скорость цены может дать скрипт определения импульса - страница 3
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МТ4/5 тут не при чем, просто винда не система реального времени, там квант от 16 до 24 вроде миллисекунд
да это и не надо
причем
https://www.mql5.com/ru/code/19859
я 3 года не занимался MQL. раньше было реально измерить скорость выполнения кода на МТ4 с помощью GetTickCount(), пробовал в текущих билдах МТ4 измерять скорость кода как и раньше - сейчас при такой проверке (справкаGetTickCount() ) - ничего не измеришь, каждый тест цифры разные ни к чему не привязанные
подозреваю, что дело в увеличении производительности МТ4 в последние годы - раньше жесть как тупил терминал с несколькими советниками, а сейчас даже не знаю как постараться, чтобы советники начали подвешивать терминал
причем
https://www.mql5.com/ru/code/19859
я 3 года не занимался MQL. раньше было реально измерить скорость выполнения кода на МТ4 с помощью GetTickCount(), пробовал в текущих билдах МТ4 измерять скорость кода как и раньше - сейчас при такой проверке (справкаGetTickCount() ) - ничего не измеришь, каждый тест цифры разные ни к чему не привязанные
подозреваю, что дело в увеличении производительности МТ4 в последние годы - раньше жесть как тупил терминал с несколькими советниками, а сейчас даже не знаю как постараться, чтобы советники начали подвешивать терминал
Вот лог моего скальпера, немножко скопипастю. Тут скорее сервера стали быстрее и у меняпинг от ВПС до ДЦ 6 мс.
Тут скорее сервера стали быстрее и у меняпинг от ВПС до ДЦ 6 мс.
и? я про замеры производительности вроде пытался сказать, что было в контексте замеров времени с помощью стандартной GetTickCount() - есть еще какие способы в МТ получить замер в миллисекундах?
ЗЫ: попробуйте вычислить пару миллионов раз таблицу умножения и замерьте GetTickCount() несколько раз, затем этим же скриптом сделайте 5 таких измерений, да и Printы выводите в самом конце скрипта - замеры будут иметь большую разницу по GetTickCount()
Для анимации нажать на картинку.
Для анимации нажать на картинку.
а он ордера то выставляет? можно сову? или это секрет?
Для анимации нажать на картинку.
вот смотрю анимацию.. во первых нужно направление скорости +- пипс то есть бай селл второе если есть импульс 4 пипса в сек и прошло определенное расстояние допустим 10 пунктов.. и потом идет отскок то обязательно повторение импульса вот о повторении импульса я и говорил и в этот момент ловить с минимально прибылью пусть в 1 доллар