Индикатор ZUP. Что не так. Вместо статьи.
Постараюсь отметить недостатки ZUP.
До 150 версии ZUP включительно для вывода графических построений использовались в качестве точек привязкм графических инструментов экстремумы, найденные на графиках различными вариантами зигзагов.
Всего вариантов зигзагов использовалось более 12. Основным вариантом является стандартный зигзаг. Под стандартным зигзагом я подразумеваю зигзаг, идущий в поставке с метатрейдером.
В ZUP встроен алгоритм зигзага 2005 года. В этот алгоритм внесено множество исправлений.
Отмечу здесь недостатки индикатора ZigZag, поставляемого в настоящий момент с терминалом.
1) Как известно, в индикаторе ZigZag используются для настройки три параметра:
- InpDepth - в ZUP этому параметру соответствует параметр minBars
- InpDeviation
- InpBackstep - в ZUP этому параметру соответствует параметр ExtBackstep
Название параметра ExtDepth было заменено на minBars для приведения в соответствием с названием аналогичного по функционалу параметра в программе ensin канадских разработчиков. Это делалось из-за того, что именно в программе ensin на тот момент были встроены паттерны Песавенто. А ZUP первоначально позоционировался в качестве программы, выводящей паттерны Песавенто.
Почему второй параметр выделил красным цветом? Всем желающим предлагаю провести эксперимент. Выведите на график индикатор ZigZag и поменяйте настройку этого параметра. Если кто-нибудь заметит хотя бы при одной настройке параметра InpDeviation измеенение построений зигзага при неизменных значениях двух других параметров, напишите здесь. Приведите значение параметра InpDeviation, при котором произошло изменение и опубликуйте две картинки. Одна картинка со значениями по умолчанию. Вторая картинка со значением InpDeviation, при котором картинка изменилась.
Мне такого сделать не удалось. Поэтому я данный параметр удалил из ZUP, чтобы процессор компьютера не работал бесцельно. Для процессора есть куда более интересные занятия.
2) Если попробуете в ZigZag из поставки метатрейдера задать значение InpBackstep>InpDepth, то, скорее всего, индикатор будет удален с графика. А в ZUP с помощью параметра ParametresZZforDMLEWA по умолчанию включаются настройки, при которых ExtBackstep>minBars.
Удалять параметр InpDeviation из поставляемого с метатрейдером зигзага нельзя, из-за того что зигзаг может использоваться в качестве внешнго индикатора во многих других индикаторах и советниках. Можно, если разработчики захотят, просто удалить строки кода, связанные с данным параметром. И поставить на этот параметр внутри кода "заглушку", чтобы не возникало ошибок при компиляции. После этого процессор компьютера вздохнет с облегчением. Он будет избавлен от бессмысленной работы. Как-то так.
- www.metatrader5.com
Недостатком всех зигзагов является жесткая заданность математического алгоритма. Как говорил Владимир Ильич Ленин в работе "Материализм и эмпириокритицизм" - физика исчезла, осталась одна математика.
Это он рассуждал о проблемах физики. Действительно, господин Эйнштей своей теорией относительности убил желание у физиков вникать в суть физических явлений. И во многом физика в настоящее время заменяется математикой, зачастую отрывающейся от процессов происходящих в материальном мире. Математика теории относительности в некоторых случаев доводит все до абсурда. А инфраструктура, созданная вокруг теории относительности, затрудняет развитие науки...
Также происходит и с различными вариантами зигзагов, используемыми при анализе рынка. Голая математика.
А есть теория Доу. На основе этой теории создана теория волн Эллиотта. Эти теотрии создавались в результате визуального наблюдения за рынком. При этом математические закономерности также были выявлены. Особенно при разработке теории Эллиотта.
Вот если строить алгоритм зигзага, опираясь на эти две теории, то можно создать практически идеальный зигзаг.
В этом плане в ZUP небольшая работа проделывалась.
Если считаем, что движения рынка носят волновой характер, то можно предположить, что свойства рыночных волн и волновых движений с точки зрения физики (физики радиоволн, например) в чем-то имеют общность.
Исходя именно из такого предположения, Алан Эндрюс создал инструмент вилы Эндрюса. Этот инструмент встроен в ZUP. Но о вилах буду говорить немного далее. Сейчас о зигзагах.
Есть несколько параметров, которыми описываются волновые движения. Частота и амплитуда - главные параметры. На мой взгляд самым главным параметром является частота.
В большинстве зигзагов также используются параметры, отвечающие за частоту и амплитуду.
Например, в стандартном зигзаге за амплитуду должен был отвечать параметр InpDeviation. А за частоту отвечают параметры InpDepth и InpBackstep.
