ChartNavigate при инициализации - страница 7
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А также при смене Профиля. Кроме того если после ChartNavigate( chart_id, CHART_BEGIN, shift ) получить например CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, то результат будет как будто ChartNavigate сработал. А если удалить Эксперт, то при следующем запуске Эксперта (этого или другого) на этом графике при получении CHART_FIRST_VISIBLE_BAR результат будет как будто ChartNavigate не сработал
В итоге: крайне противоречивая работа ChartNavigate уже в сочетании с CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
Ух ты, надо проверить. Отпишусь по результатам.
А также при смене Профиля. Кроме того если после ChartNavigate( chart_id, CHART_BEGIN, shift ) получить например CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, то результат будет как будто ChartNavigate сработал. А если удалить Эксперт, то при следующем запуске Эксперта (этого или другого) на этом графике при получении CHART_FIRST_VISIBLE_BAR результат будет как будто ChartNavigate не сработал
В итоге: крайне противоречивая работа ChartNavigate уже в сочетании с CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
Проверил тремя способами (использовал индикатор №1 из поста Рашида):
Проверил тремя способами (использовал индикатор №1 из поста Рашида):
Вы лучше уж видео снимайте, что ли. Ибо в который раз я не понимаю что вы пишете, потому что вы в одном сообщении умудряетесь написать противоположности. Я думаю, вас никто не понимает, но в итоге вы оставляете у всех ощущение, что то-то не работает.
Вы сылаетесь на мой код, вот он.
Как может график не дернуться, если вы пишете " но исполнилась функция ChartNavigate()." И такие нестыковки идут в этой ветке во всех ваших постах. Вы не видите свои сообщения со стороны. Так что снимайте видео, потом сами его смотрите и формулируйте мысли.
Вы лучше уж видео снимайте, что ли. Ибо в который раз я не понимаю что вы пишете, потому что вы в одном сообщении умудряетесь написать противоположности. Я думаю, вас никто не понимает,
Пока никто в этой теме не сказал, что не понимает суть проблемы. В очередной раз уточняю суть: при запуске терминала с подключенным индикатором не происходит прокрутка графика к заданному месту.
но в итоге вы оставляете у всех ощущение, что то-то не работает.
Зачем за всех то расписываться? Если не поняли конкретно Вы, то просто уточните, за это никто не бьет ))
Вы сылаетесь на мой код, вот он.
Как может график не дернуться, если вы пишете " но исполнилась функция ChartNavigate()."
Просто опечатка. Правильно будет "нЕ исполнилась функция ChartNavigate".
И такие нестыковки идут в этой ветке во всех ваших постах.
Почему вместо обсуждения темы Вы постоянно переходите на личности? Какие нестыковки во всех постах? Давайте разбирать, если они есть. Пока вижу лишь одну опечатку.
Так что снимайте видео, потом сами его смотрите и формулируйте мысли.
Вот видео:
Комментарии к видео:
Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.
Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.
...и пусть не забудут про эти баги, связанные с проблемой при переоткрытии терминала:
https://www.mql5.com/ru/forum/279927/page2#comment_8769528
пункты 1, 4 и 13:
https://www.mql5.com/ru/forum/279927
Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.
Спасибо.
Спасибо.
это мне спасибо, это я поднял этот вопрос в другой ветке)
прошло 2 недели.
исправлено?
(не хочу проверять всё сам, и ув Ihor Herasko тоже хотел бы знать)