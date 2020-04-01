Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5 - страница 7

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fxsaber:

Вы выбрали наиболее мотивирующий разработчиков способ озвучивания хотелок - видео конкурентов.

Думаю, что как минимум надо делать не хуже чем у конкурентов уже сделано, а как лучше - предложил.

Однако, глас народа редко бывает услышан, и подобные предложения с указанием на конкурентов могут привести к бану, ну сами знаете...

 

Вот ещё про вкладки в Квике - именно этих вкладок не хватает в MT5, и нет возможности их соответственно перемещать в иные мониторы.


 
Aleksey Vyazmikin:

Хм, у меня открываются все графики инструментов, к которым идет запрос из советника.

У меня одного только один график?

Если, да то что я не так делаю?

 
Aidas Geguzis:

У меня одного только один график?

Если, да то что я не так делаю?

Уточню, что я использую индикаторы на разных инструментах, может в этом причина.

 
Aidas Geguzis:

У меня одного только один график?

Если, да то что я не так делаю?

Если узнаете, то прошу сообщить как это делается.

 
Petros Shatakhtsyan:

Если узнаете, то прошу сообщить как это делается.


откройте хендл любого индикатора каждого символа, и при тестировании будут открыты сразу все окна.


 
Vladislav Andruschenko:


откройте хендл любого индикатора каждого символа, и при тестировании будут открыты сразу все окна.


А при чем тут индикатор.  Я не использую никаких индикаторов.

Чтобы посмотреть что происходит на других парах, надо чтобы соответствующие графики были открыты все вместе, как на МТ5, чтобы всё время не переключиться.

У вас же открыт только один график.

 
Petros Shatakhtsyan:

А при чем тут индикатор.  Я не использую никаких индикаторов.

Чтобы посмотреть что происходит на других парах, надо чтобы соответствующие графики были открыты все вместе, как на МТ5, чтобы всё время не переключиться.

У вас же открыт только один график.

При инициализации графика, создай запросы например iClose, по каждому нужному символу, и в режиме тестирования они будут отображаться

 
SEM:

При инициализации графика, создай запросы например iClose, по каждому нужному символу, и в режиме тестирования они будут отображаться

Я так понимаю, что человеку нужно видеть графики в виде окон, т.е. все чарты сразу визуально обозревать. Я бы так же не отказался от этой возможности.

 
Renat Fatkhullin:

Пока заняты более приоритетными задачами по апгрейду языка и скорости тестирования.

Может позже доберемся.

Самое неприятное, что даже ID графика получить не получается. Хотя-бы шаблон применить программно, и-то было-бы неплохо.
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