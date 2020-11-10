Серверные системы для Метатрейдера 4
Дамы и господа форумчане. Прошу не кидаться в меня камнями, поиском нужной темы не особо владею. А вопрос у меня простой. Пишу робота. Но господа в Майкрософте предпочитают решать за нас, когда и как проводить обновления на ОСи. Этим они мне очень портят жизнь. Сразу прошу не советовать мне облачные решения. Вот теперь и встал вопрос, поставить на комп Windows 7 или какую нибудь серверную систему? В справке написано, что метатрейдер может робить на 7, 8, 10, но про серверные ничего не написано. Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками. Дело в том, что у меня не всегда есть постоянный доступ в интернет, работаю по удалёнке с домашним компом. Также я часто в дороге, а в самолётах нет пока интернета.
- Поиск совокупного уровня нулевой прибыли
- Помогите с созданием автокликера для БО по сигналам MT4
- Вопросы от "чайника"
Sergerber:На,серверных работает. Сервер 8 и 12 использовал. Они сами не обновлялись ниразу у меня.
Дамы и господа форумчане. Прошу не кидаться в меня камнями, поиском нужной темы не особо владею. А вопрос у меня простой. Пишу робота. Но господа в Майкрософте предпочитают решать за нас, когда и как проводить обновления на ОСи. Этим они мне очень портят жизнь. Сразу прошу не советовать мне облачные решения. Вот теперь и встал вопрос, поставить на комп Windows 7 или какую нибудь серверную систему? В справке написано, что метатрейдер может робить на 7, 8, 10, но про серверные ничего не написано. Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками. Дело в том, что у меня не всегда есть постоянный доступ в интернет, работаю по удалёнке с домашним компом. Также я часто в дороге, а в самолётах нет пока интернета.
Дамы и господа форумчане. Прошу не кидаться в меня камнями, поиском нужной темы не особо владею. А вопрос у меня простой. Пишу робота. Но господа в Майкрософте предпочитают решать за нас, когда и как проводить обновления на ОСи. Этим они мне очень портят жизнь. Сразу прошу не советовать мне облачные решения. Вот теперь и встал вопрос, поставить на комп Windows 7 или какую нибудь серверную систему? В справке написано, что метатрейдер может робить на 7, 8, 10, но про серверные ничего не написано. Прошу вас посоветовать что нибудь, где не будет постоянных обновлений с перезагрузками. Дело в том, что у меня не всегда есть постоянный доступ в интернет, работаю по удалёнке с домашним компом. Также я часто в дороге, а в самолётах нет пока интернета.
Но если есть способ отключить автоматическую перезагрузку и так, чтобы она не включалась больше сама, то мне тоже интересно это.
На серверных работает, если их внутренняя версия не меньше той, которая соответствует Win7. Не помню сходу соответствие.
Поставьте 7 и отключите службу
обновлений, ничего самообновляться и самоперегружаться не будет.
В общем самой подходящей оказалась Винда 7, самое удобное, что все настройки терминала, а так же эксперты находятся в родительском каталоге МТ4. Винда 8 тоже не перегружается сама по себе, обновления отключаются, но в ней МТ4 создаёт папку с настройками в C:\AppData, что в корне не удобно для пользователя, даже при переименовании папки с МТ4 все настройки и профили слетают, приходится заново всё настраивать. На мой взгляд это какой то идиотизм.
Sergerber:
В общем самой подходящей оказалась Винда 7, самое удобное, что все настройки терминала, а так же эксперты находятся в родительском каталоге МТ4. Винда 8 тоже не перегружается сама по себе, обновления отключаются, но в ней МТ4 создаёт папку с настройками в C:\AppData, что в корне не удобно для пользователя, даже при переименовании папки с МТ4 все настройки и профили слетают, приходится заново всё настраивать. На мой взгляд это какой то идиотизм.
В общем самой подходящей оказалась Винда 7, самое удобное, что все настройки терминала, а так же эксперты находятся в родительском каталоге МТ4. Винда 8 тоже не перегружается сама по себе, обновления отключаются, но в ней МТ4 создаёт папку с настройками в C:\AppData, что в корне не удобно для пользователя, даже при переименовании папки с МТ4 все настройки и профили слетают, приходится заново всё настраивать. На мой взгляд это какой то идиотизм.
/portable
в помощь, посмотрите все материалы сайта через поиск /portable
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start
актуально для MT4/MT5.
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
Любой виндовс сможет стать сервером при желании.
Главное знать цель.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь