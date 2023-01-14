ChartNavigate при инициализации - страница 7

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A100:

А также при смене Профиля. Кроме того если после ChartNavigate( chart_id, CHART_BEGIN, shift ) получить например CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, то результат будет как будто ChartNavigate сработал. А если удалить Эксперт, то при следующем запуске Эксперта (этого или другого) на этом графике при получении CHART_FIRST_VISIBLE_BAR результат будет как будто ChartNavigate не сработал

В итоге: крайне противоречивая работа ChartNavigate уже в сочетании с CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Ух ты, надо проверить. Отпишусь по результатам.

 
A100:

А также при смене Профиля. Кроме того если после ChartNavigate( chart_id, CHART_BEGIN, shift ) получить например CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, то результат будет как будто ChartNavigate сработал. А если удалить Эксперт, то при следующем запуске Эксперта (этого или другого) на этом графике при получении CHART_FIRST_VISIBLE_BAR результат будет как будто ChartNavigate не сработал

В итоге: крайне противоречивая работа ChartNavigate уже в сочетании с CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Проверил тремя способами (использовал индикатор №1 из поста Рашида):

  1. После прикрепления индикатора к графику ничего не изменял на графике и переключился в другой профиль. Вернулся обратно к тому профилю, где подключен индикатор. График остался в том положении, в котором я его оставлял перед переключением.
  2. После прикрепления индикатора к графику нажал кнопку Автопрокрутка. График переместился к нулевому бару. Переключил профиль на другой и снова вернулся обратно к тому профилю, где подключен индикатор. График даже не дернулся, остался на нулевой свече. Кнопка Автопрокрутки выключилась. То есть индикатор запустился, но исполнилась функция ChartNavigate().
  3. После прикрепления индикатора к графику изменил положение графика, перемотав вглубь истории. Переключил профиль на другой и снова вернулся обратно к тому профилю, где подключен индикатор. График отображен на нулевом баре. Как расценивать этот результат, вообще не понимаю. Это просто самоуправство терминала))).
 
Ihor Herasko:

Проверил тремя способами (использовал индикатор №1 из поста Рашида):

  1. После прикрепления индикатора к графику ничего не изменял на графике и переключился в другой профиль. Вернулся обратно к тому профилю, где подключен индикатор. График остался в том положении, в котором я его оставлял перед переключением.
  2. После прикрепления индикатора к графику нажал кнопку Автопрокрутка. График переместился к нулевому бару. Переключил профиль на другой и снова вернулся обратно к тому профилю, где подключен индикатор. График даже не дернулся, остался на нулевой свече. Кнопка Автопрокрутки выключилась. То есть индикатор запустился, но исполнилась функция ChartNavigate().

Вы лучше уж видео снимайте, что ли. Ибо в который раз я не понимаю что вы пишете, потому что вы в одном сообщении умудряетесь написать противоположности. Я думаю, вас никто не понимает,  но в итоге вы оставляете у всех ощущение, что то-то не работает.

Вы сылаетесь на мой код, вот он.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {


//--- отключим автопрокрутку
   ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- установим отступ правого края графика
   ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);
//--- отобразим в виде свечей
   ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- установить режим отображения тиковых объемов
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK); 
//--- Прокрутим от правого края графика на 1000 баров влево
   ChartNavigate(0,CHART_END,-1000);
//---

Как может график не дернуться, если вы пишете " но исполнилась функция ChartNavigate()." И такие нестыковки идут в этой ветке во всех ваших постах. Вы не видите свои сообщения со стороны. Так что снимайте видео, потом сами его смотрите и формулируйте мысли.

 
Rashid Umarov:

Вы лучше уж видео снимайте, что ли. Ибо в который раз я не понимаю что вы пишете, потому что вы в одном сообщении умудряетесь написать противоположности. Я думаю, вас никто не понимает, 

Пока никто в этой теме не сказал, что не понимает суть проблемы. В очередной раз уточняю суть: при запуске терминала с подключенным индикатором не происходит прокрутка графика к заданному месту.

но в итоге вы оставляете у всех ощущение, что то-то не работает.

Зачем за всех то расписываться? Если не поняли конкретно Вы, то просто уточните, за это никто не бьет ))

Вы сылаетесь на мой код, вот он.

Как может график не дернуться, если вы пишете " но исполнилась функция ChartNavigate()."

Просто опечатка. Правильно будет "нЕ исполнилась функция ChartNavigate".

И такие нестыковки идут в этой ветке во всех ваших постах. 

Почему вместо обсуждения темы Вы постоянно переходите на личности? Какие нестыковки во всех постах? Давайте разбирать, если они есть. Пока вижу лишь одну опечатку.

 
Rashid Umarov:

Так что снимайте видео, потом сами его смотрите и формулируйте мысли.

Вот видео:


Комментарии к видео:

  1. К графику с включенной автопрокруткой присоединен индикатор (первый из поста Рашида). График перемещен. Место специально выделено синей вертикальной линией.
  2. Терминал перезагружен без отключения индикатора от графика.
  3. График отображен на текущей свече. Ожидалось, что он будет на том же месте, которое было на момент выключения терминала.
В видео специально ожидается подключение к серверу. Но после подключения к серверу ничего не меняется, график остается на месте.
 

Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.

[Удален]  
Rashid Umarov:

Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.

...и пусть не забудут про эти баги, связанные с проблемой при переоткрытии терминала:

https://www.mql5.com/ru/forum/279927/page2#comment_8769528

пункты 1, 4 и 13:

https://www.mql5.com/ru/forum/279927

 
Rashid Umarov:

Я извиняюсь, с функцией ChartNavigate() действительно происходит что-то странное. Я снял видео, на нем все работало. Потом стал переключать таймфреймы, менять "Макс баров в окне" - и перестало работать. Привлеку внимание к теме разработчиков.

Спасибо.

[Удален]  
Ihor Herasko:

Спасибо.

это мне спасибо, это я поднял этот вопрос в другой ветке)

[Удален]  

прошло 2 недели.

исправлено?

(не хочу проверять всё сам, и ув Ihor Herasko тоже хотел бы знать)

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