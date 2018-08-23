Как снять бан? - страница 2
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Можно написать вопрос в любую тему. Должны всё равно передать вопрос соответствующему специалисту. А затем, возможно, поймут, что не весь перечень тем предусмотрели. И это исправят.
Суть в том что я не могу туда написать, окно для текста и кнопка отправить неактивны(
наверно надо пройти валидацию с паспортом.
Суть в том что я не могу туда написать, окно для текста и кнопка отправить неактивны(
А вы пробовали писать туда со своей забаненной страницы?
С забаненной неактивны окна, с этой написал, ответили, забанили, значит нарушил правила и все, закрыли переписку. А кто знает вообще ограничения на количество публикаций в ленте, в день/час??
Я пробовал в обсуждении продукта в течение 10 минут сделать 5 комментариев подряд. Получал автобан 2 раза на 1 месяц, сразу писал в сервисдеск и в тот же день разбанивали. Больше экспериментировать на стал, а то в сервисдеске могли бы неправильно понять и забанить навсегда ))
Я пробовал в обсуждении продукта в течение 10 минут сделать 5 комментариев подряд. Получал автобан 2 раза на 1 месяц, сразу писал в сервисдеск и в тот же день разбанивали. Больше экспериментировать на стал, а то в сервисдеске могли бы неправильно понять и забанить навсегда ))
Я пробовал в обсуждении продукта в течение 10 минут сделать 5 комментариев подряд. Получал автобан 2 раза на 1 месяц, сразу писал в сервисдеск и в тот же день разбанивали. Больше экспериментировать на стал, а то в сервисдеске могли бы неправильно понять и забанить навсегда ))
я когда обновляю свои продукты, делаю обновление сразу на все продукты (библиотеки изменяются)
так вот тоже получаю автобан..Или когда перебираю список друзей , которые хотят добавляться. Делаю все быстро и получаю автобан.
Раньше тоже было такое, тоже писал и снимали бан, а сейчас все, досвидос. Теперь буду знать что поддержки больше нет( и не постить больше 1-2 раз в день
Общее у моих двух автобанов было 5 комментариев подряд. Первый раз - автобан после 5 комментариев за 2 минуты, второй раз - после 5 комментариев за 10 минут.
Т.е. можно делать 4 поста за короткое время, затем нужна пауза, но на какое время, вот в чём вопрос. Вряд ли кто-то добровольно будет эксперименты по вычислению этого времени делать ))
Я как-то получал автобан, если память не изменяет за три комментария подряд.
Автобан, кстати, очень трепетно относится к комбинациям Ctrl-C - Ctrl-V? то бишь к копипасту. За это тоже можно автобан выхватить по моим наблюдениям. Система предпочитает чтобы ручками писали.
Суть в том что я не могу туда написать, окно для текста и кнопка отправить неактивны(
Я специально попробовал открыть ссылку "Контакты и обращения" с другого компьютера. Даже не стал авторизоваться на сайте. Окно для ввода сообщения активно и позволяет писать. А кнопка "Отправить" становится активной, когда поставите галочку "Я согласен...".
Думаю, что здесь предусмотрена возможность задавать вопросы даже тем, кто не является зарегистрированным пользователем сайта. Наверное, Вам следует попробовать использовать другой браузер.