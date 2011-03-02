Когда появится учебник по mql5 ? - страница 5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издательство Питер не планирует переиздание книг Крупника А.Б. и несколько лет назад само разместило эти книги в свободном доступе для скачивания у себя на сайте. Исходя из этих фактов публикация образов книг на данном сайте не нарушает авторских прав издательства.
Крупник А.Б. Изучаем Си, издательство Питер, 2001 год
Аннотация: В книге делается попытка познакомить читателя с программированием на языке Си. Вы здесь найдете не только начальные сведения об этом языке, но и рассказ о самых трудных и принципиальных его особенностях. В первую очередь эта книга учит практическому программированию на Си. Все изложение строится на простых коротких примерах, которые помогут читателю научиться программировать на собственном опыте. В качестве основы для обучения используется популярный компилятор Turbo C.
Книга рассчитана на школьников средних и старших классов.
Зачем изучать: MQL4 - это сильно упрощенная версия Си. Изучив более сложный Си вы с легкостью перейдете к MQL4 (от сложного к простому). Книга содержит максимальное количество информации для начала работы в максимально сжатом виде. Это означает что Вы сможете изучить Си (а значит и MQL4) в максимально короткие сроки (по моим оценкам потребуется приблизительно 140 часов).
Крупник А.Б. Самоучитель C++, издательство Питер, 2004 год
Аннотация: Написанная простым, понятным языком, эта книга поможет вам сделать первые шаги в программировании на С++. Изложение строится на коротких примерах, помогающих читателю освоить основные конструкции С++ и главные принципы объектно-ориентированного программирования. Эта книга не ставит своей целью сказать «все» о языке С++, она сосредоточена на «самом главном». Прочитав ее, вы сможете легко ориентироваться в мире С++, а также изучить другие объектно-ориентированные языки, такие как Java и С#. Книга может служить введением в программирование и рассчитана на всех интересующихся этой темой.
Зачем изучать: MQL5 гораздо более мощный, а значит и более сложный язык. Знаний процедурного программирования для работы с ним уже недостаточно. Необходимо четко разбираться в парадигмах ООП, уметь их использовать. Именно для этого вначале необходимо изучить не специализированный язык типа MQL, а язык общего назначения например С++. После того, после этого можно приступать к более специализированным средствам типа MQL5. Книга Крупника поможет изучить С++ в достаточном объеме, что бы свободно плавать в ООП. Книга крайне сжата, поэтому будет сложно (приблизительное время обучения около 200 часов).
В чем конкретно сложность?
Если Вы считаете, что возможность освоения MQL5 ниже его предшественника, значит Вы не разбираетесь в программировании вообще. Так какой смысл начинать изучать более сложное (MQL5) если Вы не знаете даже основ? Если Вы действительно разбираетесь в процедурном программировании, например, в MQL4 или Си, то Вы можете процедурно писать даже в MQL5, а если нет, то учебник по MQL5 Вам не поможет, потому что Вы не знаете основ. Для того что бы изучить основы вовсе необязательно дожидаться учебника по MQL5, достаточно почитать учебник по MQL4, а еще лучше учебник по какому-нибудь процедурному языку программированию, лучше конечно по чистому Си. После этого, Вам хоть страшный черт будет не страшен.
Лично мой вариант обучения, всего две книги общим объемом 500 страниц:
Крупник А. Б. Изучаем Си 2001 - изучаете основы
Крупник А. Б. Изучаем Си++ 2004 - изучаете ООП
Все. Дальше в течении двух недель изучаете MQL4 и MQL5 методом тыка и чтения документации. После этого свободно пишете на всех видах MQL прошлого настоящего и будущего. Если Вас не устраивает вариант изучения двух книжек по области, которая как Вы считаете Вам не нужна, то боюсь что хорошим даже сносным программистом по MQL Вы никогда не станете.
Спасибо за информацию и учебники. Я асолютно никакой не программист , в начале 90 на Синклере Бэйсике пробовал чуть кулямать....... вот и все знания
Т.е получается что к 1000 страницам еще 500 прибавилось) .... Шучу)
Тяжко, дается!
Скажите пожалуйста почему Вы советуете изучать С++ вначале. MQL5 и С++ похожи?
Очень :)
Весьма отдаленное сходство...
Ну да, на асм больше похож, или на VBA...
Речь не идет о реализации всех "фишек" C++ в MQL5, а о схожести конструкций, типов данных и т.п.
Знание C++ на базовом уровне, дает почти мгновенное (по сравнению с другими языками) изучение MQL5.
Знание C++ на базовом уровне, дает почти мгновенное (по сравнению с другими языками) изучение MQL5.