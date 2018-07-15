Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян - [ложное срабатывание] - страница 2

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Шота ни то и у меня)


 
Vitaly Muzichenko:

Шота ни то и у меня)


Перезагрузи и почисть от Челси, а то вдруг Головин придет. Петруха не заценит.

 
У меня касперский вчера удалил метаедитор.
 

Обновление с сайта брокера или MetaQuotes ?

Аналогичная ошибка была с Norton. Откатился, переключился на счет MetaQuotes и нормально обновился.

На следующий день обновился на другой машине с сайта брокера.

 
Aliaksandr Yemialyanau:
У меня касперский вчера удалил метаедитор.
Пора в метаедитор встраивать функцию удаления касперского - для сбалансированности!
 

1) Подключаемся к счету MetaQuotes.

2) Обновляемся.

3) Возвращаемся на счет брокера. 

 

Вполне понимаю, что реальная вероятность что там троян равна практически нулю. Но тут важно понимать что Касперский реагирует на сигнатуры, в данном случае вероятно какие-то части удаленного metaeditor64.exe содержали сигнатуры, напоминающие сигнатуры предоставления удаленного доступа. Так как разработки в сфере трейдинга содержат более чем критичные для защиты наработки, то для меня появление сигнатур типа "trojan"  в метаэдиторе дает в разы больше беспокойства, чем если бы это было обнаружено в exe-ке терминала.

Поэтому я пока сохранил билд метаэдиторе 1880, буду работать на нем, потом посмотрю. 

 

Нужно понимать, как работают антивирусы в эпоху эвристических предположений.

Указанная ложная тревога - одна из тысяч, которые случаются постоянно у антивирусов из-за все более гибких эвристических методов. Таких срабатываний у нас было уже больше десятка раз из-за полиморфной защиты системы VM Protect исполнимого файла.

В ближайшее время в Касперском разберутся и уберут это срабатывание. Сами мы ничего сделать со своей стороны не можем, кроме как зарепортить отчет.

 
Sergey Lebedev:

Вполне понимаю, что реальная вероятность что там троян равна практически нулю. Но тут важно понимать что Касперский реагирует на сигнатуры, в данном случае вероятно какие-то части удаленного metaeditor64.exe содержали сигнатуры, напоминающие сигнатуры предоставления удаленного доступа. Так как разработки в сфере трейдинга содержат более чем критичные для защиты наработки, то для меня появление сигнатур типа "trojan"  в метаэдиторе дает в разы больше беспокойства, чем если бы это было обнаружено в exe-ке терминала.

Поэтому я пока сохранил билд метаэдиторе 1880, буду работать на нем, потом посмотрю. 

Это ошибка с антивирусом была, в первые часы обновления с сайта брокера. Если использовать официальный сайт то ошибки не было, также она пропала и с сайта брокера, на следующий день. В моем случае антивирус ругался на недействительную подпись приложения (возможно был подписан тестовым сертификатом, или вообще не было подписи).

 
SEM:

Это ошибка с антивирусом была, в первые часы обновления с сайта брокера. Если использовать официальный сайт то ошибки не было, также она пропала и с сайта брокера, на следующий день. В моем случае антивирус ругался на недействительную подпись приложения (возможно был подписан тестовым сертификатом, или вообще не было подписи).

Файлов без подписи не было и нет. У всех единая версия программ, разницы нет.

Ругани на подписи не было, а было четкое указание на эвристическое определение. Мы сами проверили и получили точно такое же сообщение на релизном редакторе.

Это просто ложный детект.
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