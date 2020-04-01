Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5 - страница 7
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Вы выбрали наиболее мотивирующий разработчиков способ озвучивания хотелок - видео конкурентов.
Думаю, что как минимум надо делать не хуже чем у конкурентов уже сделано, а как лучше - предложил.
Однако, глас народа редко бывает услышан, и подобные предложения с указанием на конкурентов могут привести к бану, ну сами знаете...
Вот ещё про вкладки в Квике - именно этих вкладок не хватает в MT5, и нет возможности их соответственно перемещать в иные мониторы.
Хм, у меня открываются все графики инструментов, к которым идет запрос из советника.
У меня одного только один график?
Если, да то что я не так делаю?
У меня одного только один график?
Если, да то что я не так делаю?
Уточню, что я использую индикаторы на разных инструментах, может в этом причина.
У меня одного только один график?
Если, да то что я не так делаю?
Если узнаете, то прошу сообщить как это делается.
Если узнаете, то прошу сообщить как это делается.
откройте хендл любого индикатора каждого символа, и при тестировании будут открыты сразу все окна.
откройте хендл любого индикатора каждого символа, и при тестировании будут открыты сразу все окна.
А при чем тут индикатор. Я не использую никаких индикаторов.
Чтобы посмотреть что происходит на других парах, надо чтобы соответствующие графики были открыты все вместе, как на МТ5, чтобы всё время не переключиться.
У вас же открыт только один график.
А при чем тут индикатор. Я не использую никаких индикаторов.
Чтобы посмотреть что происходит на других парах, надо чтобы соответствующие графики были открыты все вместе, как на МТ5, чтобы всё время не переключиться.
У вас же открыт только один график.
При инициализации графика, создай запросы например iClose, по каждому нужному символу, и в режиме тестирования они будут отображаться
При инициализации графика, создай запросы например iClose, по каждому нужному символу, и в режиме тестирования они будут отображаться
Я так понимаю, что человеку нужно видеть графики в виде окон, т.е. все чарты сразу визуально обозревать. Я бы так же не отказался от этой возможности.
Пока заняты более приоритетными задачами по апгрейду языка и скорости тестирования.
Может позже доберемся.