Получается, что стандартный зигзаг подходит для выявления участков рынка, сходных с физическими процессами в природе. Такие участки наблюдаются, например, в паттернах AB=CD. Проводился некоторый анализ применения зигзагов с точки зрения выявления волн Эллиотта. Было замечено, что стандартный зигзаг способен выявлять некоторые участки рынка, соответствующие волновой разметке, создаваемой волновиками вручную. Были подобраны параметры для выявления волновых участков рынка. Данные параметры в ZUP подключаются с помощью параметра ParametresZZforDMLEWA.
Но в любом случае необходимо понимать волновую теорию Эллиотта для корректировки "разметки", созданной зигзагом.
Линия "разметки" зигзага имеет недостатки, о которых сказано далее.
Линия может соединять волновые вершины разных волновых уровней. Для выявления паттернов Gartley это является положительным явлением. Паттерны Gartley часто находятся на импульсном и коррекциооном участке рынка. Все паттерны образуются на коррекционных участках! После импульсных волн 1-3-5-A возникают коррекционные участки, на которых могут находиться паттерны Gartley. Поиск паттернов Gartley также встроен в ZUP.
Обычно паттерны Gartley являются пятиточечными. Вершины паттернов обозначаются буквами XABCD. Участок XA является импульсным. Участок ABCD является коррекционным. Если исходить из волнового анализа по Эллиотту, то, например, при образовании паттерна Gartley после волны 1, участок паттерна XA в грубом приближении может являться либо волной 1, либо частью волны 1. Коррекция во второй волне может быть представлена либо полность, либо частично структурой ABCD паттерна. Если волна 2 представлена полность участком ABCD паттерна, то волна 2 будет соединять точки A и D паттерна. А волны AB-BC-CD являются волнами более низкого волнового уровня по сравнению с волнами 1 и 2.
На картинке ниже на волнах A и B образовался паттерн Gartley. Зигзаг разметил точки, помеченные символами o-A-[a]-[b]-B, соединив вершины волн разных волновых уровней. На "разметку", созданную зигзагом, была наложена разметка, созданная с помощью волнового зигзага:
В данном примере волна A является тройкой, состоящей из подволн [a] в виде пятерки, волны [b] в виде расширяющегося треугольника и укороченной волны [c], похожей на моноволну. Картинка с расшифровкой ниже.
То есть волну A можно назвать скорее не импульсной, а коррекционной. И фактически в волне [b] мы получили иррегуляр, о котором чуть ниже. То есть при определенной настройке зигзага вершина волны [a] будет находиться на вершине волны (d) в расширяющемся треугольнике, образующем волну [b].
На картинке ниже можно заметить еще один паттерн Gartley, построенный на волнах (A)-(B). Волна (B) выше была представлена также в виде паттерна Gartley. По данной валютной паре с сентября 2017 года рисуется сплошная горизонтальная коррекция. И бабочек можно наловить огромное количество. Но не все они будут пойманы индикатором.
В данном случае луч XA паттерна образуется пятиволновкой в волне (A). И эту "бабочку" индикатор ZUP уже не отловит, так как волну (A) зигзаг не сможет разметить в качестве моноволны так, чтобы и структура AB=CD также оказалась размеченной. ZUP находит паттерны на последовательно идущих моноволнах. Если какая-то волна потенциального паттерна имеет сложную внутреннюю структуру, размеченную зигзагом, то такой паттерн ZUP не покажет. Как в рассматриваемом примере. Да и мало какая другая программа сможет выявить данный паттерн. Такие паттерны помогает выявить опыт и знание теории волн Эллиотта.
Другим недостатком зигзагов являтся то, что они ошибаются, когда на рынке наблюдаются иррегулярные коррекции. Иррегулярная коррекция может иметь вершину волны B выше вершины предшествующей импульсной волны. Зигзаг в этом случае "разметит" максимум волны B, а окончание предшествующей импульсной волны будет проигнорировано. Это вызывает неверное восприятие процессов, происходящих на рынке.
Также из-за жесткой заданности параметров некоторые участки рынка, имеющие коррекционный характер, могут быть "не замечены" зигзагом.
На этом можно завершить краткий обзор "сбоев" индикаторов зигзаг.
В ZUP, начиная с версии 151, встроен так называемый волновой зигзаг. Этот инструмент позволяет создавать волновую разметку по Эллиотту или любую произвольную разметку в ручном режиме. Одновременно с созданием волновой разметки строится и зигзаг, соединяющий волновые вершины одного волнового уровня.
Описание волнового зигзага приведено в статье:
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс - https://www.mql5.com/ru/articles/2966/57734
О вилах Эндрюса.
В ZUP встроен комплект вил Эндрюса:
Одновременно выводятся вилы Эндрюса и линии Шиффа.
