Предложения от Artsem
1. видео, раскрывающее суть проблемы:
https://www.mql5.com/go?link=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FBdWs%2FLmLj9xVic
4. картинка, которая показывает всю доступную мне историю.
6. картинка, на которой показано, что при фиксированном масштабе я не (всегда) могу двигать график.
- cloud.mail.ru
Тут один форумчанин @Artsem попросил кинуть следующие предложения в СД, якобы у меня там какой-то авторитет. Никакого авторитета у меня нет, а отвечают потому, что я пишу предельно четко, ясно, подробно и с картинками.
Предложил ему создать тему, опять попросил меня. Ладно, не жалко. Если он уже это кидал, прошу модераторов удалить. Некоторые предложения кажутся разумными, хотя, как мы знаем, никто эти хотелки осуществлять не будет. Но все веселее, чем обсуждать муть а-ля кто тут реально зарабатывает )) Картинки он дал в виде ссылок на фотохостинги, такой мусор я вставлять не стал, пусть сам в комментах нормально вставит. Кстати, вот одна из причин, почему его СД игнорит. За все время товарисч не понял, что надо соблюдать правила по оформлению постов и картинки вставлять не абы как, а как положено. И по моему, его банили ))
--------- из Переписки в ЛС ---------
у меня есть следующие пожелания к нему.
возможно, Вы их любезно адресуете им, потому что Вы у них на хорошем счету.
1. график прыгает, если я его сначала подвинул, а потом начал сжимать ось цен.
2. при переключении таймфрейма приходится сжимать график, потому что у разных таймов разная ценовая разбежка (я использую фиксированный масштаб).
3. почему есть бай стоп лимит (покупка на упреждение, перед которой должен сработать уровень активации), но нет бай лимит стопа (покупка на пробой экстремума, перед тем, как пройдет коррекция, и заденет уровень активации)?
4. возможность добавить историю к брокерскому инструменту.
от это насдак. брокерская история упирается в конец позапрошлого года. мне этого мало, я хочу догрузить максимальную.
5. не хочу, чтобы автооткрывался пикча менеджер, после того как я сохраняю картинку на ЖД
6. не (всегда) могу мышью перетянуть график чуть ниже (фиксированный масштаб)
7. добавьте в настройки галочку "перетаскивание уровня открытия отдельно от тейка и стопа". ситуация на рынке может измениться, и мне приходится корректировать отложку на открытие
8. я бы хотел закинуть папку deleted в хранилище (на всякий случай (поломка компьютера и т.п.) буду ее обновлять раз в месяц - в ней содержится моя аналитическая разметка графиков).
как это сделать? не давайте мне ссылок с множеством букв, а дайте простой и односложный ответ.
как я могу убедиться, что я закинул? я не нашел папку deleted в дереве папок мета эдитора.
9. я провел эксперимент: вынул файл новостника из папки, удалил новостник в терминале, вернул файл в папку - новостник появился в навигаторе.
допустим, я переустановил винду, а в ней нет IE 11 (не смогу скачать новостник из маркета).
смогу ли я вставить файл новостника в папку - он заработает?
смогу ли я скачивать данные с помощью дата лоадера (веб-реквеста)?
спсб
а ваши вопросы не к СД, а к разработчикам и никто их решать не будет
лучше их н форум запостить в обсуждение, будет больше толку
ведь нормальные же предложения?
Очень много слов! Даже читать лень)
поражет уровень тупости этих реклам.
ура, я получу 100 тыщ долл! а почему не миллион
ну всё, купил за 5$/мес и пошёл косить миллионы. бэст робот!
и мой ad-блокер эти баннеры не скрывает
Тут один форумчанин @Artsem попросил кинуть следующие предложения в СД, якобы у меня там какой-то авторитет. Никакого авторитета у меня нет, а отвечают потому, что я пишу предельно четко, ясно, подробно и с картинками.
Предложил ему создать тему, опять попросил меня. Ладно, не жалко. Если он уже это кидал, прошу модераторов удалить. Некоторые предложения кажутся разумными, хотя, как мы знаем, никто эти хотелки осуществлять не будет. Но все веселее, чем обсуждать муть а-ля кто тут реально зарабатывает )) Картинки он дал в виде ссылок на фотохостинги, такой мусор я вставлять не стал, пусть сам в комментах нормально вставит. Кстати, вот одна из причин, почему его СД игнорит. За все время товарисч не понял, что надо соблюдать правила по оформлению постов и картинки вставлять не абы как, а как положено. И по моему, его банили ))
--------- из Переписки в ЛС ---------
у меня есть следующие пожелания к нему.
возможно, Вы их любезно адресуете им, потому что Вы у них на хорошем счету.
1. график прыгает, если я его сначала подвинул, а потом начал сжимать ось цен.
2. при переключении таймфрейма приходится сжимать график, потому что у разных таймов разная ценовая разбежка (я использую фиксированный масштаб).
