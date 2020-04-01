Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5 - страница 5
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Я уже много раз закрывал все открытые вкладки одним мановением мышки - чуть ниже щёлкнул, и усё - "иди отдохни/перекури - нечего урабатываться"...
Понимаешь, когда пишешь множество кодов, то рука уже привыкает летать по вкладкам. Лишние иногда нужно закрыть, ну и чуть не туда клацнул (не забывай, что человек уже долго работает, и движения до автоматизма дошли), и закрываются вместо ненужной вкладки все нужные, а не нужная глядит на тебя с ухмылкой. Вот почему бы не задать вопрос человеку при таком пакетном закрытии: "Мужик, ты уверен, что оно тебе надо?"
И самое смешное, что восстановить их также одним махом - уже никак. Лезешь в список недавних, чтобы от-туда открыть закрытые - а он меняется и плывёт после открытия очередной закрытой вкладки.
В общем - тут нет удобства, и если закрыл - значит в морг, как доктор сказал.
Да пошутил я )) Я вообще крестиком пользуюсь, так безопасно. Но он далеко, неудобно.
Да пошутил я )) Я вообще крестиком пользуюсь, так безопасно. Но он далеко, неудобно.
Ctrl+F4 знаю, ПКМ по вкладке=>Закрыть - знаю, а вот где там "крестик"? Не нашёл.
Ctrl+F4 знаю, ПКМ по вкладке=>Закрыть - знаю, а вот где там "крестик"? Не нашёл.
Пользуйтесь!
CTRL+SHIFT+T.
CTRL+SHIFT+T.
Огромнейшее спасибо. не знал.
Мы реализовали плавающие окна, которые можно размещать на других мониторах и вне главного окна:
Для удобства у каждого окна можно включать свой тулбар.
Из MQL5 легко управлять состоянием окна и даже делать полностью независимые окна с собственными контролами и панелями. Достаточно отключить отображение чарта и все полотно в распоряжении разработчика.
Это даст дополнительный толчок для создания полноценных приложений внутри терминала.
Это хорошо. Однако, может есть возможность сделать отдельную область рабочего стола, а не просто таскать окна, так как это сделано в Квике, со скролом рабочего стола.
Мы реализовали плавающие окна, которые можно размещать на других мониторах и вне главного окна:
Для удобства у каждого окна можно включать свой тулбар.
Из MQL5 легко управлять состоянием окна и даже делать полностью независимые окна с собственными контролами и панелями. Достаточно отключить отображение чарта и все полотно в распоряжении разработчика.
Это даст дополнительный толчок для создания полноценных приложений внутри терминала.
Это замечательно!
Это хорошо. Однако, может есть возможность сделать отдельную область рабочего стола, а не просто таскать окна, так как это сделано в Квике, со скролом рабочего стола.