Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5 - страница 2
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Можно ли будет уменьшать/скрывать толстые рамки окна графика для экономии места?
Можно будет проверить вот этими скриптами. Сейчас работают.
Код удаления рамок
Код возвращения рамок взад.
Можно будет проверить вот этими скриптами. Сейчас работают.
Код удаления рамок
Код возвращения рамок взад.
Спасибо. Но это, наверно, нужно будет запускать при каждом запуске терминала? К тому же на каждом графике.
отличная новость.
особенно для торговли с панелей.
Спасибо. Но это, наверно, нужно будет запускать при каждом запуске терминала? К тому же на каждом графике.
Не на каждом графике, это точно. У меня это было для МТ4 и для всех окон одновременно и для каждого окна отдельно. Но я методом проб и ошибок переделал под МТ5 только эти. А вот при перезапуске терминала я не обращал внимания. Как-то не держу открытыми несколько окон и практически не пользуюсь этими скриптами.
Always on top скорее всего сделаем, но не прозрачность. Рамки окон пока не трогаем.
Управление состоянием окна - это конда вы сами все рисуете своими силами на канвасе или объектами.
Always on top скорее всего сделаем, но не прозрачность. Рамки окон пока не трогаем.
Управление состоянием окна - это конда вы сами все рисуете своими силами на канвасе или объектами.
Ренат, отличные новости.
А будет ли возможность управлять окнами в пределах разных экранов, наподобие MDI? Всякие там Tile Horizontally и проч.
Ренат, отличные новости.
А будет ли возможность управлять окнами в пределах разных экранов, наподобие MDI? Всякие там Tile Horizontally и проч.
А мне ещё 17 :)
И будешь в 17 раз больше зарабатывать ))
И будешь в 17 раз больше зарабатывать ))
Нет, просто было-бы удобно открыть символы во весь экран. Сейчас если открыто более 4 графиков, то анализировать графики крайне неудобно, и это на 27 мониторе. Рабочих символов 15 шт., для анализа ситуации на рынке нужно 3 дополнительных окна - итого 18 шт.
Так что отделение окон -- прекрасная новость!