К вилам относятся следующие линии.
SSL - начальная сигнальная линия. Выходит из третьей точки привязки вил.
Медиана или срединная линия. Выходит из первой точки привязки вил.
FSL - конечная сигнальная линия. Выходит из второй точки привязки вил.
Линии ISL - внутренние сигнальные линии.
Самые важные линии ISL 38.2 и ISL 61.8. Эти две линии образуют канал равновесия - зона, куда стремится рынок.
Медиана соответствует линии ISL 50. Линия FSL соответствует ISL 100.
Отсчет производится от линии SSL - от начальной сигнальной линии. В отличии от вил Эндрюса в Метатрйдере 5, в котором отсчет сигнальных линий производится от медианы.
Рынок отталкивается от одного экстремума и стремится достигнуть другого экстремума. Поэтому логично за начало отсчета сигнальных линий брать начальную сигнальную линию, а не медиану. При таком выборе сигнальные линии становятся прекрасным рабочим инструментом.
Аналогичные линии имеются и и у линий Шиффа. Но внутренние сигнальные линии маркируются как SLM - сигнальные линии 50% медианы.
Еще в вилах Эндрюса есть линии RL - линии реакции.
Получившийся комплект вил Эндрюса и линий Шиффа стал отличным инструментом для анализа происходящего на рынке.
Алан Эндрюс предположил, что на рынке происходят волновые движения. И если построить вилы с привязкой к трем последним экстремумам, то рынок в дальнейшем будет стремиться дойти до медианы. Это если кратко.
Игорь Бебешин - Putnik - предложил привязывать вилы не просто к экстремумам рынка, а к вершинам волн по Эллиотту. И на этой основе создал систему DML&EWA.
Примеры работы комплекта вил Эндрюса.
Задал параметр ExtPitchforkStatic=2. При этом значении параметра будет выводиться комплект статических вил Эндрюса в автоматическом режиме.
Но попробуем на указанном участке графика пофантазировать. И вилы будем выводить не в автоматическом режиме, а через графический интерфейс.
Предположим, что этот участок графика можно разметить как-то так:
Как размечают волновики этот участок, не знаю. Но это не главное. Попробую показать пример работы ZUP с применением идей системы DML&EWA.
Попробую разметить волну (C). Опустимся на H4. Участок с гэпом можно считать первой волной в волне (C). После этого участка идет коррекция, образующая с первой волной паттерн Gartley.
Привязываем к первой и второй волнам вилы:
В последней точке касания рынка медианы вил чуть выше линии реакции RL 261.8 выводим вершину волны 3 и привязываем вилы к второй и третьей волнам. Образовались косые вилы. Находим точку окончания волны 4.
Окончание волны 4 находится в канале равновесия около ISL 618 и линии реакции RL 161.8. После этой точки рынок вышел из канала равновесия и пошел отрабатывать пятую волну.
Волну 4 ниже подробнее рассмотрим.
При правильной разметке линии вил Эндрюса, привязанных к вершинам волн, РАБОТАЮТ!
Пятая волна завершилась в канале равновесия около медианы после легкого пробития конечной линии Шиффа.
А теперь рассмотрим волну 4. В волне 4 получили сложную коррекционную модель, состоящую из зигзага (в волне [w]) и расширяющегося треугольника (в волне [y]):
Комплект вил являются хорошим помощником при создании волновой размтки.
Если привязывать фибо инструменты к вершинам волн Эллиотта, то различные фибо уровни начинают отлично отрабатывать.
Рынок начинает причудливым образом взаимодействовать с различными линиями комплекта вил. Замечает линии.
Со своей стороны линии с рынком начинают играть в пинг-понг:
Нетрудно заметить, что Линии реакции RL выведены на определенных фибо уровнях в канале вил.
Линии ISL 382, ISL 618, SLM 382 и SLM 618 являются фибо уровнями 38.2 и 61.8 в соответствующих каналах.
Иногда выскакивают идеи. Сложные.
Например, в статье https://www.mql5.com/ru/articles/2990
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Поиск паттернов
рассказывается, как с помощью графического интерфйса создаются различные паттерны за секунды.
По такому же принципу можно сделать создание различных каталогов волновых моделей.
А далее с этим каталогом можно работать в том же духе, как это реализовал Роман совместно с Putnik-ом в ручном режиме. То есть в ручном режиме в основном.
А можно прицепить нейро сетку для создания автоматической волновой разметки в соответствии с выбранным каталогом. После этого включается вторая нейро сетка в роли советника для автоматической торговли...
И много других идей. Если у кого будет желание - дерзайте!
