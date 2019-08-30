Установка МТ5 на планшет windows - страница 2
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Фу. Что за свалка кода? Читать противно.
Это на старом MQL4, судя по таким вещам return(0)
Читать, конечно, невозможно.
Фу. Что за свалка кода? Читать противно.
нормальные еще код, хоть видно по названиям переменных логику автора, Вы еще не видели кода со 100% русскоязычными именами переменных и ф-ций - в Метаэдиторе все подсвечивается красненьким .... стиль "вырви глаз" ))))
если не ошибаюсь, то оригинал такого кода где то в кодобазе - сетка ордеров
нормальные еще код, хоть видно по названиям переменных логику автора, Вы еще не видели кода со 100% русскоязычными именами переменных и ф-ций - в Метаэдиторе все подсвечивается красненьким .... стиль "вырви глаз" ))))
если не ошибаюсь, то оригинал такого кода где то в кодобазе - сетка ордеров
Подсвечивается? Я так не пишу, интересно, проверю.
И правда )) красота!
Еще народ раньше, на старом MQL4 писал имена переменных с точками, тогда такое пропускалось, типа int var.step
И я им долбил, наверняка метаквоты выпустят нормальный mql4 и все ваши программы перестанут компилироваться
Так оно и случилось, вроде в начале 2013. Столько воплей было, что испоганили правильный язык, ввели никому не нужные структуры и классы и теперь ничего не компилируется))
Стилизатор наше всё. Только стилизатор спасёт от такой свалки.
Не, почти то же самое, билд 1816 (вроде последний?)
Впрочем, студия тоже это не разгребла.
Можете хоть телефон с windows использовать. Мт5 работать будет также как в обычной win на компе.
Любой Metatrader отлично работает на Android и IOS!
К Windows доверия вообще нет, недавно обновился и угандошил аккумулятор на ноутбуке, такие фертеля на фиг ненужны!
У меня пятый ноутбук и у всех один и тот же геморрой то экран синий то еще чего.
Не, почти то же самое, билд 1816 (вроде последний?)
Впрочем, студия тоже это не разгребла.
Я в таких случаях сначала руками вставляю "Enter" - потом натравливаю стилизатор. Потом ещё причёсываю:
Любой Metatrader отлично работает на Android и IOS!
К Windows доверия вообще нет, недавно обновился и угандошил аккумулятор на ноутбуке, такие фертеля на фиг ненужны!
У меня пятый ноутбук и у всех один и тот же геморрой то экран синий то еще чего.
На ноуте надо обновления отключать и включать только под питанием. У меня десктоп и то отключаю, потому что десятка часто пишет - для завершения обновлений ща как перезагружусь!
И пошел обратный отсчет, надо успеть нажать Нет. Причем то, что у меня открыт редактор и в нем несохраненный код, ей пофиг, убивает все.
Если десятка, то правый клик по Пуск, Управление компьютером, Службы, Центр обновления, сначала обязательно останавливаем, потом отключаем. Но при перезапуске компа иногда опять включается.
Я в таких случаях сначала руками вставляю "Enter" - потом натравливаю стилизатор. Потом ещё причёсываю:
А-а, ну так-то да. Но нет смысла, я и так все перевел на 5-ку. Уже привык. Когда на амеров работал лет 10 назад, у них был такой Джефри, прогер старой закалки лет 65, писал примерно в таком стиле ))
А вот на телефоне точно RT, версия для ARM процов, то есть работать НЕ будет, надо ставить мобильную версию МТ5
Ах, да. Простите, что-то я попутал.