажется скопирован в память компьютера.


Остаётся в сообщении нажать на "Прикрепить файл":


 
Vladimir Karputov:

Как прикрепить файл к сообщению:

В редакторе MetaTrader правый клик на вкладке, в которой открыт код и выбрать "Скопировать полный путь":

Путь к файлу окажется скопирован в память компьютера.

Остаётся в сообщении нажать на "Прикрепить файл":

У меня сейчас крепить нечего, и не знал о такой возможности! Спасибо, обязательно попробую таким способом.

12
Новый комментарий