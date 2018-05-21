Эксперт сам удаляется с графика

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Подскажите, в чем проблема? 
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких
 
Roman Sharanov:
Подскажите, в чем проблема? 
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких

Сейчас раскину карты ТАРО, может они что подскажут...
Код давайте, или как минимум чем ругается в журнале. Сегодня телепаты отдыхают

 
Konstantin Nikitin:

Сейчас раскину карты ТОРО, может они что подскажут...
Код давайте, или как минимум чем ругается в журнале. Сегодня телепаты отдыхают

Пишу же, что ни на что не ругается. Единственное это предупреждения что нет прямого преобразования из числа в строку, но с этим никогда проблем не было
 
Roman Sharanov:
Пишу же, что ни на что не ругается. Единственное это предупреждения что нет прямого преобразования из числа в строку, но с этим никогда проблем не было

Вы пишите

Roman Sharanov:
В коде ошибок нет никаких

А я говорю о том когда пробуете запустить эксперта. Что в журнал терминала падает при его выходе. Разницу заметили...
Хоть это стоит показать, если уж над своим граалем трясетесь.

 
Вот
Файлы:
IMG_20180521_145518_172.jpg  69 kb
 
Roman Sharanov:
Подскажите, в чем проблема? 
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких

В первой строчке Вашего лога что написано?

"Используйте 64-битную версию"!

 
prostotrader:

В первой строчке Вашего лога что написано?

"Используйте 64-битную версию"!

Пробовал и на 64х версии на другом компе, тоже самое

 
Нашлась ошибка
Забыл задать размерность массива, и обращался к его элементам.
Каким образом на это ничего не ругается - уму не постижимо
 
Roman Sharanov:
Каким образом на это ничего не ругается - уму не постижимо

Вы смотрите в общий журнал, а фатальные ошибки отображаются в журнале "Эксперты". Поэтому и не видите сообщений об ошибках.

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