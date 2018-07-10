скорость цены может дать скрипт определения импульса - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

МТ4/5 тут не при чем, просто винда не система реального времени, там квант от 16 до 24 вроде миллисекунд

да это и не надо

причем

https://www.mql5.com/ru/code/19859

я 3 года не занимался MQL. раньше было реально измерить скорость выполнения кода на МТ4 с помощью GetTickCount(), пробовал в текущих билдах МТ4 измерять скорость кода как и раньше - сейчас при такой проверке (справкаGetTickCount() ) - ничего не измеришь, каждый тест цифры разные ни к чему не привязанные

подозреваю, что дело в увеличении производительности МТ4 в последние годы - раньше жесть как тупил терминал с несколькими советниками, а сейчас даже не знаю как постараться, чтобы советники начали подвешивать терминал

AccurateTimer
AccurateTimer
  • голосов: 14
  • 2018.02.02
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Штатный таймер в MetaTrader 4/5 основан на вызове системного таймера, и поэтому может работать с погрешностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить простой советник: В комментарии чарта (левый-верхний угол) он показывает, как растет лаг таймера: На скриншоте видно, что всего за минуту работы секундный таймер создает лаг больше секунды...
 
Igor Makanu:

причем

https://www.mql5.com/ru/code/19859

я 3 года не занимался MQL. раньше было реально измерить скорость выполнения кода на МТ4 с помощью GetTickCount(), пробовал в текущих билдах МТ4 измерять скорость кода как и раньше - сейчас при такой проверке (справкаGetTickCount() ) - ничего не измеришь, каждый тест цифры разные ни к чему не привязанные

подозреваю, что дело в увеличении производительности МТ4 в последние годы - раньше жесть как тупил терминал с несколькими советниками, а сейчас даже не знаю как постараться, чтобы советники начали подвешивать терминал

Вот лог моего скальпера, немножко скопипастю. Тут скорее сервера стали быстрее и у меняпинг от ВПС до ДЦ 6 мс.

2017.12.01 15:03:15,    Close,  Ticket= 72528407,  SELL,  EURUSDc,    timeClose= 156  volume= 0.01  Profit= 0.14000
2017.12.01 15:13:16,    Close,  Ticket= 72528518,  SELL,  EURUSDc,    timeClose= 156  volume= 0.01  Profit= 0.69000
2018.02.21 10:29:41,    Close,  Ticket= 78201577,  SELL,  EURUSDc,    timeClose= 140  volume= 0.01  Profit= 0.32000
2018.02.23 15:43:49,    Close,  Ticket= 78411034,  SELL,  EURUSDc,    timeClose= 125  volume= 0.50  Profit= 39.50000
2018.02.23 17:59:37,    Close,  Ticket= 78417246,  BUY,  EURUSDc,    timeClose= 156  volume= 0.50  Profit= 25.50000
2018.02.27 10:42:19,    Open,  Ticket= 78589126,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 109  volume= 0.10  Price= 1.23273  SL= 1.22673  TP= 1.23423
2018.02.27 10:42:19,  Opened,  Ticket= 78589126,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23273  SL= 1.22673  TP= 1.23423
2018.02.27 10:49:59,    Open,  Ticket= 78589591,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 94  volume= 0.10  Price= 1.23330  SL= 1.22730  TP= 1.23480
2018.02.27 10:49:59,  Opened,  Ticket= 78589591,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23330  SL= 1.22730  TP= 1.23480
2018.02.27 10:50:16,    Open,  Ticket= 78589670,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 79  volume= 0.10  Price= 1.23336  SL= 1.22736  TP= 1.23486
2018.02.27 10:50:16,  Opened,  Ticket= 78589670,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23336  SL= 1.22736  TP= 1.23486
2018.02.27 10:53:36,    Open,  Ticket= 78589869,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 94  volume= 0.10  Price= 1.23315  SL= 1.22715  TP= 1.23465
2018.02.27 10:53:36,  Opened,  Ticket= 78589869,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23315  SL= 1.22715  TP= 1.23465
2018.02.27 10:53:42,    Open,  Ticket= 78589874,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 94  volume= 0.10  Price= 1.23324  SL= 1.22724  TP= 1.23474
2018.02.27 10:53:42,  Opened,  Ticket= 78589874,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23324  SL= 1.22724  TP= 1.23474
2018.02.27 10:57:10,    Open,  Ticket= 78590047,  SELL,  EURUSDc,    timeOpen= 94  volume= 0.10  Price= 1.23279  SL= 1.23879  TP= 1.23129
2018.02.27 10:57:10,  Opened,  Ticket= 78590047,  SELL,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23279  SL= 1.23879  TP= 1.23129
2018.02.27 10:58:18,    Open,  Ticket= 78590086,  SELL,  EURUSDc,    timeOpen= 110  volume= 0.10  Price= 1.23274  SL= 1.23874  TP= 1.23124
2018.02.27 10:58:18,  Opened,  Ticket= 78590086,  SELL,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23274  SL= 1.23874  TP= 1.23124
2018.02.27 11:20:27,    Open,  Ticket= 78591498,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 109  volume= 0.10  Price= 1.23227  SL= 1.22627  TP= 1.23377
2018.02.27 11:20:27,  Opened,  Ticket= 78591498,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23227  SL= 1.22627  TP= 1.23377
2018.02.27 11:21:52,    Open,  Ticket= 78591599,  BUY,  EURUSDc,    timeOpen= 93  volume= 0.10  Price= 1.23236  SL= 1.22636  TP= 1.23386
2018.02.27 11:21:52,  Opened,  Ticket= 78591599,  BUY,  EURUSDc,  volume= 0.10  Price= 1.23236  SL= 1.22636  TP= 1.23386
 
Alexey Volchanskiy:

Тут скорее сервера стали быстрее и у меняпинг от ВПС до ДЦ 6 мс.

и? я про замеры производительности вроде пытался сказать, что было в контексте замеров времени с помощью стандартной GetTickCount() - есть еще какие способы в МТ получить замер в миллисекундах?

ЗЫ: попробуйте вычислить пару миллионов раз таблицу умножения и замерьте GetTickCount() несколько раз, затем этим же скриптом сделайте 5 таких измерений, да и Printы выводите в самом конце скрипта - замеры будут иметь большую разницу по GetTickCount()

 

Для анимации нажать на картинку.

 
Evgeniy Chumakov:

Для анимации нажать на картинку.

а он ордера то выставляет? можно сову? или это секрет?

 
Evgeniy Chumakov:

Для анимации нажать на картинку.

вот смотрю анимацию.. во первых нужно направление скорости +- пипс то есть бай селл второе  если есть импульс 4 пипса в сек и прошло определенное расстояние допустим 10 пунктов.. и потом идет отскок то обязательно повторение импульса вот о повторении импульса я и говорил и в этот момент ловить с минимально прибылью пусть в 1 доллар

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