Показатели эффективности и оценка доходности торговых роботов

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Всем привет, 

Уверен, что тема не новая, но хотелось бы получить экспертное мнение по поводу расчета доходности, а именно:

1. в какой валюте? базовой? квоут? 

2. Считать ли робот успешным, если на нисходящем тренде в базовой валюте получаем положительную доходность, а в квоут отрицательную (обратная ситуация на восходящем тренде).

3. Надо ли соотносить доходность с курсовой разницей начала и конца всех операций? и надо ли?

4. Какие еще используются показатели эффективности торговых роботов, кроме доходности? 

Спасибо. 

 
RomanKKK:

Всем привет, 

Уверен, что тема не новая, но хотелось бы получить экспертное мнение по поводу расчета доходности, а именно:

1. в какой валюте? базовой? квоут? 

2. Считать ли робот успешным, если на нисходящем тренде в базовой валюте получаем положительную доходность, а в квоут отрицательную (обратная ситуация на восходящем тренде).

3. Надо ли соотносить доходность с курсовой разницей начала и конца всех операций? и надо ли?

4. Какие еще используются показатели эффективности торговых роботов, кроме доходности? 

Спасибо. 

Фактор восстановления.

 

Что такое "квоут" ??? Quote ???

 
Georgiy Merts:

Что такое "квоут" ??? Quote ???

да, quote.
 
RomanKKK:
да, quote? 

Ну, так говори по русски - "в ценах".

Правильно выше сказали - фактор восстановления. И его достаточно.

Единственное, что можно изменить - это использовать "удельный" фактор восстановления - "фактор восстановления в год". То есть, значение фактора восстановления надо делить на длину периода тестирования в годах.

А насчет того, что "по деньгам положительный, а в ценах отрицательный" - это однозначно указывает на игры с ММ, скорее всего, мартингейл. Который рано или поздно до добра не доведет.
 
Показатель эффективности бота - количество "$" на твоём счету, которые ты получил за него в маркете. Всё остальное - алхимия. :D  
 
khorosh:

Фактор восстановления.

+100

 
Artem Prischepa:
Показатель эффективности бота - количество "$" на твоём счету, которые ты получил за него в маркете. Всё остальное - алхимия. :D  

+++.

 
khorosh:

Фактор восстановления.

Yousufkhodja Sultonov:

+100

По большому счету информация ФВ ни о чем. И вот как пример.

А счет сейчас в просадке немного более 30%. В этом приделе крутится уже около месяца. Да должен выйти в нормальное состояние. Ведь даже когда мы гоняем экспертов в тестере, у некоторых бывают просадки довольно длительные, но визуально они проходят за 5-10 минут. А посмотришь время просадки по датам и видно что довольно долго. Просто на реальных счетах многие не могут удержать себя чтоб не влезть в работу эксперта, хотя до этого и оптимизировали.

 
Artem Prischepa:
Показатель эффективности бота - количество "$" на твоём счету, которые ты получил за него в маркете. Всё остальное - алхимия. :D  
Логично!
 
Konstantin Nikitin:

По большому счету информация ФВ ни о чем. И вот как пример.

А счет сейчас в просадке немного более 30%. В этом приделе крутится уже около месяца. Да должен выйти в нормальное состояние. Ведь даже когда мы гоняем экспертов в тестере, у некоторых бывают просадки довольно длительные, но визуально они проходят за 5-10 минут. А посмотришь время просадки по датам и видно что довольно долго. Просто на реальных счетах многие не могут удержать себя чтоб не влезть в работу эксперта, хотя до этого и оптимизировали.

И какое это имеет отношению к Фактору Восстановления как хорошему индикатору прибыльности ТС ?

Если счет в просадке 30%, и такая просадка допустима (была во время тестирования) - то что не так ? Все в порядке. А если такая просадка недопустима, то почему этот счет все еще работает ?

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