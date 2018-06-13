MetaEditor5 видит функции из mql4. - страница 2
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Значит, в билд ещё не попало.
Слава, сиё звучит интригующе. Что это будет? Заглушки, быстрые "обёртки" для совместимости, или что-то новенькое? Или ... Много или на одну интрижку :) ...
У многих свои реализации написаны, много есть в КБ - что с этим? #ifdef ?
Слава, сиё звучит интригующе. Что это будет? Заглушки, быстрые "обёртки" для совместимости, или что-то новенькое? Или ... Много или на одну интрижку :) ...
У многих свои реализации написаны, много есть в КБ - что с этим? #ifdef ?
Это - функции, совпадающие по синтаксису и семантике с четвёрочными iTime, iOpen, iHigh..., iHighest, iLowest, iBarShift
Они будут работать гораздо быстрее, чем обёртки-реализации
Это - функции, совпадающие по синтаксису и семантике с четвёрочными iTime, iOpen, iHigh..., iHighest, iLowest, iBarShift
Они будут работать гораздо быстрее, чем обёртки-реализации
Интересная новость, благодарю.
Это - функции, совпадающие по синтаксису и семантике с четвёрочными iTime, iOpen, iHigh..., iHighest, iLowest, iBarShift
Они будут работать гораздо быстрее, чем обёртки-реализации
Отлично. Код сократится.
Это - функции, совпадающие по синтаксису и семантике с четвёрочными iTime, iOpen, iHigh..., iHighest, iLowest, iBarShift
Они будут работать гораздо быстрее, чем обёртки-реализации
Класс!
Эх, жаль вот только баг с подвисанием Bars так и не устранили :((
Ну, да. Типа define перед телом программы и компилируем на указанном языке.
Так можно спокойно скомпилировать .mq4 под Metaeditor 5? просто запускается компилятор MQL4 иди 5, в зависимости от расширения.
Сейчас спецом проверил на запуск из редактора Т5 - кнопка запуска/отладки не активка. Только компиляция.
Это - функции, совпадающие по синтаксису и семантике с четвёрочными iTime, iOpen, iHigh..., iHighest, iLowest, iBarShift
Они будут работать гораздо быстрее, чем обёртки-реализации
А что с проверкой доступности данных? Будет?
Или будет 4806 и возврат 0 при первом запросе, как при Copy***?
Обновился:
Запускаю пример (предварительно скомпилировал его уже в новом, 1845 билде) - для проверки вставил замописную функцию "Close":
Получаю:
Не работают однако iXXXX функции (хотя анонс уже был: Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1845: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий )
Запускаю пример (предварительно скомпилировал его уже в новом, 1845 билде)
А почему Digits() вместо номера бара?