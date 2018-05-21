Эксперт сам удаляется с графика
Подскажите, в чем проблема?
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких
Сейчас раскину карты ТАРО, может они что подскажут...
Код давайте, или как минимум чем ругается в журнале. Сегодня телепаты отдыхают
Сейчас раскину карты ТОРО, может они что подскажут...
Код давайте, или как минимум чем ругается в журнале. Сегодня телепаты отдыхают
Пишу же, что ни на что не ругается. Единственное это предупреждения что нет прямого преобразования из числа в строку, но с этим никогда проблем не было
Вы пишите
В коде ошибок нет никаких
А я говорю о том когда пробуете запустить эксперта. Что в журнал терминала падает при его выходе. Разницу заметили...
Хоть это стоит показать, если уж над своим граалем трясетесь.
Подскажите, в чем проблема?
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких
В первой строчке Вашего лога что написано?
"Используйте 64-битную версию"!
В первой строчке Вашего лога что написано?
"Используйте 64-битную версию"!
Пробовал и на 64х версии на другом компе, тоже самое
Вы смотрите в общий журнал, а фатальные ошибки отображаются в журнале "Эксперты". Поэтому и не видите сообщений об ошибках.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Эксперт сам удаляется с графика, тестирование даже не начинается
В коде ошибок нет никаких