Серверные системы для Метатрейдера 4

Новый комментарий
 
Дамы и господа форумчане. Прошу не кидаться в меня камнями, поиском нужной темы не особо владею. А вопрос у меня простой. Пишу робота. Но господа в Майкрософте предпочитают решать за нас, когда и как проводить обновления на ОСи. Этим они мне очень портят жизнь. Сразу прошу не советовать мне облачные решения. Вот теперь и встал вопрос, поставить на комп Windows 7 или какую нибудь серверную систему? В справке написано, что метатрейдер может робить на 7, 8, 10, но про серверные ничего не написано. Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками. Дело в том, что у меня не всегда есть постоянный доступ в интернет, работаю по удалёнке с домашним компом. Также я часто в дороге, а в самолётах нет пока интернета.
[Удален]  

Может Вам, просто настроить комп, что бы, обновления Вы сами устанавливали, когда Вам будет надо.

- не знаю, у меня обновления не устанавливаются сами, пока я, сам не зайду в параметры, и там предлагается, установить обновления

Снимок  

[Удален]  
Sergerber:
Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками.

На ВПС использовал windows server как 2008, так и 2012. Никаких проблем. Выбирайте любой и не переживайте.

 
Sergerber:
Дамы и господа форумчане. Прошу не кидаться в меня камнями, поиском нужной темы не особо владею. А вопрос у меня простой. Пишу робота. Но господа в Майкрософте предпочитают решать за нас, когда и как проводить обновления на ОСи. Этим они мне очень портят жизнь. Сразу прошу не советовать мне облачные решения. Вот теперь и встал вопрос, поставить на комп Windows 7 или какую нибудь серверную систему? В справке написано, что метатрейдер может робить на 7, 8, 10, но про серверные ничего не написано. Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками. Дело в том, что у меня не всегда есть постоянный доступ в интернет, работаю по удалёнке с домашним компом. Также я часто в дороге, а в самолётах нет пока интернета.
На,серверных работает. Сервер 8 и 12 использовал. Они сами не обновлялись ниразу у меня.
Но если есть способ отключить автоматическую перезагрузку и так, чтобы она не включалась больше сама, то мне тоже интересно это.

 

На серверных работает, если их внутренняя версия не меньше той, которая соответствует Win7. Не помню сходу соответствие.

Поставьте 7 и отключите службу обновлений, ничего самообновляться и самоперегружаться не будет.

 
В общем самой подходящей оказалась Винда 7, самое удобное, что все настройки терминала, а так же эксперты находятся в родительском каталоге МТ4. Винда 8 тоже не перегружается сама по себе, обновления отключаются, но в ней МТ4 создаёт папку с настройками  в C:\AppData, что в корне не удобно для пользователя, даже при переименовании папки с МТ4 все настройки и профили слетают, приходится заново всё настраивать. На мой взгляд это какой то идиотизм.
 
Sergerber:
В общем самой подходящей оказалась Винда 7, самое удобное, что все настройки терминала, а так же эксперты находятся в родительском каталоге МТ4. Винда 8 тоже не перегружается сама по себе, обновления отключаются, но в ней МТ4 создаёт папку с настройками  в C:\AppData, что в корне не удобно для пользователя, даже при переименовании папки с МТ4 все настройки и профили слетают, приходится заново всё настраивать. На мой взгляд это какой то идиотизм.

/portable

в помощь, посмотрите все материалы сайта через поиск /portable

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start

актуально для MT4/MT5.

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
Aleksandr Volotko:

На ВПС использовал windows server как 2008, так и 2012. Никаких проблем. Выбирайте любой и не переживайте.

Вот ты и спалился капиталист! :)

 

Любой виндовс сможет стать сервером при желании.

Главное знать цель.

Новый комментарий