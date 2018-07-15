Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян - [ложное срабатывание] - страница 3
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Как обычно, это ложная тревога.
Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.
Ложную тревогу пофиксили в Касперском еще 12 июля: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9
Тот же самый файл, тот же самый хеш (это означает, что файл не менялся) по ссылке выше показывает полную чистоту:
Отличная новость!