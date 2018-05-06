Нужен новый тип (основное назначение - использовать как input) time? Пример: time t1=T'12:30:27'; - страница 2
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Здесь речь идет об удобстве для пользователя. Не считаете же Вы, что пользователь будет высчитывать десятые и сотые доли часа, чтобы указать время 14:54:34?
Да было бы неплохо иметь такой вариант.
Кому надо оптимизировать, то сделать вот так:
Start Step End
14:30:30 00:01:30 18:30:00
Я делаю проще.input int Param_hr = 12;
input int Param_min = 30;
input int Param_sec = 27;
Часто во входных параметрах нужно задать именно время.
А если был тип данных time, то входные параметеры выглядели бы так:
А чем так не устраивает?
Угу, и ты хочешь, чтобы тупой юзер это пересчитывал???
Человек, пишущий экспертов - вполне может справиться с такой задаче.
А про тех, чья цель - впарить лоху Грааль - я, по глупости, забыл.
Часто во входных параметрах нужно задать именно время.
Вот именно поэтому не нужно изобретать лисапеды.
Все варианты конверсии должны быть описаны в функции обработки входа, с выдачей ошибок.
Человек, пишущий экспертов - вполне может справиться с такой задаче.
А про тех, чья цель - впарить лоху Грааль - я, по глупости, забыл.
Жорж, если мы пишем для себя, то да. А как быть с маркетом, фрилансом и теми, кто пишет на заказ? У меня заказчики не поймут, если я их заставлю переводить время в секунды.
Тут надо вопрос ставить шире. Не новый тип данных вводить, а коренным образом менять дубовую систему input переменных.
Я делаю проще.input int Param_hr = 12;
input int Param_min = 30;
input int Param_sec = 27;
И как оптимизировать? Тут речь идет именно об оптимизации, потому что просто для представления времени достаточно строки.
По большому счету непосредственно новый тип данных не нужен. Нужно лишь дать возможность установки формата даты/времени, подобно тому как это сделано в TimeToString().
+1
И как оптимизировать? Тут речь идет именно об оптимизации, потому что просто для представления времени достаточно строки.
зачем вводить новый тип, просто реализовать формат отображения стандартного времени datetime т.к. по умолчанию там у нас идет в обратном порядке YYYY.MM.DD HH:MM:SS
нужно только для параметров доработать отображение с заданным форматом и для оптимизации доработать.
зачем усложнять и вводить новый тип?