MetaEditor5 видит функции из mql4. - страница 3
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А почему Digits() вместо номера бара?
Копипаст. Сейчас исправлю...
Результат:
Советник который показывает, что работает, а то не работает из новых iXXXX функций:
Пока в тестере так:
Спасибо, проверим
Спасибо, в 1846 пример из #22 (тест новых iXXXX функций в MQL5) заработал!
иногда вываливает значения типа -3435246541634324635168743656564765464565243645463847563524465678623466844256646447566842345546984565644564854766845466544568 по этому пока отказался ...
иногда вываливает значения типа -3435246541634324635168743656564765464565243645463847563524465678623466844256646447566842345546984565644564854766845466544568 по этому пока отказался ...
Ну обработка ошибок всегда нужна. Просто так запрашивать и использовать ничего нельзя. Просто ещё эти функции не описаны в справке. В Вашем случая я думаю, Вы пытались получить данные с чужого символа/таймфрейма - а это не всегда в пол-пинка работает: данные должны быть подготовлены (так было и раньше).
Ну обработка ошибок всегда нужна. Просто так запрашивать и использовать ничего нельзя. Просто ещё эти функции не описаны в справке. В Вашем случая я думаю, Вы пытались получить данные с чужого символа/таймфрейма - а это не всегда в пол-пинка работает: данные должны быть подготовлены (так было и раньше).
нет, текущий символ и текущий таймфрейм, на первом тике такое потом нормально...
нет, текущий символ и текущий таймфрейм, на первом тике такое потом нормально...
А что при этом GetLastError() говорит (на первом тике)?
А что при этом GetLastError() говорит (на первом тике)?
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