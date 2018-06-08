С 21 мая 2018 на MOEX планируется новая метода расчета ГО - страница 3

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Konstantin:

+100500

и еще сделать расчет динамическим, а не статическим, согласно рекламации биржи по новому расчету

а вы написали об этом в сервисдеск? может прислушаются и сделают

Я написал... заявка принята к рассмотрению.

 

Не все так безнадежно - ждем "ближайшего времени"))

Уважаемый клиент!
Информируем Вас о том, что в связи с изменением маржирования позиций на Срочном рынке Московской биржи данные в окне «Инструменты» - поле «маржа» (гарантийное обеспечение) отражаются некорректно.

На текущий момент ознакомиться с актуальной информацией по гарантийному обеспечению Вы можете в окне «Обзор  рынка -> вкладка «Детали» или на сайте Московской биржи.


В ближайшее время разработчик MetaQuotes внесет изменения в расчет данных гарантийного обеспечения для корректного отображения.


Приносим извинения за доставленные неудобства!
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Dmitriy Skub:

Не все так безнадежно - ждем "ближайшего времени"))

Да, сегодня такое же получил.

 
Alexey Kozitsyn:

Да, сегодня такое же получил.

и мне прилетело, но только где и как блокировано не понятно, ГО совпадает с сайтом moex, работает же

 
prostotrader:

Уважаемые разработчики!

Планируете ли Вы внести изменения в терминал в связи с изменениями расчёта ГО Срочного рынка биржи?

Например: Раньше ГО покупателя = ГО продавца (в терминале "Начальная маржа"), теперь

ГО покупателя != ГО продавца.

Когда Вы планируете внести изменения и будут ли они вообще?

В МТ5 с самого начала было разделение на ГО длинной позиции и ГО короткой позиции. Поэтому никаких проблем это нововведение принести не должно. 

 
Vasiliy Sokolov:

В МТ5 с самого начала было разделение на ГО длинной позиции и ГО короткой позиции. Поэтому никаких проблем это нововведение принести не должно. 

Только понятия разные.

Если в квик "ГО продавца" и "ГО покупателя", то в МТ5 "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа".

из справки

Маржа
•Начальная маржа  — минимальное значение собственных средств, при котором разрешен вход в рынок.
•Скорректированная начальная маржа — минимальное значение собственных средств, при котором разрешен вход в рынок,
с учетом текущих рыночных позиций и лимитных ордеров трейдера.
•Поддерживающая маржа — минимальная значение собственных средств на счете для поддержания открытой позиции.
Если уровень средств падает ниже поддерживающей маржи, брокер начинает принудительное закрытие позиций трейдера.
Порядок закрытия определяется регламентом брокера.

Что вносит ОГРОМНУЮ путаницу, на самом деле

Начальная маржа = ГО покупателя
Поддерживающая маржа = ГО продавца


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