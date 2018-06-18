Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1845: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий - страница 9
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Видимо не работает, так как я пол-часа пытаюсь отрыть новый счет и никак не получается.
можно тогда и не пытаться пока, часов 6 минимум не работает, у меня инет еще пропадал было, думал мож с провайдером беда
Видимо не работает, так как я пол-часа пытаюсь отрыть новый счет и никак не получается.
... и после неудачи в Журнале терминала такая запись
Network failed to open an account, check internet connection or contact broker support service - Done [0]
Демо сервер MQ не работают?
Спасибо за сообщение о проблеме, исправили, MetaQuotes-Demo сервер доступен.
в Терминале поправьте при регистрации у Альпов выбрав создать Демо счет, выбор Сервера: МТ5 и ошибка регистрации, нужно дополнительно выбирать Сервер: МТ5 DEMO
Спасибо за сообщение о проблеме, исправили, MetaQuotes-Demo сервер доступен.
На демо сервере на некоторых инструментах московской биржи не идет трансляция цены Last (цены последней сделки). Раньше она на этих инструментах была. Некоторые советники, которые используют в своей работе цену Last, из-за этого отказываются работать.
К примеру, нет цены Last на фьючерсах SBRF-6.18, GAZR-6.18 и многих других. Похоже из июньских она есть только на RTS-6.18 и MIX-6.18
Пользуясь случаем, ещё раз прошу разработчиков обратить на это внимание.
Да. Спасибо за напоминание.
Исправили и iLowest, и Bars
Да. Спасибо за напоминание.
Исправили и iLowest, и Bars
Супер! Спасибо
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor5 видит функции из mql4.
Andrey Khatimlianskii, 2018.06.06 02:47
А что с проверкой доступности данных? Будет?
Или будет 4806 и возврат 0 при первом запросе, как при Copy***?
А что с проверкой доступности данных? Будет?
Или будет 4806 и возврат 0 при первом запросе, как при Copy***?
Собсно, это главный вопрос - если нет встроенной обработки ошибок этого рода то разница с CopyТоСё чисто косметическая
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