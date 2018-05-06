Нужен новый тип (основное назначение - использовать как input) time? Пример: time t1=T'12:30:27';
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Часто во входных параметрах нужно задать именно время.
- через string: неудобно (пользователь может ввести черти что), невозможно оптимизировать в тестере
- использовать для часов и минут свои enum - (пользователь уже не сможет ввести черти что) - не очень удобно оптимизировать (нельзя вводить шаг) и нужно два input параметра - один для часом, второй для минут
- указывать часы и минуты через int - снова таки пользователь может ввести чёрт что и нужно два параметра.
А если был тип данных time, то входные параметеры выглядели бы так:
Когда мне однажды был нужен тип времени - я использовал прямое преобразование long -> datetime.
Соответственно, во входных параметрах - стояло просто число секунд после начала эпохи. Но, это было всего лишь один раз.
А вобще говоря, надо бы определиться, для чего нам нужно значение времени. По моему опыту - практически всегда нужен просто определенный момент в течении суток. И для этого я использую обычный int (если нужны целые часы), либо double - если нужны часы с минутами. Скажем, 14.3 - это 14:18:00
Когда мне однажды был нужен тип времени - я использовал прямое преобразование long -> datetime.
Соответственно, во входных параметрах - стояло просто число секунд после начала эпохи. Но, это было всего лишь один раз.
А вобще говоря, надо бы определиться, для чего нам нужно значение времени. По моему опыту - практически всегда нужен просто определенный момент в течении суток. И для этого я использую обычный int (если нужны целые часы), либо double - если нужны часы с минутами. Скажем, 14.3 - это 14:18:00
Здесь речь идет об удобстве для пользователя. Не считаете же Вы, что пользователь будет высчитывать десятые и сотые доли часа, чтобы указать время 14:54:34?
Здесь речь идет об удобстве для пользователя. Не считаете же Вы, что пользователь будет высчитывать десятые и сотые доли часа, чтобы указать время 14:54:34?
Да, не подумал.
Я смотрю с точки зрения трейдера-программиста.
Часто во входных параметрах нужно задать именно время.
- через string: неудобно (пользователь может ввести черти что), невозможно оптимизировать в тестере
- использовать для часов и минут свои enum - (пользователь уже не сможет ввести черти что) - не очень удобно оптимизировать (нельзя вводить шаг) и нужно два input параметра - один для часом, второй для минут
- указывать часы и минуты через int - снова таки пользователь может ввести чёрт что и нужно два параметра.
А если был тип данных time, то входные параметеры выглядели бы так:
И как Вы предлагаете оптимизировать, какой шаг ставить?
Если нужен набор дат, то enum, если произвольная точна дата, то string, а если нужна оптимизация, то int. Разбиение даты с помощью int даёт возможность получать статистику вполне адекватную внутри временного отрезка.
Может я просто не понимаю, зачем оптимизировать время в указанном формате - опишите пример, когда это может быть удобней, чем использование int.
Когда мне однажды был нужен тип времени - я использовал прямое преобразование long -> datetime.
Соответственно, во входных параметрах - стояло просто число секунд после начала эпохи. Но, это было всего лишь один раз.
А вобще говоря, надо бы определиться, для чего нам нужно значение времени. По моему опыту - практически всегда нужен просто определенный момент в течении суток. И для этого я использую обычный int (если нужны целые часы), либо double - если нужны часы с минутами. Скажем, 14.3 - это 14:18:00
Угу, и ты хочешь, чтобы тупой юзер это пересчитывал???
I agree, will be very useful to have a input specific for time...
another two thinks that are really missing a lot in MT5
- a option to change the chart to logarithm scale...
- the RENKO Native in the chart...
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