Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян - [ложное срабатывание] - страница 3

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MetaQuotes Software Corp.:

Как обычно, это ложная тревога.

Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.

Ложную тревогу пофиксили в Касперском еще 12 июля: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9

Тот же самый файл, тот же самый хеш (это означает, что файл не менялся) по ссылке выше показывает полную чистоту:



 

Отличная новость!

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