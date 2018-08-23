Как снять бан? - страница 3

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Vadim Zotov:

Я специально попробовал открыть ссылку "Контакты и обращения" с другого компьютера. Даже не стал авторизоваться на сайте. Окно для ввода сообщения активно и позволяет писать. А кнопка "Отправить" становится активной, когда поставите галочку "Я согласен...".

Думаю, что здесь предусмотрена возможность задавать вопросы даже тем, кто не является зарегистрированным пользователем сайта. Наверное, Вам следует попробовать использовать другой браузер.



Так ему уже ведь ответили что сам виноват:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как снять бан?

Ivan, 2018.08.21 09:27

С забаненной неактивны окна, с этой написал, ответили, забанили, значит нарушил правила и все, закрыли переписку. А кто знает вообще ограничения на количество публикаций в ленте, в день/час??

 
Прийдется ждать, ничего не поделаешь, зато в следующий раз знать будешь ))
 
Vladislav Andruschenko:

наверно надо пройти валидацию с паспортом. 

а если у него нет "случайно утерянного кем то"   паспорта?

 
Mickey Moose:

а если у него нет "случайно утерянного кем то"   паспорта?

Я помню меня просили сфоткататься с датой и паспортом на фоне сайта. Вот только не помню здесь это было или ц брокера. 
 
Mickey Moose:

а если у него нет "случайно утерянного кем то"   паспорта?

Дети...

 
Artyom Trishkin:

Дети...

У детей паспорт отобрать?

 
Vladislav Andruschenko:
Я помню меня просили сфоткататься с датой и паспортом на фоне сайта. Вот только не помню здесь это было или ц брокера. 

Скорее всего у брокера. Я таких посылаю куда подальше. Особенно если просят еще и снимки оплаченных квитанций для подтверждения прописки (я уже забыл когда что-то оплачивал наличкой). Иногда кажется что некоторые до сих пор из каменного века не эволюционировали
Хотя были и приятные исключения. Несколько брокера  просили верификацию через сервер госуслуг. Довольно удобно и быстро. А главное что они сразу получают проверенную информацию.

 
Andrey Barinov:

У детей паспорт отобрать?

Нет. Констатация поведения.

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