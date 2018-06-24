☝Задача для профессионалов. Надо найти: "унылое-устойчивое" состояние рынка. Когда ... - страница 3

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Вот тут на скрине показал  отрезки А и В.

Нам нужен отрезок А - где цена устойчиво, но медленно растет. (или падает).

Нам нужно  именно медленное состояние рынка. Где будем работать.

Обычно многие трейдеры ожидают движения рынка-забурления-завихрения. (а из них 90% сливают).



 
Serqey Nikitin:

Причем здесь ГРААЛИ?  Вы тему читали?  Спросили ЧАСТНОЕ решение возможной ситуации...  О "прибыльности каналов" вопрос вообще не стоял...

ВНИМАТЕЛЬНО смотрите тему, прежде чем отвечать...

да это же вы напали на меня, я вам дал подсказку на ваш вопрос по ОИ, а по каналам дал свое видение, не хотите не прислушивайтесь, сами не понимаете что хотите ))

пытаетесь меня укусить тем, что вообще в руках держать не умеете собрав в кучу все прочитанное из моих постов не разобравшись о чем я пишу и попытавшись меня в чем то упрекнуть
 

Стандартное отклонение - iStDev().

Когда падает - "хаоса" больше. Растёт - спокойный рынок. 

Берите период побольше (На картинке период 150, метод линейно-взвешенный - взято просто так, для примера. Уверен, что быстро подберёте оптимальное для себя)


 
Igor Zakharov:

Стандартное отклонение - iStDev().

Когда падает - "хаоса" больше. Растёт - спокойный рынок. 


Спасибо)  бум тестировать на боте. Посмотрю сразу на нескольких таймах.

Грааль где рядом...

 
Alexander Ivanov:

Вот тут на скрине показал  отрезки А и В.

Нам нужен отрезок А - где цена устойчиво, но медленно растет. (или падает).

Нам нужно  именно медленное состояние рынка. Где будем работать.

Обычно многие трейдеры ожидают движения рынка-забурления-завихрения. (а из них 90% сливают).



Никак ты не угадаешь какой он будет. Можно только констатировать факт глядя на историю.

 
Evgeniy Zhdan:

Никак ты не угадаешь какой он будет. Можно только констатировать факт глядя на историю.

спорный вопрос,  

 
Alexander Ivanov:

спорный вопрос,  

Ситуация вчера


 
Evgeniy Zhdan:

Ситуация вчера


нормальная ситуация - была зона накопления/распределения, потом произошел выход из нее, там объемы нужно смотреть и при выходе из зоны уже принимать решение

 
Konstantin:

нормальная ситуация - была зона накопления/распределения, потом произошел выход из нее, там объемы нужно смотреть и при выходе из зоны уже принимать решение

На истории все умные

 
Evgeniy Zhdan:

На истории все умные

торгую зоны накопления / распределения на реальном счете, а тесты на истории вам ни чего кроме конечного разочарования при получении тильта на реальной торговле с подогнанными сетами не дадут

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