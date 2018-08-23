Как снять бан? - страница 3
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Я специально попробовал открыть ссылку "Контакты и обращения" с другого компьютера. Даже не стал авторизоваться на сайте. Окно для ввода сообщения активно и позволяет писать. А кнопка "Отправить" становится активной, когда поставите галочку "Я согласен...".
Думаю, что здесь предусмотрена возможность задавать вопросы даже тем, кто не является зарегистрированным пользователем сайта. Наверное, Вам следует попробовать использовать другой браузер.
Так ему уже ведь ответили что сам виноват:
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Как снять бан?
Ivan, 2018.08.21 09:27С забаненной неактивны окна, с этой написал, ответили, забанили, значит нарушил правила и все, закрыли переписку. А кто знает вообще ограничения на количество публикаций в ленте, в день/час??
наверно надо пройти валидацию с паспортом.
а если у него нет "случайно утерянного кем то" паспорта?
а если у него нет "случайно утерянного кем то" паспорта?
а если у него нет "случайно утерянного кем то" паспорта?
Дети...
Дети...
У детей паспорт отобрать?
Я помню меня просили сфоткататься с датой и паспортом на фоне сайта. Вот только не помню здесь это было или ц брокера.
Скорее всего у брокера. Я таких посылаю куда подальше. Особенно если просят еще и снимки оплаченных квитанций для подтверждения прописки (я уже забыл когда что-то оплачивал наличкой). Иногда кажется что некоторые до сих пор из каменного века не эволюционировали
Хотя были и приятные исключения. Несколько брокера просили верификацию через сервер госуслуг. Довольно удобно и быстро. А главное что они сразу получают проверенную информацию.
У детей паспорт отобрать?
Нет. Констатация поведения.