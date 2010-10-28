Тестерёшка и 7 бубнов
Ищите ошибку у себя.
1. Для начала. Не нужно покупать по биду (покупайте по аску).
2. sl и tp выставляйте не ближе чем SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT ) от текущей цены.
Не подтверждается. Вот код второго варианта,
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestInvalidPrice.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" /* #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> */ double Open[]; int Open_handle; MqlTradeRequest Request; MqlTradeResult Result; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);//<--------------Улыбаемся и машем Request.symbol=_Symbol; Request.tp=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+0.001; Request.sl=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-0.001; Request.volume=1; Request.action=TRADE_ACTION_DEAL;//<--------------------------------Cap was where Request.type=ORDER_TYPE_BUY; Request.type_filling=ORDER_FILLING_AON; OrderSend(Request,Result); } //+------------------------------------------------------------------+
вот скриншот проверок
К какому серверу Вы подключены? Какой номер билда? Напишите в Сервисдеск, пожалуйста.
Тестирование 2го варианта после включения 4х вышеуказанных инклудов. Гланый вопрос: Что в них находится, что заставляет работать тестер.
П.С. Ни в одном из тестов график торговли небыл выведен, а график баданса всегда был неизменчив
1) Смотрим код:
2)Начинаем ловить себя на диком чустве гордости за свои умственные способности, увидев как какой-то школьник ставит Price в ордере по рыночной.
3)Особо скучающие проверят... удивятся
К сути: Без этой строки ордер не ставится (пишет реальную цену и 0.000)
Едем ближе к сабжу. Запуская этот код в тестере мы видим... Нет не видим.
started
connecting
connected
authorized
EURUSD и тд
disconnected
Вооружившись фантастической семеркой бубнов дописываем к началу кода
Вуаля... заработало. Почему? Это мне и интересно.
З.Ы. Обещаный сферический в вакууме график так и не появился. (комментарий об этом мне тоже интересен)