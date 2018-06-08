С 21 мая 2018 на MOEX планируется новая метода расчета ГО - страница 3
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и еще сделать расчет динамическим, а не статическим, согласно рекламации биржи по новому расчету
а вы написали об этом в сервисдеск? может прислушаются и сделают
Я написал... заявка принята к рассмотрению.
Не все так безнадежно - ждем "ближайшего времени"))
Информируем Вас о том, что в связи с изменением маржирования позиций на Срочном рынке Московской биржи данные в окне «Инструменты» - поле «маржа» (гарантийное обеспечение) отражаются некорректно.
На текущий момент ознакомиться с актуальной информацией по гарантийному обеспечению Вы можете в окне «Обзор рынка -> вкладка «Детали» или на сайте Московской биржи.
В ближайшее время разработчик MetaQuotes внесет изменения в расчет данных гарантийного обеспечения для корректного отображения.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Не все так безнадежно - ждем "ближайшего времени"))
Да, сегодня такое же получил.
Да, сегодня такое же получил.
и мне прилетело, но только где и как блокировано не понятно, ГО совпадает с сайтом moex, работает же
Уважаемые разработчики!
Планируете ли Вы внести изменения в терминал в связи с изменениями расчёта ГО Срочного рынка биржи?
Например: Раньше ГО покупателя = ГО продавца (в терминале "Начальная маржа"), теперь
ГО покупателя != ГО продавца.
Когда Вы планируете внести изменения и будут ли они вообще?
В МТ5 с самого начала было разделение на ГО длинной позиции и ГО короткой позиции. Поэтому никаких проблем это нововведение принести не должно.
В МТ5 с самого начала было разделение на ГО длинной позиции и ГО короткой позиции. Поэтому никаких проблем это нововведение принести не должно.
Только понятия разные.
Если в квик "ГО продавца" и "ГО покупателя", то в МТ5 "Начальная маржа" и "Поддерживающая маржа".
из справки
Что вносит ОГРОМНУЮ путаницу, на самом деле