Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5 - страница 5

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Artyom Trishkin:

Я уже много раз закрывал все открытые вкладки одним мановением мышки - чуть ниже щёлкнул, и усё - "иди отдохни/перекури - нечего урабатываться"...

Понимаешь, когда пишешь множество кодов, то рука уже привыкает летать по вкладкам. Лишние иногда нужно закрыть, ну и чуть не туда клацнул (не забывай, что человек уже долго работает, и движения до автоматизма дошли), и закрываются вместо ненужной вкладки все нужные, а не нужная глядит на тебя с ухмылкой. Вот почему бы не задать вопрос человеку при таком пакетном закрытии: "Мужик, ты уверен, что оно тебе надо?"

И самое смешное, что восстановить их также одним махом - уже никак. Лезешь в список недавних, чтобы от-туда открыть закрытые - а он меняется и плывёт после открытия очередной закрытой вкладки.

В общем - тут нет удобства, и если закрыл - значит в морг, как доктор сказал.

Да пошутил я )) Я вообще крестиком пользуюсь, так безопасно. Но он далеко, неудобно.

 
Alexey Volchanskiy:

Да пошутил я )) Я вообще крестиком пользуюсь, так безопасно. Но он далеко, неудобно.

Ctrl+F4 знаю, ПКМ по вкладке=>Закрыть - знаю, а вот где там "крестик"? Не нашёл.

 
Artyom Trishkin:

Ctrl+F4 знаю, ПКМ по вкладке=>Закрыть - знаю, а вот где там "крестик"? Не нашёл.

Пользуйтесь!closing

 
То,  что крестик далеко и не на вкладке это хорошо. 

В условиях, когда открыто 10 -15 вкладок и ты прыгаешь по ним, можно случайно нажать на крестик на вкладке. И это будет более больнее. 

Такая же фишка есть в Хроме. 
Но там вкладки сжимаются ещё. И когда работаешь с сайтом,  то можно нечаянно закрыть вкладку. А это большая проблема. 
 
Vladislav Andruschenko:
Такая же фишка есть в Хроме. 
Но там вкладки сжимаются ещё. И когда работаешь с сайтом,  то можно нечаянно закрыть вкладку. А это большая проблема. 

CTRL+SHIFT+T.

 
fxsaber:

CTRL+SHIFT+T.


Огромнейшее спасибо. не знал. 

 
Когда ждать обновление? 
 
Renat Fatkhullin:

Мы реализовали плавающие окна, которые можно размещать на других мониторах и вне главного окна:


Для удобства у каждого окна можно включать свой тулбар.

Из MQL5 легко управлять состоянием окна и даже делать полностью независимые окна с собственными контролами и панелями. Достаточно отключить отображение чарта и все полотно в распоряжении разработчика.

Это даст дополнительный толчок для создания полноценных приложений внутри терминала.

Это хорошо. Однако, может есть возможность сделать отдельную область рабочего стола, а не просто таскать окна, так как это сделано в Квике, со скролом рабочего стола.

 
Renat Fatkhullin:

Мы реализовали плавающие окна, которые можно размещать на других мониторах и вне главного окна:


Для удобства у каждого окна можно включать свой тулбар.

Из MQL5 легко управлять состоянием окна и даже делать полностью независимые окна с собственными контролами и панелями. Достаточно отключить отображение чарта и все полотно в распоряжении разработчика.

Это даст дополнительный толчок для создания полноценных приложений внутри терминала.

Это замечательно! 

 
Aleksey Vyazmikin:

Это хорошо. Однако, может есть возможность сделать отдельную область рабочего стола, а не просто таскать окна, так как это сделано в Квике, со скролом рабочего стола.

Вы сами поняли, что хотели сказать?
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