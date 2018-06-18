Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1845: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 9

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Vladimir Karputov:

Видимо не работает, так как я пол-часа пытаюсь отрыть новый счет и никак не получается.

можно тогда и не пытаться пока, часов 6 минимум не работает, у меня инет еще пропадал было, думал мож с провайдером беда

 
Vladimir Karputov:

Видимо не работает, так как я пол-часа пытаюсь отрыть новый счет и никак не получается.

... и после неудачи в Журнале терминала такая запись

Network failed to open an account, check internet connection or contact broker support service - Done [0]
 
Fast528:

Демо сервер MQ не работают?

Спасибо за сообщение о проблеме, исправили, MetaQuotes-Demo сервер доступен.
 
MQL5.Support:
Спасибо за сообщение о проблеме, исправили, MetaQuotes-Demo сервер доступен.

в Терминале поправьте при регистрации у Альпов выбрав создать  Демо счет, выбор Сервера: МТ5 и ошибка регистрации, нужно дополнительно выбирать Сервер: МТ5 DEMO

 
MQL5.Support:
Спасибо за сообщение о проблеме, исправили, MetaQuotes-Demo сервер доступен.

На демо сервере на некоторых инструментах московской биржи не идет трансляция цены Last (цены последней сделки). Раньше она на этих инструментах была. Некоторые советники, которые используют в своей работе цену Last, из-за этого отказываются работать.
К примеру, нет цены Last на фьючерсах SBRF-6.18, GAZR-6.18 и многих других. Похоже из июньских она есть только на RTS-6.18 и  MIX-6.18


 
Nikolai Semko:

Пользуясь случаем, ещё раз прошу разработчиков обратить на это внимание.

Да. Спасибо за напоминание.

Исправили и iLowest, и Bars

 
Slava:

Да. Спасибо за напоминание.

Исправили и iLowest, и Bars

Супер! Спасибо

 
Slava:

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MetaEditor5 видит функции из mql4.

Andrey Khatimlianskii, 2018.06.06 02:47

А что с проверкой доступности данных? Будет?

Или будет 4806 и возврат 0 при первом запросе, как при Copy***?


 
Andrey Khatimlianskii:

А что с проверкой доступности данных? Будет?

Или будет 4806 и возврат 0 при первом запросе, как при Copy***?

Собсно, это главный вопрос - если нет встроенной обработки ошибок этого рода то разница с CopyТоСё чисто косметическая

 
Andrey Khatimlianskii:

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Приведите пример, когда Вы получаете такую ошибку
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