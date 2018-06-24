☝Задача для профессионалов. Надо найти: "унылое-устойчивое" состояние рынка. Когда ... - страница 3
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Вот тут на скрине показал отрезки А и В.
Нам нужен отрезок А - где цена устойчиво, но медленно растет. (или падает).
Нам нужно именно медленное состояние рынка. Где будем работать.
Обычно многие трейдеры ожидают движения рынка-забурления-завихрения. (а из них 90% сливают).
Причем здесь ГРААЛИ? Вы тему читали? Спросили ЧАСТНОЕ решение возможной ситуации... О "прибыльности каналов" вопрос вообще не стоял...
ВНИМАТЕЛЬНО смотрите тему, прежде чем отвечать...
да это же вы напали на меня, я вам дал подсказку на ваш вопрос по ОИ, а по каналам дал свое видение, не хотите не прислушивайтесь, сами не понимаете что хотите ))пытаетесь меня укусить тем, что вообще в руках держать не умеете собрав в кучу все прочитанное из моих постов не разобравшись о чем я пишу и попытавшись меня в чем то упрекнуть
Стандартное отклонение - iStDev().
Когда падает - "хаоса" больше. Растёт - спокойный рынок.
Берите период побольше (На картинке период 150, метод линейно-взвешенный - взято просто так, для примера. Уверен, что быстро подберёте оптимальное для себя)
Стандартное отклонение - iStDev().
Когда падает - "хаоса" больше. Растёт - спокойный рынок.
Спасибо) бум тестировать на боте. Посмотрю сразу на нескольких таймах.
Грааль где рядом...
Вот тут на скрине показал отрезки А и В.
Нам нужен отрезок А - где цена устойчиво, но медленно растет. (или падает).
Нам нужно именно медленное состояние рынка. Где будем работать.
Обычно многие трейдеры ожидают движения рынка-забурления-завихрения. (а из них 90% сливают).
Никак ты не угадаешь какой он будет. Можно только констатировать факт глядя на историю.
Никак ты не угадаешь какой он будет. Можно только констатировать факт глядя на историю.
спорный вопрос,
спорный вопрос,
Ситуация вчера
Ситуация вчера
нормальная ситуация - была зона накопления/распределения, потом произошел выход из нее, там объемы нужно смотреть и при выходе из зоны уже принимать решение
нормальная ситуация - была зона накопления/распределения, потом произошел выход из нее, там объемы нужно смотреть и при выходе из зоны уже принимать решение
На истории все умные
На истории все умные
торгую зоны накопления / распределения на реальном счете, а тесты на истории вам ни чего кроме конечного разочарования при получении тильта на реальной торговле с подогнанными сетами не дадут