3. почему есть бай стоп лимит (покупка на упреждение, перед которой должен сработать уровень активации), но нет бай лимит стопа (покупка на пробой экстремума, перед тем, как пройдет коррекция, и заденет уровень активации)?
4. возможность добавить историю к брокерскому инструменту.
от это насдак. брокерская история упирается в конец позапрошлого года. мне этого мало, я хочу догрузить максимальную.
5. не хочу, чтобы автооткрывался пикча менеджер, после того как я сохраняю картинку на ЖД
6. не (всегда) могу мышью перетянуть график чуть ниже (фиксированный масштаб)
7. добавьте в настройки галочку "перетаскивание уровня открытия отдельно от тейка и стопа". ситуация на рынке может измениться, и мне приходится корректировать отложку на открытие
8. я бы хотел закинуть папку deleted в хранилище (на всякий случай (поломка компьютера и т.п.) буду ее обновлять раз в месяц - в ней содержится моя аналитическая разметка графиков).
как это сделать? не давайте мне ссылок с множеством букв, а дайте простой и односложный ответ.
как я могу убедиться, что я закинул? я не нашел папку deleted в дереве папок мета эдитора.
9. я провел эксперимент: вынул файл новостника из папки, удалил новостник в терминале, вернул файл в папку - новостник появился в навигаторе.
допустим, я переустановил винду, а в ней нет IE 11 (не смогу скачать новостник из маркета).
смогу ли я вставить файл новостника в папку - он заработает?
смогу ли я скачивать данные с помощью дата лоадера (веб-реквеста)?
спсб
а ваши вопросы не к СД, а к разработчикам и никто их решать не будет
лучше их н форум запостить в обсуждение, будет больше толку
ведь нормальные же предложения?
Ахаха) Бывают же случаи.
что смешного?
поражет уровень тупости этих реклам.
ура, я получу 100 тыщ долл! а почему не миллион
ну всё, купил за 5$/мес и пошёл косить миллионы. бэст робот!
и мой ad-блокер эти баннеры не скрывает
вот, как скрыть:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Тут один форумчанин @Artsem попросил кинуть следующие предложения в СД, якобы у меня там какой-то авторитет. Никакого авторитета у меня нет, а отвечают потому, что я пишу предельно четко, ясно, подробно и с картинками.
Предложил ему создать тему, опять попросил меня. Ладно, не жалко. Если он уже это кидал, прошу модераторов удалить. Некоторые предложения кажутся разумными, хотя, как мы знаем, никто эти хотелки осуществлять не будет. Но все веселее, чем обсуждать муть а-ля кто тут реально зарабатывает )) Картинки он дал в виде ссылок на фотохостинги, такой мусор я вставлять не стал, пусть сам в комментах нормально вставит. Кстати, вот одна из причин, почему его СД игнорит. За все время товарисч не понял, что надо соблюдать правила по оформлению постов и картинки вставлять не абы как, а как положено. И по моему, его банили ))
--------- из Переписки в ЛС ---------
у меня есть следующие пожелания к нему.
возможно, Вы их любезно адресуете им, потому что Вы у них на хорошем счету.
1. график прыгает, если я его сначала подвинул, а потом начал сжимать ось цен.
2. при переключении таймфрейма приходится сжимать график, потому что у разных таймов разная ценовая разбежка (я использую фиксированный масштаб).
3. почему есть бай стоп лимит (покупка на упреждение, перед которой должен сработать уровень активации), но нет бай лимит стопа (покупка на пробой экстремума, перед тем, как пройдет коррекция, и заденет уровень активации)?
4. возможность добавить историю к брокерскому инструменту.
от это насдак. брокерская история упирается в конец позапрошлого года. мне этого мало, я хочу догрузить максимальную.
5. не хочу, чтобы автооткрывался пикча менеджер, после того как я сохраняю картинку на ЖД
6. не (всегда) могу мышью перетянуть график чуть ниже (фиксированный масштаб)
7. добавьте в настройки галочку "перетаскивание уровня открытия отдельно от тейка и стопа". ситуация на рынке может измениться, и мне приходится корректировать отложку на открытие
8. я бы хотел закинуть папку deleted в хранилище (на всякий случай (поломка компьютера и т.п.) буду ее обновлять раз в месяц - в ней содержится моя аналитическая разметка графиков).
как это сделать? не давайте мне ссылок с множеством букв, а дайте простой и односложный ответ.
как я могу убедиться, что я закинул? я не нашел папку deleted в дереве папок мета эдитора.
9. я провел эксперимент: вынул файл новостника из папки, удалил новостник в терминале, вернул файл в папку - новостник появился в навигаторе.
допустим, я переустановил винду, а в ней нет IE 11 (не смогу скачать новостник из маркета).
смогу ли я вставить файл новостника в папку - он заработает?
смогу ли я скачивать данные с помощью дата лоадера (веб-реквеста)?
спсб
а ваши вопросы не к СД, а к разработчикам и никто их решать не будет
лучше их н форум запостить в обсуждение, будет больше толку
ведь нормальные же предложения?