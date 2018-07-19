время нулевого бара - страница 3
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Время открытия последнего бара это всегда Time[0] или iTime(Symbol(),Period(),0))
я же ответил строит оффлайн и скрипт не выгружается
В таком случае, помочь мы вам не можем, так как не знаем алгоритм по которому строятся ваши не стандартные бары и определенные условиях при которых он сбрасывает свои значения ohlc
Реально время open скачет )))
Реально цена open скачет )))
Исправьте в скрипте время открытия. Оно не должно меняться. Open - пусть скачет (иногда такое нужно). Но время открытия - это явный баг.
Исправьте в скрипте время открытия. Оно не должно меняться. Open - пусть скачет (иногда такое нужно). Но время открытия - это явный баг.
чему он должен равняться ? time open = ? Ваши варианты из всевозможных что знаете ... перечислите если не трудно ...
Time[1] или iTime(Symbol(),TF,1) Так ?
чему он должен равняться ?
Времени, когда пришел первый тик этого бара.
time open = ? Ваши варианты из всевозможных что знаете ... перечислите если не трудно ...
... извините, что-то уже подустал, там всего 32 583 340 790 значений осталось )))
- 1970.01.01 00:00
- 1970.01.01 00:01
- 1970.01.01 00:02
- 1970.01.01 00:03
- 1970.01.01 00:04
- 1970.01.01 00:05
- 1970.01.01 00:06
- 1970.01.01 00:07
- 1970.01.01 00:08
- 1970.01.01 00:09
- 1970.01.01 00:10
Времени, когда пришел первый тик этого бара.
Спасибо ... Спасибо Всем .