- 2018.02.15
- Eugeni Neumoin
- www.mql5.com
Скопирую сюда сообщение с другого форума: https://forexdengi.com/threads/80951-analiz-zup-osnovnie-valyutnie-pari-i-zoloto?p=18481423&viewfull=1#post18481423
Неоднократно поступали запросы такого плана. Необходимо в ZUP сделать так, чтобы при поиске паттернов в режиме Китайкая игрушка отображались только те паттерны, точка D которых совпадает и является последней на истории. И это может рассматриваться в качестве сильного сигнала.
Если рассматривать паттерны как завершение определенных волновых конструкций, то получаем множество завершенных последних волн различных волновых периодов. Эти волны влияют на текущее направление движения цены на рынке. И возникает вопрос. А влияют ли на текущую цену на рынке множество ранее завершенных волн, не являющимися последними?
Этот вопрос актуален в следующем случае. Неоднократно видел картинки на форумах с наложением множества вил Эндрюса от множества волн. Причем на этих картинках была гремучая смесь из вил. Были вилы от:
1. завершенных последних волн разных волновых периодов (это полезные вилы);
2. завершенных волн, не являющихся последними (воздействие на рынок этих волн вызывает вопросы);
3. волновых вершин, принадлежащих волнам различных волновых периодов (эти вилы я склонен считать вводящими трейдеров в заблуждение).
Вспоминая историю обсуждений на форумах применения фиб в торговле, отмечу следующее.
Привязку фибо уровней к произвольно взятым экстремумам также можно разделить на три выше обозначенных группы.
И когда в автоматическом режиме с помощью советников, например, производится анализ отработки выведенных таким образом фиб, результат получается 50x50. То есть не выявляется преимуществ применение фиб.
Результат - было много противников использования фиб. А все от неправильного применения. И так с любыми графическими инструментами. Будь это фибы, вилы Эндрюса, волновые разметки... и так далее и тому подобное.
Склоняюсь к тому, что важно понимание волнового анализа, чтобы ПРАВИЛЬНО использовать графические инструменты в торговле.
Для этого в обязательном порядке необходимо познакомиться с тем, какие бывают волны. Это не так сложно, как кажется.
Последняя версия ZUP является свободной: https://www.mql5.com/ru/market/product/19758
И в ней имеется возможность создавать волновые разметки в ручном режиме: https://www.mql5.com/ru/articles/2966
Считаю, имеет смысл тренироваться в создании волновых разметок и в наблюдении за поведением рынка относительно графических инстументов, привязанных к волновым вершинам одного! волнового уровня.
Со временем появится понимание происходящего на рынке в разрезе волнового анализа. И, возможно, как опытный водитель почти на интуиции направляет каждое колесо машины, также и трейдеры почти на интуиции смогут ориентироваться в рыночной ситуации.
- nen
- forexdengi.com
Забавно.
НЕоднокоатно присылали мне на почту ссылки на то, что в различных странах продают ZUP под какими-то другими названиями. В Италии, например, кто-то умудрялся назначать цену на индикатор где-то за 700 евро.
(Код ZUP был всегда до 150 версии включительно в свободном доступе. И на его основе различные "программисты" "насоздавали" гармонических индикаторов огромное количество)
На это я никак не реагировал. Ну пусть продают. У них же там кризис. Все какая-то помощь бедным итальянцам, испанцам ...
А сейчас буквально в МТ на смартфоне каждый день приходят сообщения о размещаемых индикаторах-советниках-утилитах и т.д. в маркете.
Предлагаю оценить, например это: https://www.mql5.com/ru/market/(удалил ещё раз. Бан пока на сутки за рекламу. Далее - неделя, месяц и удаление аккаунта (Artyom Trishkin))
Какой смысл это покупать, когда все это есть в ZUP и даже больше, чем предлагает автор, и сейчас бесплатно. К тому- же с помощью графического интерфейса можно насоздавать паттернов да хоть тысячу за несколько минут.
И подобных индикаторов на просторах И-нета много. Благо из кода ZUP имеющегося в свободном доступе, можно надергать различные возможности. И насоздавать множество индикаторов. Не зря ZUP позиционируется как индикаторная платформа.
Претензий к автору нет. Это просто размышления вслух.
Правда, в личку в последнее время поступало много просьб прислать код индикатора. Если б прислал, наверное появился бы какой-то платный индикатор с графическим интерфейсом от ZUP.
Такая вот история...
У автора там есть ,например, такой паттерн:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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В переписке с Рашидом Умаровым (Rosh) по теме индикатора ZUP https://www.mql5.com/ru/market/product/19758 Рашид прислал картинку с форума forexdengi .
В связи с данной перепиской возникла настоящая тема.
"Статья" будет в виде нескольких сообщений на форуме.
Просьба к читателям не писать в данной теме до того момента, когда будет закончено написание заметок.