☝Задача для профессионалов. Надо найти: "унылое-устойчивое" состояние рынка. Когда ... - страница 4
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Добрый день господа профессионалы!😂
Думаю в таких состояниях рынка робот будет торговать менее рискованно.
Дарю!
Дарю!
ahahahaahahaha)))) вот истинно уныло-стабильное движение))
торгую зоны накопления / распределения на реальном счете, а тесты на истории вам ни чего кроме конечного разочарования при получении тильта на реальной торговле с подогнанными сетами не дадут
Что есть " зоны накопления / распределения" ?
На мой взгляд, это очень размытые понятия. Объемов на форексе нету. Брокер не говорит - вот держите сейчас дам зоны накопл/распред.
Индикаторы - показывают лишь прошлое состояние цены. Все субъективно.
ahahahaahahaha)))) вот истинно уныло-стабильное движение))