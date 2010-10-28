Тестерёшка и 7 бубнов - страница 2
Хотелось бы узнать, какой билд использовался для проверки, и где его можно взять.
Не воспроизводится.
Скачал терминал с оффициального источника. Вбил в тестер вариант2. Получил тоже, что описывал в 1м посте. А именно чтото вроде
started
connecting
connected
authorized
EURUSD и тд
disconnected
и более ничего.
Также заметил, что во всех имеющихся у меня терминалах (включая офф) Реквот и инстан бай (в отличии от скринов выше ^) "Реквот" и "инстант бай" - это две отдельные строчки (за одно хотелось бы узнать что они обозначают), что говорит о том, что у администрации не стандартный терминал (или как минимум настройки не по умолчанию), что, естественно не дает в полной мере уравнять ситуации с пользователем.
Есть основания полагать, что каким-то образом Вы задаете в своем коде поле deviation (проскальзывание) для структуры Request. Например, достаточно сделать так
чтобы сделки начали открываться при неправильной цене. Сделайте явным образом инициализацию структуры, и фокус исчезнет.
То есть, добавляем одну строчку в код:
И Вы считаете это не багом тестора?
И Вы считаете это не багом тестора?
Я считаю, что автор (как и Вы) должен прочитать раздел Инициализация переменных:
Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной, может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.
Я считаю, что автор (как и Вы) должен прочитать раздел Инициализация переменных:
Еще раз спасибо!
За корректность просветительства!
Но баг (непонятное поведение "тестора") ведь присутствует!
или это секретные "магические" числа всплыли?
Но баг (непонятное поведение "тестора") ведь присутствует!
или это секретные "магические" числа всплыли?
Вы сами то пробовали повторить то, что описывает автор? Можете показать результаты?
Но Вы сами сказали -
чтобы сделки начали открываться при неправильной цене.