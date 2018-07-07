EUREKA v7.2 Evolution

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Помогите пожалуйста настроить советник EUREKA v7.2 Evolution у меня при тестировании остаются ордера. Заранее благодарен за помощь!
Файлы:
HPNHbtRMHEs.jpg  268 kb
 

о, мой советник всплыл

он написан очень давно, язык программирования уже изменили

новую версию используйте

 
Iurii Tokman:

о, мой советник всплыл

он написан очень давно, язык программирования уже изменили

новую версию используйте

Версию 10.1? Как его настроить чтоб он работал?

 

Последняя версия Eureka Lock

находится на этом сайте, бесплатная

настройки по умолчанию рабочие для EURUSD and GBPUSD

 
Iurii Tokman:

Последняя версия Eureka Lock

находится на этом сайте, бесплатная

настройки по умолчанию рабочие для EURUSD and GBPUSD

Советник на сайте MQL5?

 
Я искал в маркете, в сеточных индикаторах и скальпирующих и не нашёл! Напишите пожалуйста подробнее где он находиться!
 
Вы имеете ввиду версию Eureka 10.1 Lock?
 

да, в маркете, здесь реклама запрещена я написал вам ссылку в личку

у меня есть все версии этого советника, они написаны уже давно
если их переписать по новым условиям, то можно снова работать

 
Iurii Tokman:

да, в маркете, здесь реклама запрещена я написал вам ссылку в личку

у меня есть все версии этого советника, они написаны уже давно
если их переписать по новым условиям, то можно снова работать

Бесплатных продуктов можно.

 
Alexey Volchanskiy:

Бесплатных продуктов можно.

лучше не рисковать )))

 
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