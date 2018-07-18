Цене легче падать или идти вверх? - страница 2
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если EURUSD быстро растет
то USDEUR не менее быстро падает
Цене легче идти вверх - до бесконечности больше места. Вниз к нулю места много меньше
вниз тоже бесконечность. в миллион раз вырасти это тоже самое, что в миллион раз уменьшиться.
Цене легче падать или идти вверх?
ну как, есть фундаментальные факторы, которые изменяют цену. повысился экспорт страны или понизился. страна больше печатает денег или меньше.а присутствие на фонде трейдеров добавляет большие колебания на фондовые графики.
а есть спекулятивные, когда спекулянты открывают-закрывают свои сделки. они только болтыхают цену.
трейдер имеет обязательство закрыть сделку. и если он изменил цену открытием сделки, он , все равно, потом цену поставит назад, когда закроет свою позицию.
на фонде, если бы были только одни инвесторы - цена постоянно шла бы вверх, почти по прямой.
потому что инвесторы покупают, чтобы "купить и держать".
да, они иногда закрывают свои сделки. но, на хороших инструментах , всегда количество новых инвесторов, которые покупают этот актив, больше, чем количество инвесторов, выходящих с него.
Цена это понятие относительное. На графике она смотрится как верх/низ, на бумаге в зависимости от написания (в разных зыках оно может быть разным) как право/лево. Так что совсем без разницы ей в каком направлении меняться, скорости могут быть одинаковые.
Резкое падение обычно связано с негативной информацией, а рост с позитивной информацией. На негативную информацию человек реагирует более остро, чем на позитивную. Отсюда можно предположить, что падение может быть более вертикальным. чем рост. Приведите мне примеры такого резкого роста фунта, как его падение при брексите.
Резкое падение обычно связано с негативной информацией, а рост с позитивной информацией. На негативную информацию человек реагирует более остро, чем на позитивную. Отсюда можно предположить, что падение может быть более вертикальным. чем рост. Приведите мне примеры такого резкого роста фунта, как его падение при брексите.
GBPUSD допустим падает, а если USDGBP что будет делать??? Все относительно в валютных парах. Об этом и говорю.
Есть такое понятие "черный лебедь" это такой сигнал чтоб все сливали активы.
А вот обратного сигнала что-то не придумали. потому что его нет.
Вниз цена идет быстрее чем верх. Но вверх идет неумолимо.
Есть такое понятие "черный лебедь" это такой сигнал чтоб все сливали активы.
А вот обратного сигнала что-то не придумали. потому что его нет.
Вниз цена идет быстрее чем верх. Но вверх идет неумолимо.
USDCHF и EURUSD где цена больше идёт вверх/вниз?
На форекс нет такого, это не фонда и не сырьё, чтоб расти резвее, чем падать
На EUR/USD, ТФ Н4 ТС из общих 29 291 сделки с 01 01 2000 года по наст. время показала: короткие позиции - 14 547, длинные позиции - 14 744 сделки, т.е., почти равные количества.