время нулевого бара - страница 3

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Время открытия последнего бара это всегда Time[0] или iTime(Symbol(),Period(),0))

TimeCurrent() - текущее время,
отнимаете и получаете время от начала последнего бара,
вам здесь несколько раз приводили примеры, просто реализация немного отличалась
 
bergkamp:

я же ответил строит оффлайн и скрипт не выгружается

В таком случае, помочь мы вам не можем, так как не знаем алгоритм по которому строятся ваши не стандартные бары и определенные условиях  при которых он сбрасывает свои значения ohlc

 

Реально время open скачет )))


реально цена open скачет )))

 
bergkamp:

Реально цена open скачет )))

Исправьте в скрипте время открытия. Оно не должно меняться. Open - пусть скачет (иногда такое нужно). Но время открытия - это явный баг.

 
Ihor Herasko:

Исправьте в скрипте время открытия. Оно не должно меняться. Open - пусть скачет (иногда такое нужно). Но время открытия - это явный баг.

чему он должен равняться ? time open  = ? Ваши варианты из всевозможных что знаете ... перечислите если не трудно ...

Time[1]    или iTime(Symbol(),TF,1)                        Так ?

 
bergkamp:

чему он должен равняться ?

Времени, когда пришел первый тик этого бара.

time open  = ? Ваши варианты из всевозможных что знаете ... перечислите если не трудно ...

  1. 1970.01.01 00:00
  2. 1970.01.01 00:01
  3. 1970.01.01 00:02
  4. 1970.01.01 00:03
  5. 1970.01.01 00:04
  6. 1970.01.01 00:05
  7. 1970.01.01 00:06
  8. 1970.01.01 00:07
  9. 1970.01.01 00:08
  10. 1970.01.01 00:09
  11. 1970.01.01 00:10
... извините, что-то уже подустал, там всего 32 583 340 790 значений осталось )))
 
Ihor Herasko:

Времени, когда пришел первый тик этого бара.

Спасибо ... Спасибо Всем .

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