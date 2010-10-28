Тестерёшка и 7 бубнов - страница 2

Хотелось бы узнать, какой билд использовался для проверки, и где его можно взять.
 
Хотелось бы узнать, какой билд использовался для проверки, и где его можно взять.
346 билд от 20 октября. На сервере MetaQuotes-Demo. Можете подключиться к нему и сделать еще раз проверки?
 

Не воспроизводится.



 

Скачал терминал с оффициального источника. Вбил в тестер вариант2. Получил тоже, что описывал в 1м посте. А именно чтото вроде

started

connecting

connected

authorized

EURUSD и тд

disconnected
и более ничего.

Также заметил, что во всех имеющихся у меня терминалах (включая офф) Реквот и инстан бай (в отличии от скринов выше ^) "Реквот" и "инстант бай" - это две отдельные строчки (за одно хотелось бы узнать что они обозначают), что говорит о том, что у администрации не стандартный терминал (или как минимум настройки не по умолчанию), что, естественно не дает в полной мере уравнять ситуации с пользователем.

 
Есть основания полагать, что каким-то образом Вы задаете в своем коде поле deviation (проскальзывание) для структуры Request. Например, достаточно сделать так

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TestInvalidPrice.mq5 |


MqlTradeRequest Request;
MqlTradeResult Result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   Request.deviation=1000000; // вот здесь прячется объяснение
   return(0);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   Request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);//<--------------Не имеет значение цена, так как deviation огромный
   Request.symbol=_Symbol;
   Request.tp=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+0.001;
   Request.sl=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-0.001;
   Request.volume=1;
   Request.action=TRADE_ACTION_DEAL;//<--------------------------------
   Request.type=ORDER_TYPE_BUY;
   Request.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   OrderSend(Request,Result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

чтобы сделки начали открываться при неправильной цене. Сделайте явным образом инициализацию структуры, и фокус исчезнет.

То есть, добавляем одну строчку в код:

void OnTick()
  {
//---
   Request.deviation=0;   // жестко зададим нулевое проскальзывание
   Request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);//<--------------Улыбаемся и машем
   Request.symbol=_Symbol;
   Request.tp=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+0.001;
   Request.sl=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-0.001;
   Request.volume=1;
   Request.action=TRADE_ACTION_DEAL;//<--------------------------------Cap was where
   Request.type=ORDER_TYPE_BUY;
   Request.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   OrderSend(Request,Result);
  }
 
И Вы считаете это не багом тестора?

Божья роса?

;)

 
Я считаю, что автор (как и Вы) должен прочитать раздел Инициализация переменных:

Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной, может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.


 
Еще раз спасибо!

За корректность просветительства!

--

Но баг (непонятное поведение "тестора") ведь присутствует!

или это секретные "магические" числа всплыли?

;)

 
Вы сами то пробовали повторить то, что описывает автор? Можете показать результаты?
 
нет.

Но Вы сами сказали -

чтобы сделки начали открываться при неправильной цене.

 буду приступать!
