☝Задача для профессионалов. Надо найти: "унылое-устойчивое" состояние рынка. Когда ... - страница 4

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Незнаю где это состояние но кроме как торговать техническим методом определения направления рынка не вижу, например по индикатору RSI.
 
Alexander Ivanov:
Добрый день господа профессионалы!😂

Когда цена медленно идёт либо вверх либо вниз. При этом рынок "уныло-устойчивый".


Думаю в таких состояниях рынка  робот будет торговать менее рискованно.


Дарю!


 
Renat Akhtyamov:

Дарю!


ahahahaahahaha)))) вот истинно уныло-стабильное движение))

 
Konstantin:

торгую зоны накопления / распределения на реальном счете, а тесты на истории вам ни чего кроме конечного разочарования при получении тильта на реальной торговле с подогнанными сетами не дадут

Что есть " зоны накопления / распределения" ?

На мой взгляд, это очень размытые понятия. Объемов на форексе нету. Брокер не говорит - вот держите сейчас дам зоны накопл/распред. 

Индикаторы - показывают лишь прошлое состояние цены. Все субъективно.

 
Alexander Ivanov:

ahahahaahahaha)))) вот истинно уныло-стабильное движение))

то что кажется огромным движением, на самом деле почти ни о чем
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